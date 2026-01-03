JEE congela la inscripción de la lista de diputados del APRA por líos internos

El APRA nació fuera del Perú, pero arraigó profundamente en su historia política, resistiendo dictaduras y gobernando con ideales de cambio social. (Andina)

El Jurado Electoral Especial Lima Oeste 3 (JEE Lima Oeste 3) dispuso congelar la solicitud de inscripción de la lista de diputados del APRA por Lima Metropolitana por los líos a la interna de la organización entre militantes y dirigentes.

La decisión responde a múltiples reclamos de precandidatos y afiliados que denunciaron que la dirigencia partidaria desplazó a postulantes legítimamente elegidos en las elecciones internas, para designar en su reemplazo a postulantes invitados, y omitió, además, respetar el límite legal de designaciones directas.

El primero en denunciar el caso fue Pedro Ricardo Palma Morales, quien exigió la inadmisibilidad de la lista presentada y su reformulación. Palma Morales, que obtuvo 139 votos y el puesto número 17 en la proclamación oficial, argumentó que no existió ninguna reserva documentada de lugares para candidatos designados, situación que considera una “vulneración de los principios de democracia interna”. Exigió su inclusión en la ubicación número 24 que, según sostuvo, le corresponde por orden legal.

Reclamos similares plantearon luego Valeria Mezarina Avia, que denunció ser excluida pese a que las reglas de alternancia y paridad la habilitaban a figurar en el puesto 29, y Saúl Garrido Rivadeneira, quien apuntó que fue desplazado de la posición 20 para beneficiar a personas que “no participaron en el proceso interno” y que “la reserva de cargos nunca fue informada ni formalizada antes de las elecciones primarias”.

Les siguieron Rafael Hernán Carbajal Ibarra, que afirma debía ocupar la ubicación 28 según la votación y normas de paridad; Edgard Asunción Cordero Marichini, quien fundamentó su reclamo en la “vulneración directa al resultado de la voluntad democrática” por parte de la mesa de conducción partidaria; y Walter Augusto Espíritu Pizarro quien insistió en la ilegalidad del desplazamiento de candidatos elegidos para ubicar a designados directa y unilateralmente.

Preliminarmente, el JEE advierte que “el desplazamiento de los candidatos elegidos por ciudadanos designados carecería de base legal, afectando el derecho a la participación política y la jerarquía de los resultados proclamados”.

Por ello, el Jurado Electoral Especial Lima Oeste 3 dispuso notificar a la personera legal alterna Estefanía Mercedes Huamán Ojeda para que, en un plazo de dos días, realice los descargos respecto a las denuncias de los candidatos elegidos en internas, pero excluidos en la lista presentada.

“En ese sentido, corresponde reservar la calificación de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos, presentada por la organización política Partido Aprista Peruano, hasta que se aclare y sustente la información vertida por diversos candidatos o miembros de la Organización Política”, se lee en el fallo.

El caso

Javier Velásquez Quesquén, candidato al Senado por el APRA, denunció la alteración de las listas de candidatos al Congreso y Parlamento Andino luego de las elecciones internas realizadas el 30 de noviembre, señalando que la dirigencia partidaria reemplazó a los ganadores democráticamente elegidos por integrantes que no obtuvieron respaldo de la militancia.

El ex primer ministro advirtió que, tras la ratificación de los resultados internos por el Jurado Nacional de Elecciones, la Dirección Nacional del partido desplazó a los candidatos electos y colocó a figuras que no resultaron ganadoras en el proceso: “Ellos mismos se han puesto, o sea, ellos han perdido en las elecciones internas”, afirmó Velásquez Quesquén en declaraciones a Canal N.

El caso de Gerardo Morris, retirado de la lista al Parlamento Andino, fue citado por el dirigente para ilustrar lo que calificó como una “grosera intervención ilegal” que ha desatado indignación entre la militancia y ha motivado la presentación de recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Velásquez Quesquén consideró que la dirección partidaria sostuvo el cambio con el argumento de fortalecer las listas, pero enfatizó que “no tienen ningún argumento” válido. Además, cuestionó la legitimidad de quienes ahora integran las listas y recordó precedentes de exclusiones arbitrarias promovidas por algunos de los actuales beneficiados: “El personero nacional del partido que el 2021 no inscribió en las listas parlamentarias es el que acaba de festinar este cambio”, denunció.

El dirigente subrayó que el proceso interno fue “absolutamente democrático” y permitió a la militancia elegir representantes en la fórmula presidencial, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, resultados que fueron convalidados por el organismo electoral al no registrarse impugnaciones. Advirtió que “no se puede de ninguna manera suplantar la voluntad de la militancia” y exigió que se respete el veredicto surgido de las urnas.