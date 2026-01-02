Los mejores ampays de Magaly TV: La Firme del año 2025

Jean Paul Gabuteau es ampayado con una mujer que no es Silvia Cornejo. ATV

A lo largo del 2025, Magaly TV La Firme volvió a consolidarse como uno de los espacios más influyentes de la televisión peruana en materia de espectáculos y farándula, marcando la agenda mediática con una sucesión de ampays, revelaciones y denuncias que sacudieron a personajes del espectáculo, la música, el deporte y la televisión.

Bajo la conducción de Magaly Medina, el programa expuso romances ocultos, quiebres sentimentales, presuntas infidelidades, conflictos familiares y situaciones policiales que no pasaron desapercibidos para la opinión pública.

Si bien a lo largo del año se difundieron muchos más casos, algunos quedaron en el camino o se diluyeron con el paso de las semanas; sin embargo, los que integran esta recopilación fueron los más impactantes y recordados, aquellos que generaron mayor conversación pública y reacciones inmediatas.

Magaly Medina le hace aclaración a Laura Spoya sobre sus videos con empresario: “Nunca hemos dicho ampay”.

Entre ellos destacaron los ampays de Susana Alvarado y Paco Bazán, la ruptura de Onelia Molina y Mario Irivarren en medio de nuevas imágenes, el confuso episodio policial que involucró a Dayanita, así como la revelación extramatrimonial que salpicó a Jhazmín Gutarra y al entorno de Dilbert Aguilar.

También marcaron el año los informes sobre Pamela López, la desmentida pública a Gisela Valcárcel, la nueva polémica sentimental de Josimar, y las imágenes que vincularon a Edison Flores con una joven influencer. En la recta final del 2025, los reflectores se posaron sobre Jesús Barco, Luigui Carbajal, Jean Paul Gabuteau y Gustavo Salcedo, casos que cerraron el año con controversia y debate mediático.

Fueron muchos más los ampays que se escaparon del recuento, pero estos concentraron la atención del público y definieron la temporada. Por ello, esta selección reúne los mejores y más comentados casos de Magaly TV La Firme en 2025, una antesala perfecta a un nuevo año que promete volver a poner a la farándula peruana bajo la lupa.

“Lo manejaré en privado”: Silvia Cornejo reacciona al ampay de Jean Paul Gabuteau con su expareja. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Lista de ampays de Magaly TV, La Firme – 2025

Este recuento reúne a los nombres más sonados del año, protagonistas de los ampays que marcaron agenda, elevaron el rating y volvieron a posicionar a Magaly TV, La Firme este 2025.

Luigui Carbajal se burla de su propio ampay, pero Magaly lo expone: No necesitabas un telo para un pódcast. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

1. Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro fueron expuestos en su primer ampay del 2025

El lunes 3 de febrero se estrenó la nueva temporada de Magaly TV La Firme y el programa abrió el año con imágenes inéditas de Jefferson Farfán junto a Xiomy Kanashiro, la pareja del momento. Las cámaras los captaron en actitudes de evidente cercanía, confirmando el romance que hasta entonces se manejaba como un rumor. El informe generó gran impacto por tratarse del regreso del programa y por la expectativa mediática alrededor del exfutbolista.

(Instagram)

2. Edison Flores fue captado con otras mujeres lejos de Ana Siucho

En esa misma emisión de inicios de febrero, el programa sorprendió al difundir imágenes de Edison Flores en compañía de otras mujeres, alejado de su esposa Ana Siucho. El ampay encendió las alarmas sobre una posible crisis matrimonial, ya que el futbolista fue visto en situaciones que no coincidían con la imagen familiar que proyectaba públicamente.

(Magaly TV La Firme)

3. Andrés Rodríguez Hoyos denunció a Jackson Mora y lo acusó de engañar a Tilsa Lozano

El 5 de febrero, Magaly TV La Firme emitió una extensa entrevista al empresario Andrés Rodríguez Hoyos, quien denunció públicamente a Jackson Mora. Rodríguez aseguró que Mora no reconoció los gastos de un evento de boxeo realizado en el extranjero y, además, lo acusó de haber aprovechado ese viaje para serle infiel a Tilsa Lozano. El testimonio del entonces examigo del deportista sacudió el entorno de la exmodelo y expuso una grave disputa personal y económica.

Jackson Mora desmiente infidelidad y defiende su matrimonio con Tilsa Lozano. (Captura: Magaly TV La Firme)

4. Jerson Reyes fue detenido tras violenta pelea captada en video

El jueves 6 de febrero, el programa lanzó un avance promocional que reveló la fuerte acusación contra el exfutbolista Jerson Reyes. Las imágenes lo mostraron discutiendo y yéndose a los golpes con un grupo de personas. Tras el incidente, la entonces pareja de Dorita Orbegoso fue detenido en Chimbote, lo que agravó su situación legal y generó un amplio debate en redes sociales.

Víctima de brutal golpiza de Jerson Reyes sufrió desmayo y permanece hospitalizada(Captura: Magaly TV La Firme)

5. Bryan Torres fue acusado de múltiples infidelidades mientras Samahara Lobatón estaba embarazada

A fines de febrero, el cantante Bryan Torres quedó en el centro de la polémica luego de que varias mujeres salieran a exponer una presunta infidelidad. Sin embargo, la situación se agravó cuando una nueva joven rompió su silencio y aseguró que el salsero engañó a Samahara Lobatón cuando ella se encontraba esperando a su segundo bebé. Las acusaciones deterioraron gravemente la imagen pública del artista.

Bryan Torres explicó su ausencia en el parto de su segunda hija. | Composición/Infobae

6. Macarena Vélez fue vinculada al esposo de Johana “La Nena” Cubillas y captada en estado de ebriedad

El 4 de marzo, la influencer y exchica reality Macarena Vélez acaparó titulares tras revelarse que habría estado en “saliditas” con el aún esposo de Johana Cubillas. Días después, las cámaras de Magaly TV La Firme la captaron en estado de ebriedad durante el fin de semana, imágenes que sorprendieron y avivaron la controversia alrededor de su vida personal.

Macarena Vélez y Juan Ichazo ahora facturan juntos: Esta es la fuerte suma en dólares que piden por animar eventos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

7. Roberto Guizasola fue el primer ampayado oficial del programa en 2025

En marzo, el exfutbolista Roberto Guizasola se convirtió en el primer ampayado oficial de Magaly TV La Firme en 2025. El programa difundió imágenes en las que se le vio acompañado de una joven que no era su pareja oficial. El informe generó una ola de comentarios y especulaciones, marcando uno de los momentos más comentados del inicio de temporada.

Jefferson Farfán habría permitido a Roberto Guizasola llevar a Alexandra Díaz, pese a conocer a esposa. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

8. Piero Quispe fue captado con Olenka Mejía en hotel del aeropuerto antes de viajar a México

El 2 de abril, el programa expuso comprometedoras imágenes del futbolista Piero Quispe junto a la influencer Olenka Mejía. Ambos fueron vistos ingresando al hotel Costa del Sol del aeropuerto, poco antes de que el jugador tomara su vuelo de regreso a México, donde residía con su pareja y familia. El ampay generó fuertes cuestionamientos sobre su comportamiento personal y familiar.

Piero Quispe y Cielo Berríos celebran en fiesta y Magaly Medina les recuerda ampay con Olenka Mejía

9. Susana Alvarado y Paco Bazán confirmaron su romance con apasionado beso en el aeropuerto Jorge Chávez

A fines de abril de 2025, Magaly TV La Firme difundió imágenes de Susana Alvarado y Paco Bazán mientras ambos se encontraban en la capilla del aeropuerto Jorge Chávez, instantes antes de realizar su segundo viaje juntos. Las cámaras registraron un apasionado beso, con el cual la pareja confirmó públicamente su relación sentimental. No obstante, el informe también evidenció una aparente discusión previa, lo que generó diversas interpretaciones y reacciones sobre el estado del romance.

Paco Bazán y Susana Alvarado protagonizan fuerte discusión con lágrimas y besos: Magaly Medina les da su consejo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

10. Mario Irivarren fue ampayado tras la ruptura definitiva con Onelia Molina

El 5 de mayo, Onelia Molina confirmó que había decidido dar por terminada su relación sentimental con Mario Irivarren, luego de la polémica en la que se vio involucrada la pareja días antes. Poco después, Magaly TV La Firme captó a Irivarren durante su primer fin de semana como soltero, imágenes que reforzaron la versión de un quiebre definitivo.

Las cámaras captaron los dos momentos en que Mario Irivarren fue sorprendido por el temblor, mostrando su lado más humano y generando empatía entre sus seguidores por la naturalidad de sus reacciones (Facebook)

11. Dayanita fue intervenida y llevada a la comisaría tras alerta vecinal en San Juan de Miraflores

El jueves 15 de mayo, el programa emitió imágenes en las que se observó a Dayanita dentro de una comisaría, a donde fue trasladada junto a su pareja luego de que vecinos de San Juan de Miraflores alertaran a la Policía Nacional. Según el reporte, ambos fueron vistos quemando bolsas de basura cerca de su vivienda. Al intervenir, los agentes encontraron un cráneo con cabello entre los residuos.

Durante la emisión, Magaly Medina precisó que la actriz cómica fue llevada para rendir su manifestación y que, hasta ese momento, no se tenía confirmación oficial sobre la procedencia del hallazgo.

Dayanita

12. José López reveló relación extramatrimonial con Jhazmín Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar

El 5 de junio, José López, exvocalista de la agrupación liderada por Dilbert Aguilar, confesó públicamente que mantuvo una relación extramatrimonial con Jhazmín Gutarra, esposa del cantante.

En su declaración, López sostuvo que el vínculo se inició en 2019, durante los viajes que realizaba desde provincia para participar en las promociones de la orquesta. La revelación generó un fuerte impacto mediático al involucrar directamente la esfera familiar y profesional del artista.

Exvocalista Joselo revela su amorío con Jhazmín Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar, y las amenazas de él. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

13. Hermana de presunta víctima denunció públicamente a Luisito Caycho en llamada a Magaly Medina

Aunque no se trató de un ampay, la hermana de la presunta agraviada se comunicó con Magaly TV La Firme para denunciar públicamente a Luisito Caycho. Relató que su familiar lo conoció mediante una convocatoria laboral por WhatsApp, donde ofrecía un trabajo de limpieza. Según la denuncia policial, Caycho habría invitado a la joven a beber y luego la llevó a una habitación. La denunciante afirmó que los exámenes médicos confirmaron la agresión sexual y expresó su temor ante una posible fuga desde España.

“Jamás haría daño a nadie”, declaró Caycho tras rechazar la denuncia. Aseguró que iniciará demandas contra la denunciante y su hermana por lo que considera una estrategia para perjudicarlo (Instagram)

14. Onelia Molina fue captada cenando con Anderson Santamaría y revelaron citas previas

El 19 de junio, el programa difundió imágenes exclusivas de Onelia Molina cenando con el futbolista Anderson Santamaría en un restaurante exclusivo. Posteriormente, el informe mostró material adicional que evidenció que el deportista ya había tenido otras salidas previas con la chica reality. Durante la emisión, Magaly Medina ironizó sobre Mario Irivarren.

Onelia Molina es captada cenando con el futbolista Anderson Santamaría tras terminar con Mario Irivarren. Captura de Tv - Magaly Tv La Firme.

15. Farid Ode se fue a los golpes con Javier Blondet en plena vía pública

El 22 de junio, Magaly TV La Firme emitió imágenes inéditas de la violenta gresca entre Farid Ode y Javier Blondet, esposo de Mariella Zanetti. En las imágenes se observó un intercambio de golpes e insultos, y en un momento crítico, Ode lanzó una llave de ruedas contra Blondet.

Farid Ode revela mensaje de su hija denunciando maltrato por parte de Javier Blondet. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

16. Shirley Arica fue ampayada ingresando a un hotel con hombre que tenía pareja

En junio, Shirley Arica fue captada ingresando a un hotel junto a un hombre que, según el informe del programa, mantenía una relación sentimental con otra mujer, lo que desató cuestionamientos sobre una posible intromisión.

Shirley Arica es acusada de provocar un accidente de tránsito. (Foto: Captura de IG)

17. Jackson Mora admitió que ocultó reuniones con periodista española y negó infidelidad a Tilsa Lozano

En una edición de junio, Jackson Mora se enlazó con el programa luego de ver a Tilsa Lozano afectada. El empresario admitió haber ocultado reuniones sostenidas en Madrid con una periodista española, aunque negó que se tratara de una infidelidad.

Exesposo de Tilsa Lozano rehace su vida: Jackson Mora es grabado junto a una psicóloga tras su divorcio. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

18. Pamela López y Paul Michael pasaron roche al quedarse fuera del evento ‘Cochinola’

Durante junio, Pamela López y Paul Michael fueron captados intentando ingresar al evento ‘Cochinola’. Tras varios minutos de espera, no lograron acceder y se retiraron del lugar, situación que generó comentarios en redes.

Pamela López y Paul Michael arrasan como la pareja del año en los ‘Premios América Hoy 2025′.

19. Dayanita incursionó en contenido erótico tras abandonar JB en ATV

A inicios de julio, el programa presentó un informe sobre Dayanita, quien renunció abruptamente a JB en ATV y decidió recurrearse incursionando en contenido para adultos, dejando de lado su faceta humorística.

Magaly Medina destapa a Dayanita: audio, video y tarifas revelarían presunto trabajo íntimo en EE. UU. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

20. Magaly Medina emitió audio completo tras negación pública de Onelia Molina

Luego de que Onelia Molina negara haber sostenido una conversación con Patricio Parodi, Magaly TV La Firme emitió el audio íntegro y sin edición, confirmando lo que previamente se había señalado.

Lejos del ruido mediático, Onelia Molina apostó por enfocarse en sí misma. Hoy promueve hábitos saludables y mensajes de empoderamiento en sus redes sociales. (Instagram / Onelia Molina)

21. Magaly Medina expresó decepción tras presunto encuentro entre Gianluca Lapadula y Macarena Gastaldo

El 10 de julio, Magaly Medina manifestó su decepción tras conocerse el presunto encuentro entre Gianluca Lapadula y Macarena Gastaldo, ocurrido durante la Copa América 2024, según se indicó en el programa.

"El respeto no se predica, se practica": Magaly Medina sobre Macarena Gastaldo y Gianluca Lapadula. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

22. Onelia Molina pasó la noche en casa de Mario Irivarren y avivó rumores de reconciliación

El 10 de julio, las cámaras captaron a Onelia Molina ingresando a la casa de Mario Irivarren a las 11 de la noche y retirándose a la mañana siguiente, reavivando los rumores de reconciliación tras los entredichos en la boda de Alejandra Baigorria.

Mario Irivarren y Onelia Molina anuncian dolorosa pérdida: “Siempre en nuestro corazón”

23. Sergio Baigorria sufrió aparatoso accidente en Chaclacayo y rechazó ayuda médica

El 11 de julio, Magaly TV La Firme informó sobre el accidente que sufrió Sergio Baigorria, padre de Alejandra Baigorria, quien cayó aparatosamente en Chaclacayo, generando alarma entre los vecinos. Pese a la llegada de paramédicos para atenderlo, el alcalde rechazó recibir ayuda médica, actitud que provocó preocupación y diversas reacciones por el riesgo que implicó su negativa.

Sergio Baigorria perdió el control de su moto en Chaclacayo y cayó en plena vía. (Magaly TV La Firme)

24. Pamela López y Renzo Spraggon quedaron expuestos por chats de Instagram

En agosto, el programa presentó en exclusiva los chats privados de Instagram entre Pamela López y Renzo Spraggon, luego de que surgieran rumores de un supuesto acercamiento. En las conversaciones se evidenció que fue Spraggon quien inició el contacto con mensajes de tono coqueto, mientras que Pamela no mostró interés y marcó distancia desde el inicio.

La empresaria peruana salió al frente para desmentir cualquier acercamiento romántico con Renzo Spraggon en una discoteca limeña, asegurando que los rumores solo buscan dañar su imagen y afectar su entorno personal (Instagram)

25. Pamela López negó coqueteo con Renzo Spraggon tras revelar mensaje por foto de chocolate

Días después, Magaly TV La Firme amplió el informe mostrando que Pamela López subió una foto de un chocolate a sus historias de Instagram, a la que Renzo Spraggon respondió con un comentario sugerente. Sin embargo, Pamela demostró que nunca aceptó su solicitud de mensaje ni continuó la conversación, dejando en claro que no existió coqueteo ni intención de acercamiento por su parte.

La empresaria afirmó que está preparada para enfrentar situaciones incómodas en el Tour Cervecero, confiando en que el público prioriza el espectáculo sobre conflictos personales. (YouTube)

26. Gisela Valcárcel fue desmentida y se comprobó que sí ingresó hasta su programa en América TV

En agosto, el programa expuso pruebas que desmintieron públicamente a Gisela Valcárcel, luego de que ella asegurara que no había ingresado hasta el set de América Hoy. Magaly TV La Firme mostró que sí llegó al programa, aunque no salió al aire debido a que habría intentado publicitar su marca sin autorización, con productos ya colocados en el set. Magaly Medina reconoció haberse equivocado al defenderla inicialmente.

Magaly Medina se burla de Gisela Valcárcel, luego de que Edson Dávila y Janet Barboza se quedaran en América TV

27. Verónica González aseguró que esperaba un hijo de Josimar y mostró pruebas del vínculo

El 1 de septiembre, el programa emitió un informe donde Verónica González afirmó que estaba embarazada de Josimar. La joven venezolana sostuvo que mantuvo una relación con el cantante, con quien pasó dos noches, y presentó videos y fotografías que evidenciaron cercanía y trato afectuoso por parte del salsero, desatando una nueva polémica en su vida personal.

Molesto por las declaraciones en su contra, Josimar amenazó con demandar a su “prima” venezolana. “Con mi familia no se meten”, expresó, asegurando que todo lo dicho es falso. (ATV)

28. Edison Flores fue vinculado con la influencer Antonella Martonell

El 6 de octubre, Magaly TV La Firme reveló imágenes y detalles que relacionaron a Edison Flores con la influencer tacneña Antonella Martonell, de 28 años. El informe señaló que la joven disfrutaba de comodidades propias del entorno del futbolista y que existía una notoria interacción en redes sociales, donde Flores reaccionaba con frecuencia a sus publicaciones, alimentando los rumores de un acercamiento.

Edison Flores olvida a Ana Siucho y es captado con joven influencer ingresando a su departamento. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

29. Jesús Barco fue ampayado en piscina de Huánuco rodeado de mujeres y sin Melissa Klug

El 23 de octubre, Magaly TV La Firme difundió imágenes del futbolista Jesús Barco disfrutando de una reunión en un club con piscina en Huánuco, acompañado de varias mujeres y sin la presencia de Melissa Klug. En las escenas se le vio relajado, conversando y consumiendo bebidas junto a amigos como Alexi Gómez y Carlos Ascues. Según el informe, la grabación habría sido realizada el 6 de octubre en un denominado búnker de fiestas, y se emitió en paralelo a un comunicado publicado por la empresaria, lo que incrementó la controversia.

Magaly Medina critica a Melissa Klug por beso público con Jesús Barco: “Patética es tu actitud”

30. Luigui Carbajal fue captado ingresando solo a un hotel y desató sospechas

En noviembre, las cámaras de Magaly TV La Firme captaron a Luigui Carbajal ingresando solo a un hotel, sin la compañía de su esposa Diana García. La escena generó inmediatas reacciones debido a que el artista siempre mantuvo una imagen pública alejada de escándalos. El informe despertó dudas sobre su conducta y provocó preguntas directas por parte del reportero del programa.

El 12 de noviembre, Carbajal enfrentó las cámaras y explicó que su ingreso al hotel respondió a una grabación de pódcast. El exintegrante de Skándalo afirmó que fue citado por un amigo para una entrevista y que entró solo por trabajo, descartando cualquier situación irregular. “Mientras yo esté bien y mi familia esté bien, no hay problema”, sostuvo, asegurando que su vida familiar permanecía estable.

Magaly Medina pone en duda versión de Luigui Carbajal: “miraba como si estuviera viendo algo o a alguien” durante la entrevista.

31. Jean Paul Gabuteau fue ampayado con su ex Analía Jiménez días después de viaje familiar

El 24 de noviembre, Magaly TV La Firme difundió comprometedoras imágenes de Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, junto a su expareja Analía Jiménez en un departamento. En las escenas ambos se mostraron cariñosos y cercanos, lo que generó impacto debido a que días antes el empresario había realizado un romántico viaje familiar con la modelo y su hijo, incrementando las especulaciones sobre una crisis matrimonial.

Analía Jiménez vuelve a escena: el pasado con Jean Paul Gabuteau que estalla en el aniversario de Silvia Cornejo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

32. Gustavo Salcedo fue captado agrediendo físicamente a Christian Rodríguez en la vía pública

En octubre, aunque el programa no mostró imágenes propias, Magaly TV La Firme difundió audios vinculados a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, en el marco de un conflicto con Christian Rodríguez, productor televisivo señalado como presunto tercero en discordia. El material sonoro reforzó la gravedad del caso y expuso la tensión existente en el entorno personal del deportista.

El programa también dio cuenta de un video de seguridad, difundido inicialmente por América Hoy, que mostró la secuencia en la que Gustavo Salcedo embistió con su camioneta el vehículo de Christian Rodríguez y luego descendió para agredirlo físicamente. El hecho ocurrió el 26 de septiembre, cuando Rodríguez se encontraba acompañado de su familia. Las imágenes registraron empujones y golpes, generando un fuerte rechazo público por la violencia expuesta.

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla se unen en evento familiar por sus hijos.