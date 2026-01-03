Perú

Senamhi activa alerta naranja en la selva peruana por fenómeno peligroso que durará hasta el 5 de enero

Indeci exhorta a autoridades locales a revisar rutas de evacuación y garantizar disponibilidad de centros de salud y bomberos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso meteorológico de nivel naranja para la selva peruana, debido a la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad. La alerta abarca los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, y se mantendrá vigente desde el sábado 3 hasta el lunes 5 de enero de 2026.

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, se esperan acumulados de lluvia cercanos a 55 mm/día en la zona norte, 65 mm/día en el centro y 90 mm/día en el sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h, lo que aumenta el riesgo de inundaciones, deslizamientos y afectaciones a la infraestructura local.

Recomendaciones a autoridades locales y regionales

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a los gobiernos locales y regionales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y correctamente señalizadas, de manera que la población pueda trasladarse hacia zonas seguras en caso de emergencia. Además, se recomendó asegurar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías, para atender de manera inmediata cualquier eventualidad derivada de las lluvias.

El Indeci también enfatizó la importancia de coordinar con autoridades regionales y locales a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que monitorea de manera continua las zonas afectadas y mantiene actualizado el reporte de incidencias durante el fenómeno meteorológico.

Medidas preventivas para la población

La población de las regiones alertadas debe proteger y reforzar los techos de sus viviendas, así como implementar sistemas de alerta temprana, utilizando silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes en coordinación con las autoridades locales. Asimismo, se recomienda preparar y aplicar el Plan Familiar de Emergencias, incluyendo la identificación de rutas de evacuación y lugares seguros ante posibles inundaciones o deslizamientos.

Estas acciones buscan minimizar los riesgos para la población y reducir daños a la infraestructura, ante un fenómeno que, según los especialistas, podría intensificarse en determinadas zonas de la selva peruana durante los próximos días. El Indeci y el Senamhi mantendrán la vigilancia permanente y emitirán reportes de actualización para alertar a la ciudadanía sobre cambios en la intensidad o extensión de las lluvias.

Senamhi lanza aplicativo

El Senamhi puso a disposición de la ciudadanía la aplicación oficial “Senamhi Perú Móvil”, una herramienta digital diseñada para conocer el estado del tiempo antes de viajar o realizar actividades en cualquier lugar del país. El aplicativo está dirigido a personas que requieren información confiable para planificar desplazamientos, reuniones o actividades cotidianas, ya sea en familia o con amigos.

La plataforma permite consultar de manera sencilla el pronóstico del tiempo por localidades, así como información sobre temperaturas, lluvias, nivel de ríos, estado del mar y avisos meteorológicos. Todos los datos disponibles en la aplicación se actualizan en tiempo real y son validados por especialistas del Senamhi, lo que garantiza que la información provenga de una fuente oficial y confiable.

Senamhi Perú Móvil” concentra en un solo espacio digital distintos servicios informativos que facilitan el acceso a datos climáticos relevantes. Desde la aplicación, los usuarios pueden mantenerse informados sobre cambios en las condiciones del tiempo y del clima, anticiparse a posibles riesgos y tomar decisiones más seguras antes de salir de casa. Esta herramienta refuerza la prevención y la planificación diaria mediante información oficial y oportuna.

