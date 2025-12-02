Elecciones 2026: Lista del APRA de los candidatos a senadores y diputados

El APRA ya tiene la lista oficial de candidatos para las Elecciones 2026. | Andina

El Partido Aprista Peruano (APRA) anunció su nómina de candidatos al Senado y la Cámara de Diputados con miras a las Elecciones Generales de 2026, tras la culminación de sus elecciones internas.

La agrupación de la estrella oficializa así su propuesta legislativa con 37 candidatos al Senado por distrito único electoral, 67 por distritos múltiples y 232 para la Cámara de Diputados. Además, postula 16 aspirantes al Parlamento Andino.

En la interna para el Senado nacional participaron 12.933 militantes, lo que representa un 37,4% de los inscritos. Carla García Buscaglia, comunicadora e hija del expresidente Alan García, lideró la preferencia con 2.699 votos, seguida por Jorge Del Castillo Gálvez y José Luis Delgado Núñez Del Arco. García, en un mensaje a sus correligionarios, agradeció la confianza depositada y reafirmó su compromiso con el partido.

“A mis queridos compañeros, gracias por los 2.699 votos que me llevaron a ser la persona más votada en la interna aprista y por su apoyo a la fórmula popular y provinciana. ¡Los quiero mucho!”, escribió la también exconductora de televisión en X.

Tuit de Carla García en X.

Para la lista de diputados de Lima, la participación alcanzó un 42,9%, donde resultaron elegidos Renan Núñez Pérez, Enrique Valderrama Peña y Werner Quezada Martínez como los candidatos más votados. El proceso evidenció competitividad interna y la movilización de la militancia aprista en la capital.

La nómina para el Senado incorpora tanto dirigentes experimentados como rostros nuevos. Destacan, entre otros, José Luis Rodríguez Casperalta, Magno Mendoza Rodríguez, Elena Ciriaco Campo, José Torres Iriarte, Luis Wilson Ugarte y la exparlamentaria andina Elsa Mantilla Portocarrero. El abogado penalista Erasmo Reyna figura en la lista nacional, así como excongresistas como José Luis Núñez del Arco, Moisés Tambini del Valle, Benigno Chirinos Sotelo y Freddy Ghilardi Álvarez. Por regiones, sobresalen Olga Cribilleros Shigihara y Neptalí Ramírez Herrera (La Libertad), Rocío Salcedo Silva (Cajamarca) y Javier Velásquez Quesquén (Lambayeque).

En la provincia constitucional del Callao, los postulantes serán Amelia del Rosario Aguirre, Carlos Chamochumbi Barrueta y Evelyn Pineda Cubillas. En Lima Metropolitana, resaltan Javier Labarthe Fernandini y la docente e investigadora Rocío Valencia Haya de la Torre, familiar del fundador aprista.

En la Cámara de Diputados, el APRA presenta a Mauricio Mulder, junto a Valeria Mezarina Avia, Julio Loayza Cavero y Nidia Vílchez Yucra para Lima. Entre los candidatos regionales destacan Porfirio Buitrón Espinoza (Áncash), Mercedes Núñez Gutiérrez (Arequipa), Belén García Mendoza (Ica) y Milagros Morales Yauri (Callao). El exasesor parlamentario Luis Pacheco Mandujano figura también en las listas capitalinas.

Mauricio Mulder, Jorge del Castillo y Javier Velásquez Quesquén buscaron ser parte de la fórmula presidencial. Sin embargo, sus listas no alcanzaron los votos necesarios.

Para la representación de peruanos en el extranjero, están inscritos Julio César Herrera Gonzáles, Rocío Rincón Campos, Miguel Morales Matos, Lady Solís Canales y Shirley Guevara Gonzales.

¿Quién será el candidato presidencial del APRA?

Enrique Valderrama fue elegido como candidato presidencial del APRA para las Elecciones Generales de 2026. Su fórmula está integrada por María Valdivia Acuña y Lucio Vásquez Sánchez, quienes postularán como primera y segundo vicepresidentes, respectivamente.

Con la fórmula Valderrama–Valdivia Acuña–Vásquez Sánchez, el APRA busca articular experiencia y renovación, apostando por un rostro joven con trayectoria política y un equipo que combina figuras destacadas de distintas regiones y ámbitos del partido.