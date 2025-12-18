San Marcos cierra la Ciudad Universitaria y todas sus sedes ante la presencia del virus de la Influenza H3N2

UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ordenó el cierre inmediato de la Ciudad Universitaria y todas sus sedes desde las 12 horas de este jueves 18 de diciembre de 2025, ante la detección y propagación del virus de la Influenza H3N2 en el país. La decisión responde a una estrategia de prevención que busca minimizar los riesgos de contagio y proteger a la comunidad universitaria frente al avance de esta variante viral.

Suspensión temporal de clases presenciales y medidas sanitarias

La suspensión abarca todas las actividades académicas presenciales en las distintas sedes de la UNMSM, así como la entrada en vigor de acciones sanitarias reforzadas. La institución resaltó que, como parte del protocolo preventivo, se realizarán labores de desinfección en las áreas más transitadas y se intensificará la limpieza en espacios comunes.

Para aquellas actividades que, por su naturaleza, requieran la asistencia física, las dependencias y facultades deberán coordinar procedimientos específicos para permitir la continuidad de los servicios que resulten esenciales dentro del campus. La comunidad estudiantil fue exhortada a mantenerse informada por los canales oficiales de la universidad y a acudir a la Clínica Universitaria o a un establecimiento de salud ante la aparición de cualquier síntoma vinculado a la influenza.

Contexto nacional: alerta por Influenza H3N2 en el Perú

El cierre de San Marcos se enmarca en la reciente alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (Minsa), tras la confirmación de los primeros dos casos de la influenza estacional A (H3N2) subclado K en el país. El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, precisó que estos casos fueron detectados en niños y subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo, pues la variante ya circula en al menos 32 países.

Según el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), César Munayco, el virus se originó entre Estados Unidos y Australia. En América Latina, su presencia ha sido confirmada en Costa Rica y en el Perú. Munayco advirtió que el auge de movimientos y reuniones familiares previsto para las fiestas de fin de año —con una movilidad estimada de 1,3 millones de personas— incrementa el riesgo de expansión del virus.

Recomendaciones y prevención para la comunidad

Si bien las autoridades sanitarias descartaron por ahora una epidemia o pandemia de H3N2, instaron a la población a no relajar las medidas de protección aprendidas durante la pandemia de covid-19. Entre las principales recomendaciones están el continuo lavado de manos, la correcta ventilación de los ambientes cerrados, y el uso de mascarilla ante cualquier síntoma respiratorio, especialmente al interactuar con personas con enfermedades crónicas o adultos mayores. “Si tengo síntomas, debo usar mascarilla y evitar el contacto con personas vulnerables”, enfatizó Munayco.

El Minsa también hizo un llamado a completar el calendario de vacunación anual contra la influenza, priorizando a los niños menores de cinco años y los adultos mayores. Hasta el momento, 6,5 millones de personas vulnerables recibieron la dosis estacional en el Perú, y se anunció que en el próximo invierno estará disponible una nueva vacuna para los grupos en riesgo.

Por ahora, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ratificó su compromiso con la protección de sus estudiantes, docentes y trabajadores, y reiteró que toda información relevante será comunicada oportunamente a través de sus plataformas institucionales.