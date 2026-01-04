¿Cómo impactará la caída de Maduro y el rol de Estados Unidos en Venezuela a los precios del dólar y el petróleo?

Más allá del plano político, la intervención de Estados Unidos en Venezuela genera dudas sobre su impacto en el dólar y el precio del petróleo. Foto: Reuters

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el anuncio de que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que se concrete una “transición segura” han generado un fuerte remezón político en la región y reactivado los temores de un nuevo foco de inestabilidad geopolítica. Las declaraciones del presidente Donald Trump, quien incluso no descartó el despliegue de tropas en territorio venezolano, colocaron nuevamente al país caribeño en el centro del tablero internacional.

Más allá del impacto político inmediato, el episodio abrió interrogantes sobre sus posibles efectos económicos, en particular sobre dos variables altamente sensibles para los mercados: el tipo de cambio del dólar y el precio internacional del petróleo. Especialistas consultados por Infobae Perú coinciden en que el efecto inicial estará marcado por la incertidumbre, aunque advierten que, en el mediano plazo, los fundamentos económicos y la evolución de la transición en Venezuela serán determinantes.

El dólar ante un escenario de mayor incertidumbre

Para Ralphi Jauregui, docente de la carrera de Administración de la UPC en entrevista con Infobae Perú, el primer impacto de la intervención estadounidense se dará en la percepción de riesgo global. “La reciente intervención en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro han puesto al mercado financiero internacional en un estado de alerta”, señaló. Sin embargo, precisó que hasta ahora no se han observado movimientos claros porque los mercados se encontraban cerrados cuando se conoció la noticia.

Jauregui explicó que será con la reapertura de los mercados y el retorno del volumen normal de operaciones cuando se reflejen las verdaderas expectativas de los inversionistas. “Será recién con la reapertura de los mercados cuando se podrá observar una reacción más clara”, afirmó, al indicar que en ese momento los agentes financieros contarán con mayor liquidez para ajustar sus posiciones.

Desde la perspectiva de los inversionistas, este tipo de episodios suele activar mecanismos defensivos. “Ante un aumento de la incertidumbre, se incrementa la aversión al riesgo y se revisan portafolios, priorizando activos considerados más seguros”, sostuvo el especialista. En ese contexto, el dólar tiende a fortalecerse, al menos de manera transitoria, como activo refugio.

Un efecto acotado en el tipo de cambio peruano

Para Juan Acosta, también en conversación con Infobae Perú, el impacto de lo ocurrido en Venezuela sobre el tipo de cambio en Perú será limitado. “Considero que el impacto para el tipo de cambio será mínimo, ya que existen razones mucho más estructurales que justificarían un ajuste en la tendencia del tipo de cambio”, afirmó.

El docente de la UPC explicó que uno de los principales factores es la proyección de un superávit comercial en 2026, impulsado por el incremento de las cotizaciones de los principales metales de exportación. “Esto se traduciría en un ingreso de dólares al Perú”, indicó, lo que ayudaría a contener presiones cambiarias.

A ello se suma el escenario externo. Acosta recordó que “se prevé una reducción en las tasas de intereses por parte de la Reserva Federal americana”, lo que podría incentivar la búsqueda de mayores retornos en economías emergentes. “Países como el Perú ofrecen una tasa de interés mucho mayor”, señaló, reforzando la idea de que el evento venezolano no alteraría la tendencia del dólar en el mercado local.

¿Cómo impacta en la economía de Estados Unidos?

El impacto sobre la economía estadounidense también sería acotado. Juan Acosta, docente de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la UPC, consideró que existen factores internos que pesan mucho más que la intervención en Venezuela. “Hay factores estructurales que inciden más en la economía estadounidense”, sostuvo, al mencionar la inflación asociada a la guerra arancelaria y los recortes de tasas que empujan el consumo.

Además, recordó que Estados Unidos ocupa una posición central en el mercado energético. “Estados Unidos es un gran exportador mundial de petróleo y también lo importa de Canadá, teniendo Venezuela un peso mínimo dentro de las importaciones americanas de petróleo”, explicó, lo que reduce el riesgo de un impacto directo sobre los precios internos.

En la misma línea, Ralphi Jauregui señaló que los efectos más relevantes se canalizan a través de los mercados financieros y las expectativas. “La intervención genera efectos económicos, principalmente a través de los mercados financieros, el sector energético y las expectativas de los inversionistas”, indicó. En ese contexto, un aumento de la demanda por bonos del Tesoro y dólares fortalece la posición financiera de Estados Unidos sin alterar sus fundamentos.

La reacción de los mercados financieros

Respecto a la respuesta de los mercados, Acosta sostuvo que buena parte del escenario ya estaba incorporado en los precios. “El mercado ya descontaba una posible intervención en Venezuela”, afirmó, lo que explicaría que incluso se haya observado una caída en la cotización del petróleo.

Según el especialista, de no haberse concretado la operación, Estados Unidos habría mostrado “un signo de debilidad” en un contexto de tensión internacional con China y Rusia. Además, subrayó que “las sanciones impuestas por Estados Unidos a la industria petrolera venezolana ya habían mermado muchísimo su capacidad y operatividad”.

Jauregui, en tanto, anticipó episodios de mayor volatilidad en los días posteriores. “Es esperable un comportamiento defensivo por parte de los inversionistas”, señaló, con flujos orientados hacia activos considerados seguros mientras se define el nuevo escenario político y económico.

El precio del petróleo: límites al impacto inmediato

En el corto plazo, los expertos coinciden en que el efecto sobre el precio del petróleo será reducido. “Considero que muy poco, en el corto plazo”, afirmó Acosta, al explicar que el crudo venezolano es mayoritariamente pesado y requiere procesos de refinación más complejos.

“El petróleo que producía Venezuela es un petróleo pesado que refiere procesos de refinamiento y, dado los precios internacionales, no era tan atractivo”, sostuvo. Además, añadió que “las sanciones internacionales y el copamiento de PDVSA hacen que la industria petrolera venezolana requiera de una fuerte inversión para que vuelva a ser rentable”.

Por su parte, Jauregui explicó que, aunque suele incorporarse una prima de riesgo ante eventos geopolíticos, esta tiene límites claros. “Hasta el momento, no se han observado cambios significativos en el precio del petróleo”, indicó, al recordar que la oferta global es relativamente holgada.

Expectativas a mediano plazo en el sector energético

El mayor cambio podría darse en el mediano y largo plazo. La salida de Maduro abre la posibilidad de una reorganización del sector petrolero venezolano y del retorno de empresas internacionales. Trump ha destacado reiteradamente la importancia de los recursos energéticos del país y ha señalado que compañías estadounidenses solucionarán los problemas de infraestructura.

Para Jauregui, este punto es clave. “El crudo venezolano es pesado y ácido, un tipo de petróleo que muchas refinerías de Estados Unidos están diseñadas para procesar”, explicó. Un mayor acceso a este recurso podría “reducir costos de refinación y aliviar la escasez global de diésel”, siempre que la transición sea ordenada y predecible.

Migración venezolana y efectos en el mercado laboral peruano

Finalmente, los especialistas abordaron el posible impacto laboral en Perú ante un eventual retorno de migrantes venezolanos. Juan Acosta recordó que “en el Perú viven más de 1 millón de venezolanos” y que una parte importante se concentra en actividades de servicios.

Según el docente, una encuesta reciente muestra que “más del 55% de los venezolanos migrantes en Perú quieren regresar a su país”, aunque advirtió que “en el corto plazo es muy prematuro para sacar conclusiones”. La mayoría, dijo, esperará señales claras de estabilidad antes de tomar una decisión.

Jauregui coincidió en que los efectos serían graduales y sectoriales. “La mayoría probablemente esperará a observar cómo evoluciona la situación política y económica”, afirmó, señalando que los impactos se concentrarían en sectores específicos, sin un efecto macroeconómico profundo.