Talleres gratis en la Casa de la Literatura: horarios y requisitos para la inscripción

La Casa de la Literatura lanza su programa de talleres gratuitos para niñas, niños, adolescentes y familias durante febrero de 2026. Las inscripciones se realizarán de forma presencial el sábado 17 de enero, de 10:30 a 12:00, o el domingo 18 de enero desde las 10:30, en jirón Áncash 207 en el Centro de Lima.
Es necesario presentar el DNI original y copia del menor; cada participante puede inscribirse en una sola materia. Para el taller virtual, la inscripción será en línea del 5 al 29 de enero, o hasta agotar las vacantes.
A continuación, la lista de talleres, con sus horarios y requisitos principales. Todas las actividades son gratuitas y las vacantes son limitadas.
Taller virtual para adolescentes investigadores
De la página a la pantalla: crea infografías literarias interactivas
- Dirigido a adolescentes de 13 a 17 años
- Modalidad: virtual
- Jueves 5, 12, 19 y 26 de febrero
- Horario: 16 h a 18 h
- Cupo: 50 participantes
- Inscripción: formulario en línea
- Requisitos: conexión a internet y propuesta de autor o tema literario
Talleres presenciales
El pájaro niño II
- Para familias con niñas y niños de 2 años
- Sábados 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero
- Horario: 11 h a 12 h
- Vacantes: 10 familias
Contar es encantar
- Para niñas y niños de 6 años
- Jueves 29 de enero; 5, 12, 19 y 26 de febrero
- Horario: 11 h a 12 h
- Vacantes: 18
La casa imaginaria
- Para niñas y niños de 3 años
- Grupo A: miércoles 4, 11, 18, 25 y viernes 27 de febrero, 16 h a 17:10 h
- Grupo B: miércoles 4; viernes 6, 13, 20 y 27 de febrero, 11 h a 12:10 h
- Vacantes: 15 por grupo
Coro de niños de Casa de la Literatura
- Para niñas y niños de 8 a 10 años
- Martes y jueves 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de febrero
- Horario: 10:30 h a 12 h
- Vacantes: 25
- Clausura: 28 de febrero, 12:00, auditorio
Cuando los cuentos despiertan
- Para niñas y niños de 7 a 9 años
- Martes y jueves 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de febrero
- Horario: 10:30 h a 12 h
- Vacantes: 15
- Clausura: 28 de febrero, 10 h
Taller de narración oral
- Para niñas y niños de 10 a 12 años
- Miércoles y viernes 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 de febrero
- Horario: 15 h a 16:30 h
- Vacantes: 20
- Clausura: 28 de febrero, 11 h
Entre viñetas y pliegues
- Para niñas y niños de 9 a 11 años
- Miércoles y viernes 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 de febrero
- Horario: 10:30 h a 12:30 h
- Vacantes: 20
- Clausura: 28 de febrero, 15:00
Taller de historietas para adolescentes
- Para adolescentes de 12 a 14 años
- Miércoles y viernes 4, 6, 13, 18, 20, 21, 25, 27 de febrero
- Horario: 15:00 a 16:30
- Vacantes: 20
- Clausura: 28 de febrero, 16 h
Vallejo en Movimiento: cuerpo, voz y escenario
- Para adolescentes de 15 a 17 años
- Sábados 7, 14, 21, 28 de febrero y 7 de marzo
- Horario: 10:30 h a 13 h
- Vacantes: 20
La poesía está en todos lados
- Para adolescentes de 14 a 17 años
- Miércoles y viernes 4, 6, 11, 13, 18, 20 y 25 de febrero
- Horario: 10:30 h a 12:30 h
- Vacantes: 20