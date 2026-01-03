Magaly Medina viajó a Argentina para hacerse su primer lifting facial

Magaly Medina viajó a Argnetina para hacerse retoque facial. IG

Magaly Medina realizó su primer lifting facial en Buenos Aires, Argentina. La periodista compartió detalles a través de sus redes sociales, donde relató el proceso y el acompañamiento de su médica especialista en estética, Joana Bernedo.

En un video difundido en su cuenta de Instagram, Magaly Medina informó sobre su viaje a Buenos Aires para someterse a una intervención estética. Según describió en la publicación, la decisión de operarse surgió tras un extenso periodo de investigación junto a Bernedo, quien la asesoró en la elección del profesional encargado del procedimiento. “Después de mucho investigar junto a mi amiga y doctora estética Joana Bernedo decidimos con quién me haría mi primera operación de lifting facial y aquí estamos”, escribió la conductora de televisión, adelantando que brindará más detalles en futuras publicaciones.

Durante la grabación, Medina relató: “Adivinen dónde estoy y con quién me he venido. Bueno, les conté que me venía a Buenos Aires. Vine con la doctora Joana Bernedo, que además de mi doctora, que ha cuidado mi cara, mi estética, mi belleza todos estos años, hemos viajado hasta Argentina porque me toca mi primer face lifting”. La periodista precisó que se encontraba en el consultorio del profesional seleccionado, y que la primera cita presencial se concretó en la ciudad argentina, después de mantener una consulta inicial en modalidad virtual.

La doctora Joana Bernedo también participó en el video, confirmando: “Sí, después de muchas citas, escogimos al mejor”. La intervención, conocida como lifting facial, es un procedimiento quirúrgico orientado a mejorar la apariencia del rostro y el cuello, buscando reducir signos visibles de envejecimiento.

La elección de Buenos Aires como destino responde a la reputación de la ciudad en el ámbito de la cirugía estética. La conductora de televisión sumó así su experiencia al creciente interés por los procedimientos estéticos en la región.

Cabe indicar que el turismo médico en Argentina ha registrado un aumento sostenido, impulsado por la demanda de pacientes que buscan técnicas innovadoras y profesionales reconocidos a nivel internacional.

Publicará procedimiento y resultados

La comunicadora peruana planea compartir la segunda parte de su experiencia en próximas publicaciones, con información sobre el procedimiento y los resultados obtenidos. El anuncio, realizado de manera pública en redes sociales, generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes manifestaron interés por conocer más detalles acerca de la recuperación y los cuidados posteriores.

“Wow, esa Dra debe ser una experta porque los resultados no solo son buenos, si no también se ven tan naturales”, escribió una usuaria, quien no dudó emoticones de aplausos. “Oh my, ya quiero ver los resultados”, dijo otra, “Quedarás radiante”, acotó una usuaria más.

Los emoticones de corazones y felicitaciones de parte de los seguidores de Magaly Medina inundaron la publicación de Instagram. Asimismo, hubo otras que le preguntaron mayores detalles para poder seguir sus pasos.

“Quisiera un diseño de sonrisa, ¿quien es tu odontólogo?“, ”Esperaré a que cuenten quién es el doctor que nos pondrá bellas", “Magaly, yo quiero ser como tú cuando sea más grande. Vas a quedar preciosa”, con algunos de los tantos comentarios.

En anteriores oportunidades, Magaly Medina expresó su deseo de realizarse intervenciones estéticas. Sin embargo, fue bastante clara al indicar que no se lo haría en Perú y su búsqueda es en el extranjero.

“Creo que ya a mis 62 años ya se ha caído la piel, el músculo está fuera de su lugar. Yo he pensado que ya es hora”, confesó Magaly Medina en su pódcast, donde se entrevistó así misma.

En esta peculiar conversación, la periodista aclaró que sería la primera vez que se toca el rostro. “En la cara solo me he tocado la nariz y las orejas, pero más nada”, dijo.

