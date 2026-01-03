“Tembló el piso con las explosiones”: así se vivió en Venezuela el operativo militar de Estados Unidos que capturó a Nicolás Maduro

Caracas y varias ciudades venezolanas experimentaron apagones, bombardeos y sobrevuelo de aviones durante horas de tensión y desinformación (REUTERS/Maxwell Briceno)

En medio de la oscuridad y la incertidumbre, Caracas y varias ciudades de Venezuela vivieron una de las noches más tensas de los últimos años tras la operación militar lanzada por Estados Unidos que, culminó con la captura y salida del país del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Los habitantes relatan el caos, el miedo y la falta de información, mientras el país permanece prácticamente incomunicado y bajo un clima de tensión extrema. Bombardeos, apagones y aviones sobrevolando han marcado estas horas cruciales.

Ricardo, residente de Caracas, expresó su incredulidad ante la situación en medio de la conversación: “Yo no lo creo hasta que no lo vea, anoche estaba en la calle y fue horrible regresar en medio de todo ese caos, las bombas, las calles oscuras, la autopista vacía, fue horrible, casi toda la ciudad estaba oscura sin luz. Había incendios en la Carlota (base aérea Militar de Caracas). Todavía hay parte de mi familia de la que no sé nada, pero porque no hay luz están incomunicados o no tienen señal”, según su testimonio recogido por este medio.

Algunas zonas de Caracas quedan sin luz en medio de bombardeos de Estados Unidos

La parroquia San Juan de Caracas también fue escenario de temor e incertidumbre. Según el relato de Milagros, las explosiones se sintieron cercanas, aunque asegura que “las bombas cayeron fue detrás de edificios, no en los edificios”. Criticó el silencio informativo de los medios nacionales y privados: “A la una empecé a escuchar aviones, a la 1.30 escuchaba bombas. Los medios no dicen nada, nada. Solo Venezolana de Televisión (VTV) habla sobre el secuestro de Maduro. La gente se está informando a través de las redes y periodistas exiliados que transmiten en vivo. A las 7 de la mañana Televen transmite novelas y Venevisión tiene un noticiero grabado de ayer en la noche. Por las redes la gente está con ganas de salir pero no se debe, hay que esperar. En el grupo del edificio nadie sale, nadie habla, nadie dice nada, porque hay muchos chavistas ocultos y llevan y traen información”.

Los habitantes comparten la angustia de enfrentarse a una Caracas desierta, marcada por el temor, los apagones y un ambiente en que la desconfianza invade incluso el propio hogar (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

En San Antonio de los Altos, localidad cercana a la capital, Carmen relató que los sonidos de aviones y detonaciones fueron menos intensos que en Caracas. Comentó que “hay muchas zonas de Caracas sin comunicación, sin luz y sin señal de teléfono, eso es lo que más angustia porque los medios no informan nada. No podemos hablar con nadie que no sea familiar porque no sabemos quién es quién en esta Venezuela. Por ahora lo mejor es quedarse en casa y tener cuidado”.

El desconcierto se extiende hasta La Guaira, donde Gerardo explicó: “La verdad no sabemos nada. Lo que puedo ver desde mi casa es que no hay nadie en la calle, todo está solo. Escuchamos a Diosdado llamando a salir a la calle, pero lo mejor es estar en casa hasta que pase esto”.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

Mientras tanto, la programación de VTV mostró a un grupo de seguidores del chavismo reclamando en el centro de Caracas el regreso de Maduro, coreando “Queremos a Maduro, queremos a Maduro”.

La imagen del amanecer en Caracas fue capturada por Beatriz desde su edificio, quien compartió una fotografía donde el humo y los carteles de negocios parcialmente iluminados definían un ambiente que describe como “silencio”.

En la urbanización Coche, cercana al complejo militar Fuerte Tiuna, Daniel relató que “fue realmente horrible, tembló el piso con las explosiones, se escuchaban los aviones bajito sobre el edificio”.

Los testimonios muestran cómo la falta de información oficial dejó a las familias desorientadas, recurriendo a redes y voces en el extranjero para entender lo que ocurría (REUTERS/Maxwell Briceno)

La operación militar estadounidense fue confirmada por el propio Trump, quien escribió: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”. El mandatario anunció una conferencia de prensa sobre Venezuela para las 16H00 GMT en su residencia de Mar-a-Lago, Florida.

Vehículos militares recorren las calles de Caracas

Las primeras explosiones en Caracas se escucharon cerca de las 02H00 (06H00 GMT). El régimen de Maduro calificó la operación como una “gravísima agresión militar” que incluyó objetivos en los estados de Miranda y La Guaira, además de Aragua. Entre los blancos estuvo el Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país. El ministro de Defensa denunció también bombardeos sobre poblaciones civiles, aunque no ofreció cifras de víctimas. La base aérea La Carlota sufrió daños, donde un blindado fue consumido por las llamas.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, declaró en VTV que desconocía el paradero de Maduro y de la primera dama, exigiendo “prueba de vida inmediata” al gobierno estadounidense.

Las explosiones continuaron durante aproximadamente una hora, acompañadas del sobrevuelo de aviones.