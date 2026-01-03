Perú

Fiscal Sandra Castro queda fuera de las Elecciones: JEE rechaza su candidatura al Senado

Sin soga ni cabra. Abogada no podría postular por no haber renunciado en octubre último al Ministerio Público, institución de la que fue retirada hace unos días

Fiscal Sandra Castro postula como invitada del Partido Morado. Foto: captura Ministerio Público

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 (JEE Lima Centro 2) declaró improcedente la candidatura de la abogada y exfiscal del Ministerio Público Sandra Castro al Senado con el Partido Morado.

El JEE ya había observado la postulación de Castro, por lo que le dio un plazo al Partido Morado para que subsane. Sin embargo, los argumentos de la agrupación no convencieron a los miembros del tribunal. El tema en controversia era si tuvo que renunciar al Ministerio Público o solo solicitar una licencia.

Para el Partido Morado, la licencia cumplía la misma finalidad que la renuncia: evitar que un funcionario use el cargo para beneficiarse electoralmente. También alegaron que habría una “duda razonable” respecto a si la exigencia de renuncia aplicaba a fiscales de rango menor a los supremos.

No obstante, para el JEE Lima Centro 2, sostiene que la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones establecen que no pueden ser candidatos al Congreso, salvo que renuncien 6 meses antes de la elección, “los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los organismos integrantes del sistema electoral y el Defensor del Pueblo”.

JEE rechaza candidatura al Senado de Sandra Castro

“Debido a que la señora Sandra Elizabeth Castro Castillo, declaró ser fiscal adjunta provincial penal de la Fiscalía Corporativa de Santa Rosa del distrito fiscal de Lima Noroeste, y por tanto, miembro del Ministerio Público, debía presentar el documento en el que conste la renuncia al cargo como máximo al 13 de octubre de 2025″, se lee.

En la resolución, el jurado electoral de primera instancia también se refiere al fin del nombramiento de Castro dispuso por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez. Al respecto, se afirma que dicha medida no es definitiva todavía porque la exfiscal está dentro del plazo para impugnarla.

“Por lo tanto, corresponde tener por no subsanada la observación y declarar improcedente la solicitud de inscripción de Sandra Elizabeth Castro Castillo al Senado distrito único, en la posición 04, por el Partido Morado”, resolvió el JEE.

JEE rechaza candidatura al Senado de Sandra Castro

Cabe precisar que el Partido Morado puede apelar la decisión. En ese escenario, tendrá la última palabra el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La echan del Ministerio Público

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez echó a Sandra Castro del Ministerio Público tras confirmarse su candidatura al Senado por el Partido Morado, según la resolución 3848-2025-MP-FN publicada en El Peruano el 31 de diciembre.

La separación de Castro implica que no podrá ser reasignada a otro despacho fiscal, ya que desempeñaba funciones como fiscal adjunta provincial provisional, sin nombramiento del Consejo Nacional de la Magistratura ni de la Junta Nacional de Justicia. Además, Gálvez comunicó a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para que evalúe iniciar un eventual proceso disciplinario que podría derivar en amonestación, suspensión o destitución.

JEE observa candidatura de Sandra Castro

La decisión, dice la resolución, se fundamenta en normas constitucionales y la Ley de la Carrera Fiscal, que impiden la participación política activa a integrantes del organismo fiscal, y en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que prohíbe actuar en política fuera del marco del deber electoral. La resolución califica la candidatura de Castro como un acto político incompatible con la función fiscal.

En diálogo con La Pista Clave, Castro vinculó su salida directamente a las denuncias que presentó en años anteriores sobre una supuesta red criminal, conocida como los ‘Cuellos Blancos’, en el sistema judicial: “El Cuello Blanco me sacó porque denuncié sus fechorías”. Afirmó también que esperaba la medida tras declaraciones reiteradas de Gálvez en medios como Willax, en las que cuestionaba su trabajo y la existencia del grupo investigado: “Últimamente acentuaba más que los Cuellos Blancos no existen, ¿entonces me los inventé? Si fui yo la que hizo el informe”.

Temas Relacionados

Sandra CastroPartido MoradoJEEJNEElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

