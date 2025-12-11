UNMSM se declara en emergencia por recortes de presupuesto que superan S/ 100 millones y alerta impacto en calidad educativa e investigación

San Marcos anuncia oficialmente que entra en emergencia debido al retiro de más de S/ 100 millones y a otros recortes proyectados.

La comunidad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos vive días de tensión e incertidumbre. Las autoridades de la Decana de América advierten que el futuro inmediato de sus programas académicos, de investigación y de extensión enfrenta un escenario crítico debido a una serie de recortes presupuestales que exceden los S/ 100 millones.

El contexto resulta aún más sensible por la proximidad de un nuevo aniversario fundacional, un momento que suele concentrar actividades académicas y culturales de gran relevancia para la institución. En lugar de ello, la administración expone una situación adversa que obligó a declarar la universidad en emergencia y a emitir un pronunciamiento público para alertar sobre los riesgos que enfrentan sus operaciones esenciales.

Las autoridades universitarias señalan que esta situación no solo afecta la continuidad de servicios clave, sino que también golpea el desarrollo de proyectos orientados a la investigación y la innovación. En varios sectores de la comunidad se extiende la preocupación por la menor disponibilidad de recursos en un país donde la educación pública constituye un pilar fundamental para la formación profesional.

El comunicado oficial resume este escenario con la frase “San Marcos se declara en emergencia”, un mensaje que marcó el inicio de una discusión más profunda sobre el financiamiento del sistema universitario público.

Recortes y obligaciones pendientes

Comunicado de UNMSM

En el documento difundido por la universidad, la institución expresa que “la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Decana de América, expresa su preocupación por los recortes presupuestales que afectan su sostenibilidad operativa y proyectos estratégicos”. La primera alerta se relaciona con la asignación establecida en la Ley N.° 32185, que otorgó S/ 40 millones mediante una disposición complementaria. “Sin embargo, solo se transfirieron S/ 12′840,828, dejando un saldo adeudado de S/ 27′159,172”, indica el pronunciamiento.

La situación se agrava al revisar otros proyectos priorizados. La universidad recuerda que una disposición complementaria adicional incluyó el Proyecto de Inversión Pública “Creación del servicio de promoción de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el Centro de Investigación con Tecnologías Inteligentes de la UNMSM” por S/ 45′824,674, aunque este “no recibió atención presupuestal alguna”.

A ello se suma la ausencia del monto asignado de S/ 72′983,846 para el ejercicio económico 2025. Según la institución, esta falta de transferencia compromete actividades esenciales vinculadas con calidad educativa, investigación científica y responsabilidad social.

Comunicado de UNMSM

Impacto en el presupuesto 2026

El pronunciamiento también detalla recortes proyectados para el ejercicio 2026. “Por el ejercicio económico 2026, nos reducen S/ 17′296,489.00 con respecto al Presupuesto 2025”, indica la universidad. Las partidas afectadas corresponden a Bienes y Servicios, con una disminución de S/ 13′484,620.00, y Gastos de Capital, con S/ 3′811,869.00 menos.

Este ajuste se suma a la advertencia que los rectores de universidades públicas emitieron semanas atrás, cuando señalaron una reducción cercana a S/ 300 millones en el presupuesto universitario previsto para 2026. El pronunciamiento difundido por la Asociación de Universidades Nacionales del Perú señala que la comunidad universitaria pidió al Congreso y al Poder Ejecutivo revertir esta medida, pues “pone en riesgo la calidad y la gobernabilidad del sistema de educación superior”.

Los rectores recordaron que el país cuenta actualmente con 52 universidades públicas y que ese número subirá a 62 en 2026. Aun así, el Poder Ejecutivo dispuso una disminución de S/ 288 millones en los recursos ordinarios respecto al año anterior, lo que, según el comunicado, profundiza brechas y genera un riesgo de protestas, tomas de locales y huelgas por parte de estudiantes y docentes.

En su pronunciamiento, San Marcos afirma que “frente a esta situación, la UNMSM se declara en emergencia debido al maltrato del Poder Ejecutivo, cuyas decisiones ponen en riesgo el desarrollo educativo”. La institución destaca que la restricción de proyectos de infraestructura, investigación y responsabilidad social afecta su sostenibilidad y compromete su funcionamiento.

Finalmente, la universidad solicita una intervención inmediata: “Por ello, la universidad hace un llamado urgente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo para remediar estas deficiencias y brindar el apoyo necesario a esta venerable institución”.