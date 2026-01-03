Cancillería monitorea situación de peruanos en Venezuela tras captura de Maduro: estos son los canales de emergencia

Cancillería monitorea situación de peruanos en Venezuela tras captura de Maduro. Foto: Andina.

Tras confirmarse el bombardeo en Caracas y la posterior captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió un comunicado oficial para informar sobre las acciones de protección a los connacionales que residen o se encuentran de tránsito en territorio venezolano.

La Cancillería peruana aseguró que se encuentra “monitoreando permanentemente la situación de la comunidad peruana en ese país”, ante el escenario de incertidumbre y los reportes de enfrentamientos tras la incursión aérea liderada por Washington.

¿Cómo contactar con la asistencia peruana?

Cabe recordar que, debido a la crisis política de los últimos años, el Perú no cuenta con una representación diplomática directa operativa en Caracas. Por ello, la protección y trámites de emergencia se gestionan a través de la Sección de Intereses del Perú, la cual se encuentra bajo el amparo de la Embajada de Brasil en la capital venezolana.

Para cualquier urgencia, la Cancillería ha puesto a disposición el siguiente número telefónico de emergencia: (00) 58 414 222 4598

Se recomienda a los peruanos en Venezuela mantenerse a buen recaudo, evitar desplazamientos innecesarios hacia zonas militares como La Carlota o Fuerte Tiuna, y estar atentos a las actualizaciones de las autoridades locales y del consulado.

El bombardeo en Caracas y la caída de Nicolás Maduro

La madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 marcó un hito histórico para la región. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su red Truth Social que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela junto a su esposa, Cilia Flores. Según el mandatario estadounidense, quien calificó la intervención como una “operación brillante”, Estados Unidos llevó a cabo un ataque a gran escala.

Primera foto de Nicolás Maduro capturado por las fuerzas militares de los EEUU.

La incursión militar comenzó a manifestarse entre la una y las dos de la mañana, cuando se registraron fuertes explosiones y el sobrevuelo de aviones y helicópteros Chinook en diversos puntos de Caracas. Los ataques principales se concentraron en puntos estratégicos y complejos militares de alta importancia, tales como La Carlota, Fuerte Tiuna y diversas zonas de La Guaira, dejando a la capital venezolana sumida en un escenario de guerra.

Los reportes de residentes describieron una noche de caos marcada por apagones masivos y columnas de humo denso elevándose desde distintos sectores de la ciudad. A través de redes sociales, circularon videos que mostraban a cientos de civiles intentando huir en sus vehículos, mientras las fuerzas que aún respondían al régimen intentaban detener los desplazamientos. En medio de la confusión, y poco antes de confirmarse su captura, la administración de Maduro alcanzó a declarar el “estado de Conmoción Exterior”, llamando a una movilización armada y denunciando ante la comunidad internacional una agresión militar y la violación de su soberanía nacional.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el despliegue inmediato de la fuerza pública hacia la frontera con Venezuela. Petro calificó la acción de Washington como una “agresión a la soberanía” de América Latina y advirtió sobre las consecuencias de una posible crisis humanitaria sin precedentes.

Actualmente, la situación en el país vecino sigue siendo extremadamente volátil. Por ello, mientras se registran celebraciones en Lima, la Cancillería peruana insta a la prudencia a quienes tienen familiares en la zona de conflicto.