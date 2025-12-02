Perú

Elecciones 2026: Lista del APRA de los candidatos a senadores y diputados

Tras sus elecciones internas, el Partido Aprista Peruano definió a sus postulantes para los próximos comicios. La lista incluye a históricos dirigentes y figuras emergentes

Guardar
El APRA ya tiene la
El APRA ya tiene la lista oficial de candidatos para las Elecciones 2026. | Andina

El Partido Aprista Peruano (APRA) anunció su nómina de candidatos al Senado y la Cámara de Diputados con miras a las Elecciones Generales de 2026, tras la culminación de sus elecciones internas.

La agrupación de la estrella oficializa así su propuesta legislativa con 37 candidatos al Senado por distrito único electoral, 67 por distritos múltiples y 232 para la Cámara de Diputados. Además, postula 16 aspirantes al Parlamento Andino.

En la interna para el Senado nacional participaron 12.933 militantes, lo que representa un 37,4% de los inscritos. Carla García Buscaglia, comunicadora e hija del expresidente Alan García, lideró la preferencia con 2.699 votos, seguida por Jorge Del Castillo Gálvez y José Luis Delgado Núñez Del Arco. García, en un mensaje a sus correligionarios, agradeció la confianza depositada y reafirmó su compromiso con el partido.

“A mis queridos compañeros, gracias por los 2.699 votos que me llevaron a ser la persona más votada en la interna aprista y por su apoyo a la fórmula popular y provinciana. ¡Los quiero mucho!”, escribió la también exconductora de televisión en X.

Tuit de Carla García en
Tuit de Carla García en X.

Para la lista de diputados de Lima, la participación alcanzó un 42,9%, donde resultaron elegidos Renan Núñez Pérez, Enrique Valderrama Peña y Werner Quezada Martínez como los candidatos más votados. El proceso evidenció competitividad interna y la movilización de la militancia aprista en la capital.

La nómina para el Senado incorpora tanto dirigentes experimentados como rostros nuevos. Destacan, entre otros, José Luis Rodríguez Casperalta, Magno Mendoza Rodríguez, Elena Ciriaco Campo, José Torres Iriarte, Luis Wilson Ugarte y la exparlamentaria andina Elsa Mantilla Portocarrero. El abogado penalista Erasmo Reyna figura en la lista nacional, así como excongresistas como José Luis Núñez del Arco, Moisés Tambini del Valle, Benigno Chirinos Sotelo y Freddy Ghilardi Álvarez. Por regiones, sobresalen Olga Cribilleros Shigihara y Neptalí Ramírez Herrera (La Libertad), Rocío Salcedo Silva (Cajamarca) y Javier Velásquez Quesquén (Lambayeque).

En la provincia constitucional del Callao, los postulantes serán Amelia del Rosario Aguirre, Carlos Chamochumbi Barrueta y Evelyn Pineda Cubillas. En Lima Metropolitana, resaltan Javier Labarthe Fernandini y la docente e investigadora Rocío Valencia Haya de la Torre, familiar del fundador aprista.

En la Cámara de Diputados, el APRA presenta a Mauricio Mulder, junto a Valeria Mezarina Avia, Julio Loayza Cavero y Nidia Vílchez Yucra para Lima. Entre los candidatos regionales destacan Porfirio Buitrón Espinoza (Áncash), Mercedes Núñez Gutiérrez (Arequipa), Belén García Mendoza (Ica) y Milagros Morales Yauri (Callao). El exasesor parlamentario Luis Pacheco Mandujano figura también en las listas capitalinas.

Mauricio Mulder, Jorge del Castillo
Mauricio Mulder, Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén buscaron ser parte de la fórmula presidencial. Sin embargo, sus listas no alcanzaron los votos necesarios.

Para la representación de peruanos en el extranjero, están inscritos Julio César Herrera Gonzáles, Rocío Rincón Campos, Miguel Morales Matos, Lady Solís Canales y Shirley Guevara Gonzales.

¿Quién será el candidato presidencial del APRA?

Enrique Valderrama fue elegido como candidato presidencial del APRA para las Elecciones Generales de 2026. Su fórmula está integrada por María Valdivia Acuña y Lucio Vásquez Sánchez, quienes postularán como primera y segundo vicepresidentes, respectivamente.

Con la fórmula Valderrama–Valdivia Acuña–Vásquez Sánchez, el APRA busca articular experiencia y renovación, apostando por un rostro joven con trayectoria política y un equipo que combina figuras destacadas de distintas regiones y ámbitos del partido.

Temas Relacionados

Elecciones 2026APRAperu-politica

Más Noticias

El Día Internacional del Cine 3D celebra décadas de innovación audiovisual y su influencia en cine, diseño, impresión y creación digital

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Cine 3D, una efeméride que celebra la técnica tridimensional usada en el cine y otras industrias

El Día Internacional del Cine

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El estadio Nacional albergará la primera llave del cruce que resolverá al finalista por el boleto a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. ‘Canchita’ Gonzales y Piero Cari, ausencias confirmadas en ambos elencos

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Estas son las enfermedades asociadas al uso de celulares en niños

Muchos niños y adolescentes peruanos han incrementado sus horas frente a dispositivos electrónicos como celulares, tablets o videojuegos

Estas son las enfermedades asociadas

Ronderos azotan a hombre en Cajamarca tras denuncia por violencia familiar: “Su señora se respeta”

El video grabado por las rondas campesinas revela cómo el sujeto es sometido a flexiones y caminatas antes de recibir azotes, tras la acusación de haber maltratado a su familia bajo los efectos del alcohol

Ronderos azotan a hombre en

Enrique Valderrama, candidato presidencial del Partido Aprista, fue acusado de hurtar TV y laptop en 2012

El aspirante fue mencionado en un parte policial por el supuesto robo de objetos personales, aunque aclaró que se trató únicamente de un reporte verbal, sin que se haya iniciado ninguna pesquisa ni proceso penal

Enrique Valderrama, candidato presidencial del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Enrique Valderrama, candidato presidencial del

Enrique Valderrama, candidato presidencial del Partido Aprista, fue acusado de hurtar TV y laptop en 2012

Luis Arce vuelve al Ministerio Público: PJ le da 5 días a la JNJ para reponerlo como fiscal supremo titular

Hildebrandt sobre fracaso de José Jerí contra criminalidad: “‘Pelele’ no es Bukele y ‘las maras’ están en el Congreso”

Delia Espinoza rechaza eventual decisión del TC a favor de la JNJ y advierte a magistrados que estarían cometiendo “prevaricato”

José Jerí imita a Bukele en el Vraem y califica de “guerra interna” la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Evelyn Vela cuestiona el retorno

Evelyn Vela cuestiona el retorno de Melissa Klug con Jesús Barco: “ella no es feliz con él”

Magaly Medina cuestiona el estilo de vida de Samantha Batallanos luego de presumir lujoso penthouse en San Isidro

Samahara Lobatón y Brayan Torres acuden por separado a un centro de conciliación tras su reciente ruptura

Cazzu conquistó Lima: homenaje andino, lágrimas por su hija Inti y un final explosivo con su canción “Con Otra”

Sebastián Lizarzaburu, ‘el ‘Hombre Roca’, arrasa en el NPC Arequipa Súper Show y celebra su regreso triunfal al fisicoculturismo

DEPORTES

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Abel Hernández, en disputa de los tres grandes del Perú; su agente afirma existencia de contacto con Alianza Lima

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Comisión Disciplinaria ratificó expulsión de Carlos Zambrano a poco del duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal

El tenis de mesa peruano regresa a lo más alto del podio con dos medallas de oro luego de 24 años en los Juegos Bolivarianos 2025