Gobierno de Perú pide que se solucione la “situación política” en Venezuela, luego de la captura del dictador Nicolás Maduro

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, por medio de un comunicado, mencionan que Nicolás Maduro violó los derechos humanos de sus ciudadanos

Cancillería de Perú se pronunció
Cancillería de Perú se pronunció sobre la situación en venezuela. Foto: Andina / EFE

Respecto a la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Perú ha hecho un llamado a una “pronta solución de la situación política en Venezuela, en favor de una transición con pleno respeto del derecho internacional y de los derechos humanos, así como la atención a las legítimas y genuinas aspiraciones del pueblo venezolano de vivir en democracia con el apoyo de la comunidad regional”.

Por medio de un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores, el país andino asegura que se encuentra convencido de que la delincuencia organizada transnacional constituye una “grave amenazada para la seguridad hemisférica y la estabilidad de nuestros Estados”.

“En ese sentido, ha seguido con especial preocupación la organización y acciones delictivas de cárteles del narcotráfico en Venezuela. El gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro violó los derechos humanos del pueblo venezolano y lo sometió a torturas, detenciones arbitrarias e ilegales, destruyendo el Estado de derecho y ocasionando en la región una crisis migratoria sin precedentes”, señalaron.

Cancillería de Perú se pronuncia
Cancillería de Perú se pronuncia por captura de Nicolas Maduro .Foto: Cancillería de Perú

Por otro lado, reafirman su compromiso con los principios del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas respecto al mantenimiento de la paz, la preservación de la seguridad y la solución pacífica de las controversias internacionales.

Finalmente, la cartera recuerda que se encuentra monitoreando la situación de los peruanos en Venezuela. Hasta el momento, indican, no se han reportado incidentes respecto a los connacionales.

Reacción de políticos peruanos

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela durante la madrugada desencadenó una serie de reacciones entre congresistas y figuras políticas peruanas, quienes expresaron opiniones divididas respecto a la intervención extranjera en ese país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la detención de Maduro y su esposa en Caracas. El mandatario norteamericano anunció que ofrecería detalles adicionales sobre la operación en una conferencia de prensa.

People embrace next to a
People embrace next to a Venezuelan flag, as they react to the news after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro, in Madrid, Spain, January 3, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

Diversos líderes y parlamentarios peruanos manifestaron su postura ante estos acontecimientos. El exgobernador regional y líder de Perú LibreVladimir Cerrón, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y rechazó las acciones militares impulsadas desde el extranjero. Cerrón calificó la intervención como una amenaza para toda la región y pidió a América Latina no permanecer indiferente. El congresista Guido Bellido, de Podemos Perú, coincidió en condenar el ataque y subrayó la importancia de respetar la soberanía de los Estados.

Por otro lado, representantes de la oposición peruana celebraron la caída del régimen. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, calificó la captura de Maduro como el cierre de un ciclo de opresión y la apertura de una nueva esperanza para Venezuela. El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, también destacaron que la detención representa un alivio para millones de venezolanos y el fin de una era marcada por el autoritarismo. , Rospigliosi recordó que el chavismo llegó al poder mediante elecciones y posteriormente instauró una dictadura.

El candidato presidencial de Renovación PopularRafael López Aliaga, saludó la captura y elogió la valentía de quienes lucharon contra el régimen. El alcalde de LimaRenzo Reggiardo, se sumó a los mensajes de respaldo y alentó a la comunidad venezolana en el Perú a mantener la esperanza en un futuro democrático para su país. Reggiardo utilizó sus redes sociales para resaltar la resiliencia de los ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero.

