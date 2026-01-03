Las acusaciones vinculadas con el narcotráfico que pesan sobre Nicolás Maduro en Estados Unidos

Tras duplicar la recompensa por su captura, EEUU afirmó que el dictador Nicolás Maduro debe ser llevado ante la Justicia

El dictador Nicolás Maduro enfrentará a la justicia federal de Estados Unidos tras ser capturado por el Ejército norteamericano en la madrugada de este sábado. El líder chavista es acusado de liderar el “Cartel de los Soles”, una organización que fue incluida por el gobierno de Donald Trump en la lista de grupos narcoterroristas.

Entre las acusaciones figuran conspiración para narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y vínculos con organizaciones armadas, como las FARC, para emplear el narcotráfico con fines políticos.

Según informó el senador republicano Mike Lee tras mantener una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos y enfrentará un juicio penal en territorio estadounidense. Según Lee, Rubio indicó además que, tras la detención, no se prevén nuevas acciones militares en el país.

El dictador Maduro fue capturado este sábado por EEUU en Venezuela (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

El funcionario estadounidense mencionó meses atrás que Maduro era considerado por Estados Unidos como “fugitivo de la justicia norteamericana” y “narcoterrorista”. En ese sentido, sostuvo que el recientemente capturado no era “ni líder legítimo, ni jefe de Estado” en Venezuela. Señaló que un gran jurado en el estado de Nueva York lo encausó por delitos de narcotráfico y terrorismo.

“Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista narco, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York”, afirmó Rubio en rueda de prensa y sumó que “no es un gobierno, ni un régimen político”, sino “una organización terrorista de crimen organizado que se ha apoderado de un territorio nacional”, en referencia al aparato estatal venezolano.

Estados Unidos duplicó el 7 de agosto la recompensa por información que llevara a la captura o condena de Nicolás Maduro, elevándola a 50 millones de dólares. La medida, comunicada por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, formó parte de una estrategia de presión internacional contra el régimen venezolano, y su líder, acusado de violar leyes federales de narcóticos y de encabezar una organización criminal transnacional.

El titular del Departamento de Estado también había marcado en una rueda de prensa de fin de año la mirada del país norteamericano sobre Maduro y sus núcleo político: “Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos”.

Rubio añadió que existen “entidades dedicadas al narcotráfico que operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países”.

Cilia Flores también fue capturada por EEUU, junto a su esposo Nicolás Maduro (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, también catalogó a la dictadura que mantuvo su poder en el país durante décadas: “Los Estados Unidos no reconocemos a Nicolás Maduro ni a sus secuaces como gobierno legítimo de Venezuela. Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense y es el jefe del Cartel de los Soles”, declaró. A su vez, afirmó que existen pruebas internacionales de que las elecciones fueron manipuladas por el chavismo.

Por su parte, Cilia Flores también había sido sancionada por Estados Unidos en 2018. El pasado mes de diciembre, en tanto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sumó a la lista de sancionados a personas vinculadas con Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia, quien fue reincorporado al régimen de sanciones por parte de Washington. Entre los nuevos incluidos figuran Eloísa Flores de Malpica, madre de Malpica Flores y hermana de la primera dama; Carlos Evelio Malpica Torrealba, padre de Malpica Flores; Iriamni Malpica Flores, su hermana; Damaris del Carmen Hurtado Pérez, su esposa; y Erica Patricia Malpica Hurtado, su hija adulta.

El Departamento del Tesoro explicó que la sanción responde a la sospecha de que los mencionados participaron de manera directa o indirecta en transacciones corruptas con el Estado venezolano o en proyectos y programas gubernamentales.

Estados Unidos llevó adelante un operativo para capturar a Nicolás Maduro

Donald Trump calificó como una “operación brillante” el ataque militar realizado por Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero en Caracas, durante el cual fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los sacaron del país.Desde

Mar-a-Lago (Florida), Trump declaró a The New York Times: “Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos. Fue una operación brillante, de verdad”.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada y los reportes ciudadanos señalan que los principales objetivos alcanzados fueron Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira y la terminal aérea de Higuerote.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó este sábado que Venezuela vive un “nuevo amanecer” tras el anuncio del presidente Donald Trump de que las fuerzas estadounidenses capturaron al dictador Nicolás Maduro en Venezuela.

“¡Un nuevo amanecer para Venezuela! El tirano se ha ido. Ahora, finalmente, enfrentará la justicia por sus crímenes”. En agosto pasado, Landau mencionó que “el pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad", escribió el diplomático.