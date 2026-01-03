Perú

EsSalud Cusco inicia el 2026 con el nacimiento de trillizos: madre da a luz a tres varones tras embarazo de alto riesgo

Los recién nacidos permanecen bajo vigilancia médica en neonatología y reciben cuidados especializados para garantizar su desarrollo saludable

Madre da a luz a
Madre da a luz a trillizos en Cusco: nacimiento marca inicio del 2026 en EsSalud. (Foto: Agencia Andina)

Jéssica León Vicencio, de 35 años y natural de Apurímac, vivió uno de los momentos más importantes de su vida al dar a luz a tres varones en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud Cusco, marcando el inicio del 2026 como un mensaje de esperanza y alegría para su familia y la región.

La madre, administradora de empresas de profesión, tomó junto a su esposo, Josué Huamaní Cayllahua, la decisión de trasladarse temporalmente a Cusco para recibir atención especializada, debido a un embarazo múltiple calificado de alto riesgo. La medida permitió garantizar un seguimiento constante de la madre y los bebés.

Nacimiento de trillizos en EsSalud
Nacimiento de trillizos en EsSalud Cusco inaugura el 2026 tras embarazo de alto riesgo. (Foto: Agencia Andina)

Atención médica especializada

El equipo médico de EsSalud implementó un plan de hospitalización y monitoreo permanente, priorizando la seguridad de la madre y los recién nacidos. Un grupo multidisciplinario conformado por ginecólogos, cirujanos, neonatólogos, obstetras, enfermeras y personal técnico participó en la cesárea que permitió el nacimiento exitoso de los tres varones.

Los bebés pesaron 2.080, 1.850 y 1.835 kilogramos, respectivamente, y desde sus primeros momentos de vida se encuentran bajo estricta vigilancia médica en el servicio de neonatología, recibiendo cuidados especializados para garantizar su recuperación y desarrollo en un entorno seguro y humano.

EsSalud Cusco celebra el 2026
EsSalud Cusco celebra el 2026 con nacimiento de tres varones de embarazo múltiple de alto riesgo. (Foto: Agencia Andina)

Reconocimiento al personal de salud

El gerente de la Red Asistencial EsSalud Cusco, Carlos Meza Vilca, destacó el compromiso del personal de salud y señaló que cada nacimiento reafirma la misión de la institución. “Estos tres niños representan esperanza y futuro, y reflejan el esfuerzo silencioso de nuestros profesionales, que trabajan con excelencia y vocación”, afirmó.

Por su parte, el padre de los recién nacidos expresó su agradecimiento al equipo de EsSalud Cusco por el acompañamiento constante y la atención brindada. “Nos sentimos protegidos y confiados. Hoy comienza una nueva historia para nuestra familia, marcada por cuidado y solidaridad”, indicó.

También puedes confirmar el pago
También puedes confirmar el pago de tus aportes verificando que tu seguro de EsSalud esté activo en la plataforma VIVA. Foto: ComexPerú

Compromiso institucional

El hospital Adolfo Guevara Velasco inicia el 2026 celebrando la vida y renovando su compromiso con las familias aseguradas. La institución reafirma su enfoque en brindar atención oportuna, segura y centrada en la persona, destacando el valor humano en cada servicio de salud.

Este nacimiento múltiple representa no solo un momento de alegría familiar, sino también un ejemplo del trabajo coordinado de EsSalud para atender embarazos de alto riesgo y fortalecer la confianza de la población en la salud pública del Cusco.

La primera bebé del Perú en 2026

El año 2026 comenzó con un hecho histórico para la salud pública peruana: Mara, la primera bebé del año, nació a las 00:14 horas en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) gracias a un tratamiento de fertilización in vitro. El nacimiento, celebrado por el Ministerio de Salud, marca un avance en los servicios de medicina reproductiva del sector público y se convierte en un símbolo de esperanza para muchas familias. Según informó el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, tanto Mara como su madre se encuentran en óptimas condiciones tras un parto natural.

El nacimiento de Mara fue posible gracias al seguimiento riguroso de los controles prenatales y al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario del INMP. Esta institución, que este año celebra su bicentenario, reafirma su liderazgo como referente nacional en salud materno perinatal, ofreciendo tratamientos de alta complejidad a través del Seguro Integral de Salud (SIS). El director del INMP, Félix Ayala Peralta, destacó que el caso de Mara demuestra la capacidad del sistema público para brindar procedimientos especializados y exitosos.

Mara es la primera bebé
Mara es la primera bebé del 2026 nacida gracias a un tratamiento de fertilización in vitro en el INMP. Foto: Minsa

La llegada de Mara representa no solo un logro médico, sino también el cumplimiento de un anhelo familiar esperado por largo tiempo. Su nacimiento reafirma el compromiso institucional del INMP con la innovación en la atención materno perinatal y la ampliación del acceso a tecnologías reproductivas en el país, fortaleciendo la confianza en los servicios de salud pública para las familias peruanas.

