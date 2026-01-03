Colombia

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y genera reacciones en Colombia tras incursión militar de EE. UU. en Caracas

El presidente Donald Trump informó la captura de Nicolás Maduro tras una operación militar en Caracas. El anuncio provocó reacciones inmediatas de dirigentes y figuras públicas colombianas en X, mientras se conocían reportes internacionales sobre bombardeos y medidas adoptadas en Venezuela.

Donald Trump y Nicolás Maduro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de redes sociales la captura de Nicolás Maduro luego de una incursión armada del Ejército estadounidense en Caracas, capital de Venezuela. El anuncio generó una serie de reacciones de dirigentes políticos y figuras públicas colombianas, quienes se pronunciaron en la red social X tras conocerse la información difundida por el mandatario norteamericano.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en un ataque a gran escala, según una publicación en su cuenta de redes sociales. 3 de enero de 2026. @realDonaldTrump/vía REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. CRÉDITO OBLIGATORIO.

De acuerdo con el mensaje publicado por Trump, la operación se desarrolló en territorio venezolano y permitió la detención de Maduro y de su esposa, quienes habrían sido trasladados por vía aérea fuera del país. La información fue complementada posteriormente por reportes de agencias y medios internacionales que detallaron el contexto de la acción militar.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

En Colombia, una de las primeras reacciones provino de Paloma Valencia, candidata presidencial oficial del Centro Democrático. En su publicación afirmó: “No hubo agresión contra Venezuela, fue un ataque contra un tirano que había usurpado el poder y que se había aliado con los narcos de la región, y que de paso violaba múltiples principios de la Carta de la ONU”. En el mismo mensaje agregó: “La autodeterminación de los pueblos se expresó: votaron y eligieron sus gobernantes y Maduro se robó el poder”.

El mundo político colombiano reacciona
La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal también se pronunció tras los reportes iniciales. En su mensaje escribió: “Medios internacionales reportan la captura del genocida jefe del cartel de los soles Nicolás Maduro y su esposa”. Posteriormente añadió que “esos crimales deben pagar por todo el daño hecho a su gente, violaciones a los DDHH, secuestros, desapariciones, homicidios, desplazamientos, protección a grupos terroristas”.

El mundo político colombiano reacciona
El congresista Miguel Polo Polo publicó un mensaje en el que señaló: “¡OFICIAL! Trump capturó al dictador Nicolás Maduro y a su esposa. En este momento los trasladan a territorio estadounidense”. En el mismo texto afirmó: “El mensaje es claro: en Latinoamérica no se tolerarán más narcogobiernos”, y agregó una mención directa al presidente colombiano.

El mundo político colombiano reacciona
Desde el mismo sector político, Daniel Briceño, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, reaccionó de forma breve con el mensaje: “Cayó el dictador Nicolás Maduro”, al referirse a la información divulgada por Trump.

El mundo político colombiano reacciona
El periodista y columnista Diego Santos también comentó el anuncio. En su publicación escribió: “Capturado el narcotraficante Nicolás Maduro y su esposa, informa Trump. Muere el chavismo. ¡Viva la democracia!”, en referencia al impacto político que tendría la captura.

El mundo político colombiano reacciona
Por su parte, la precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila difundió un mensaje en el que señaló: “URGENTE CAPTURADO NICOLÁS MADURO. Cayó el régimen del Cartel de los Soles, cayó la dictadura”. En el mismo texto añadió: “¡Bendito sea Dios! LIBERTAD Y DEMOCRACIA en Venezuela. Estamos con ustedes hermanos venezolanos”.

El mundo político colombiano reacciona
Captura de Nicolás Maduro

El contexto de la operación fue ampliado por la agencia EFE, que informó que Donald Trump confirmó que Estados Unidos llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y que Maduro, junto a su esposa, fue “capturado y sacado por aire del país”. Según el mandatario, la operación se realizó “en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, y anunció que entregaría más detalles en una rueda de prensa prevista para las 11:00 horas en Mar-a-Lago, Florida.

En un primer momento, el Gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos y declaró el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que se registraron ataques con misiles desde helicópteros estadounidenses contra zonas civiles de Caracas y otros puntos del país.

EFE constató fuego y daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, el principal aeropuerto militar de Caracas. También se observaron destrozos en la autopista adyacente y presencia de uniformados en vehículos militares.

Según la misma agencia, una explosión se produjo en una montaña cercana a Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa, donde se reportó un corte del servicio eléctrico y el sobrevuelo de aeronaves. Varias zonas de Caracas quedaron sin luz durante los bombardeos.

Medios como CBS News y Fox News señalaron que Trump ordenó los ataques contra objetivos militares y estratégicos, con especial atención en áreas cercanas a La Guaira y el aeropuerto de Maiquetía. A su vez, The New York Times informó que no se registraron bajas estadounidenses durante la operación, aunque no se precisaron cifras sobre víctimas venezolanas.

Fire at Fuerte Tiuna, Venezuela's
Fire at Fuerte Tiuna, Venezuela's largest military complex, is seen from a distance after a series of explosions in Caracas on January 3, 2026. The United States military was behind a series of strikes against the Venezuelan capital Caracas on Saturday, US media reported. The White House and Pentagon have not commented on the explosions and reports of aircraft over the city. US media outlets CBS News and Fox News reported unnamed Trump administration officials confirming that US forces were involved. (Photo by AFP)

De acuerdo con fuentes citadas por CBS News, la decisión de ejecutar el ataque fue tomada días antes y se evaluó inicialmente realizarla en Navidad, pero se postergó por condiciones operativas y meteorológicas. La Fuerza Aérea de Estados Unidos emitió un aviso que prohibió el vuelo de aeronaves en el espacio aéreo venezolano durante la operación.

