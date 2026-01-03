El presidente Gustavo Petro ordenó el despliegue de la fuerza pública en la frontera con Venezuela tras consejo de seguridad nacional

La administración colombiana informó sobre la activación de medidas de asistencia ante una posible llegada de refugiados y remarcó la disposición de la embajada en Venezuela para brindar apoyo a los ciudadanos colombianos en ese país - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El presidente de Colombia Gustavo Petro anunció en la madrugada de este jueves la conclusión de un consejo de seguridad nacional dedicado a la situación en la frontera con Venezuela.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario detalló: “Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 am. Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”.

Petro informó que “la embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela”, reflejando así la atención consular hacia los connacionales que se encuentran en el país vecino.

La declaración, realizada desde la cuenta oficial de X, puntualizó la prioridad de asistencia humanitaria ante potenciales crisis migratorias.

Como parte de su estrategia diplomática, Petro subrayó la intención del Gobierno colombiano de intervenir en espacios multilaterales: “Como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas buscamos convocar el Consejo”. Esta postura refleja la voluntad del Ejecutivo de participar en foros internacionales para abordar la coyuntura fronteriza desde una perspectiva regional.

La postura oficial, expresada en redes sociales, subraya el principio de autodeterminación y destaca la importancia de los foros internacionales para resolver conflictos mediante mecanismos pacíficos y mantener la estabilidad regional - crédito captura de pantalla / X

El presidente remarcó: “El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”. El mensaje, transmitido por la cuenta oficial de X de Petro, refuerza el principio de no intervención y la solidaridad con los países de la región.

En otra parte de sus declaraciones, Petro afirmó: “Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas”. El mandatario reiteró la urgencia de que se utilicen mecanismos pacíficos para resolver las disputas, subrayando el respeto a la soberanía nacional como pilar fundamental.

Finalmente, el presidente invitó a la sociedad venezolana a mantener abiertas las vías de diálogo y fortalecer la unión interna: “Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación”, expresó en la misma red social.

La sucesión de mensajes publicados por la cuenta oficial de X de Gustavo Petro muestra que, frente al riesgo de una escalada regional, la apuesta del Ejecutivo colombiano reside firmemente en la diplomacia y en el fortalecimiento del diálogo como vía para preservar la cohesión social y la estabilidad nacional y regional.

La activación del plan de emergencia intensifica vigilancia en la frontera colombo-venezolana

La activación del plan de emergencia fronterizo y del Puesto de Mando Unificado en Cúcuta ha tomado un papel central en la estrategia del gobierno colombiano ante los recientes bombardeos de Estados Unidos en Venezuela.

La administración de Gustavo Petro amplía la coordinación institucional por el incremento de riesgo migratorio desde territorio venezolano, desplegando unidades humanitarias y de seguridad en zonas limítrofes, según informan fuentes oficiales y regionales - crédito captura de pantalla / X

Se anticipa un posible aumento de la migración y la demanda de asistencia tras los ataques sobre la capital venezolana, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira, áreas densamente pobladas, según informó el medio Infobae.

Las autoridades han reforzado la vigilancia y la coordinación para mitigar las consecuencias humanitarias derivadas del recrudecimiento del conflicto.

En este contexto, el presidente Gustavo Petro subrayó en sus comunicaciones públicas que la prioridad del Estado es la “paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana”.

El mandatario enfatizó que Colombia mantendrá canales humanitarios operativos y coloca la asistencia y el resguardo de las poblaciones vulnerables en el centro de su actuación, frente a la posibilidad de un “aumento en el flujo migratorio y en las solicitudes de asistencia por parte de ciudadanos venezolanos que buscan protección en territorio colombiano”.

De acuerdo con el informe del medio, la respuesta institucional contempla no solo medidas inmediatas sino la vigilancia ininterrumpida de la frontera, especialmente respecto de las actividades de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que “se ha dispuesto un estado de alerta para todas las capacidades de la Fuerza Pública, con el propósito de anticipar y contrarrestar cualquier intento de acción violenta”, en referencia directa a posibles amenazas de organizaciones criminales que podrían aprovechar la coyuntura.

La estructura estatal extiende el monitoreo y la atención humanitaria en ciudades receptoras, priorizando el resguardo de poblaciones vulnerables y la protección integral de quienes atraviesan la frontera tras los recientes bombardeos - crédito Ejército Nacional

Las acciones implementadas incluyen el “refuerzo en las tareas de resguardo”, la “ampliación de controles” en pasos fronterizos y la instalación de centros de monitoreo y atención en ciudades como Cúcuta, que históricamente ha absorbido el impacto migratorio venezolano.

Estas medidas se acompañan de la planificación con entidades locales para garantizar alimentación, atención médica y refugio temporal, acciones articuladas con organismos internacionales de ayuda y con los municipios colindantes.

La declaración oficial del gobierno advierte sobre escenarios de crisis cuya gravedad dependerá de la evolución del conflicto en Venezuela. El Ejecutivo mantiene abiertas las alternativas de ajuste permanente tanto en materia de seguridad como de asistencia, ante la posibilidad de que la inestabilidad se prolongue o amplíe su impacto. Este operativo de emergencia permanecerá “de manera indefinida” y estará sujeto a constante evaluación según lo determine la magnitud de las necesidades sobre el terreno.

La cooperación con órganos regionales y cuerpos internacionales, así como el llamado a la comunidad internacional a mantener la paz y limitar los riesgos de escalada, configuran el enfoque colombiano para afrontar una coyuntura regional de alta volatilidad. Las autoridades insisten en que la vigilancia y la asistencia humanitaria continuarán en coordinación con los departamentos fronterizos y con una revisión atenta de la evolución del flujo de personas desplazadas.