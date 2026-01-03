Venezuela

Las acusaciones vinculadas con el narcotráfico que pesan sobre Nicolás Maduro en Estados Unidos

El presidente Donald Trump informó que su país llevó a cabo un “ataque a gran escala” en Venezuela y capturó al chavista junto a su esposa, Cilia Flores

Guardar
Tras duplicar la recompensa por
Tras duplicar la recompensa por su captura, EEUU afirmó que el dictador Nicolás Maduro debe ser llevado ante la Justicia

El dictador Nicolás Maduro enfrentará a la justicia federal de Estados Unidos tras ser capturado por el Ejército norteamericano en la madrugada de este sábado. El líder chavista es acusado de liderar el “Cartel de los Soles”, una organización que fue incluida por el gobierno de Donald Trump en la lista de grupos narcoterroristas.

Entre las acusaciones figuran conspiración para narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y vínculos con organizaciones armadas, como las FARC, para emplear el narcotráfico con fines políticos.

Según informó el senador republicano Mike Lee tras mantener una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos y enfrentará un juicio penal en territorio estadounidense. Según Lee, Rubio indicó además que, tras la detención, no se prevén nuevas acciones militares en el país.

El dictador Maduro fue capturado
El dictador Maduro fue capturado este sábado por EEUU en Venezuela (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

El funcionario estadounidense mencionó meses atrás que Maduro era considerado por Estados Unidos como “fugitivo de la justicia norteamericana” y “narcoterrorista”. En ese sentido, sostuvo que el recientemente capturado no era “ni líder legítimo, ni jefe de Estado” en Venezuela. Señaló que un gran jurado en el estado de Nueva York lo encausó por delitos de narcotráfico y terrorismo.

Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista narco, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York”, afirmó Rubio en rueda de prensa y sumó que “no es un gobierno, ni un régimen político”, sino “una organización terrorista de crimen organizado que se ha apoderado de un territorio nacional”, en referencia al aparato estatal venezolano.

Estados Unidos duplicó el 7 de agosto la recompensa por información que llevara a la captura o condena de Nicolás Maduro, elevándola a 50 millones de dólares. La medida, comunicada por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, formó parte de una estrategia de presión internacional contra el régimen venezolano, y su líder, acusado de violar leyes federales de narcóticos y de encabezar una organización criminal transnacional.

El titular del Departamento de Estado también había marcado en una rueda de prensa de fin de año la mirada del país norteamericano sobre Maduro y sus núcleo político: “Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos”.

Rubio añadió que existen “entidades dedicadas al narcotráfico que operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países”.

Cilia Flores también fue capturada
Cilia Flores también fue capturada por EEUU, junto a su esposo Nicolás Maduro (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, también catalogó a la dictadura que mantuvo su poder en el país durante décadas: “Los Estados Unidos no reconocemos a Nicolás Maduro ni a sus secuaces como gobierno legítimo de Venezuela. Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense y es el jefe del Cartel de los Soles”, declaró. A su vez, afirmó que existen pruebas internacionales de que las elecciones fueron manipuladas por el chavismo.

Por su parte, Cilia Flores también había sido sancionada por Estados Unidos en 2018. El pasado mes de diciembre, en tanto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sumó a la lista de sancionados a personas vinculadas con Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia, quien fue reincorporado al régimen de sanciones por parte de Washington. Entre los nuevos incluidos figuran Eloísa Flores de Malpica, madre de Malpica Flores y hermana de la primera dama; Carlos Evelio Malpica Torrealba, padre de Malpica Flores; Iriamni Malpica Flores, su hermana; Damaris del Carmen Hurtado Pérez, su esposa; y Erica Patricia Malpica Hurtado, su hija adulta.

El Departamento del Tesoro explicó que la sanción responde a la sospecha de que los mencionados participaron de manera directa o indirecta en transacciones corruptas con el Estado venezolano o en proyectos y programas gubernamentales.

Estados Unidos llevó adelante un operativo para capturar a Nicolás Maduro

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

Donald Trump calificó como una “operación brillante” el ataque militar realizado por Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero en Caracas, durante el cual fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los sacaron del país.Desde

Mar-a-Lago (Florida), Trump declaró a The New York Times: “Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos. Fue una operación brillante, de verdad”.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada y los reportes ciudadanos señalan que los principales objetivos alcanzados fueron Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira y la terminal aérea de Higuerote.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó este sábado que Venezuela vive un “nuevo amanecer” tras el anuncio del presidente Donald Trump de que las fuerzas estadounidenses capturaron al dictador Nicolás Maduro en Venezuela.

“¡Un nuevo amanecer para Venezuela! El tirano se ha ido. Ahora, finalmente, enfrentará la justicia por sus crímenes”. En agosto pasado, Landau mencionó que “el pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad", escribió el diplomático.

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaEstados UnidosVenezuelaNicolás MaduroAtaque Militar Estados Unidos VenezuelaCaracascayó Nicolás Maduro

Últimas Noticias

“Alerta, los motorizados alerta”: Diosdado Cabello llamó a los colectivos chavistas a movilizarse tras la captura de Nicolás Maduro

El ministro del Interior del régimen dijo que “el país está en completa calma”. También hablaron la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López

“Alerta, los motorizados alerta”: Diosdado

El subsecretario de Estado de EEUU proclamó un “nuevo amanecer” para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El funcionario de la administración de Donald Trump celebró que “el tirano” se haya ido del territorio venezolano tras el ataque contra instalaciones militares del régimen chavista

El subsecretario de Estado de

Trump calificó el ataque de EEUU contra Maduro como una “operación brillante”

“Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos”, aseguró el presidente norteamericano

Trump calificó el ataque de

Donald Trump confirmó que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela

El presidente de Estados Unidos informó que su país llevó a cabo un “ataque a gran escala”. El chavista fue trasladado en avión junto a su esposa, Cilia Flores

Donald Trump confirmó que el

EEUU llamó a sus ciudadanos en Venezuela a “refugiarse” y “salir tan pronto como sea seguro”

“Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que salgan de inmediato”, indicó el escrito de la sede diplomática. Las autoridades también instaron a sus connacionales en el exterior a no viajar a esa nación

EEUU llamó a sus ciudadanos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Venezolanos en Perú lloran de felicidad frente a embajada de su país: “Por fin está acabando esta pesadilla”

Expresidentes colombianos reaccionan tras la captura del dictador Nicolás Maduro, tras intervención de Estados Unidos: “Gloria al Bravo Pueblo”

Detuvieron a un empleado infiel de una fábrica textil por robar 700 pantalones junto a dos cómplices

Precandidato Iván Cepeda se refirió al ataque de EE. UU. a Venezuela y lo califico de “Una amenaza directa contra la paz regional”

INFOBAE AMÉRICA
Alamany (ERC) lamenta los bombardeos

Alamany (ERC) lamenta los bombardeos de EE.UU. a Venezuela: "Trump es un peligro para la democracia"

EEUU declara a Maduro "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense

Duch llama "a la desescalada y a respetar el derecho internacional" en Venezuela

IU de Asturias condena el ataque de Trump a Venezuela, "una agresión militar ilegal, criminal e injustificable"

Cada español gastará una media de 18,77 euros en décimos del Sorteo de 'El Niño' de 2026, 0,57 euros más que en 2025

ENTRETENIMIENTO

Volver al futuro II: la

Volver al futuro II: la razón detrás del reemplazo de un personaje central de la saga que había participado en la primera película

“One”: el himno que nació en 15 minutos y redefinió el destino de U2 en Berlín

Los 10 momentos que marcaron a la industria del entretenimiento en 2025: regresos históricos, muertes inesperadas y más

Raúl Rocha reafirma su liderazgo en Miss Universo en medio de rumores sobre la venta del certamen

De casi invisible a imprescindible: la transformación de Penny en The Big Bang Theory