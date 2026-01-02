Perú

Talleres gratis en la Casa de la Literatura: horarios y requisitos para la inscripción

Estas iniciativa es importante porque brinda acceso a experiencias culturales y educativas a niñas, niños y adolescentes durante el verano

La programación incluye talleres para todas las edades: desde propuestas para la primera infancia, lectura, narración oral, coro infantil, historietas y poesía, hasta teatro y creación digital - Créditos: Casa de la Literatura.

La Casa de la Literatura lanza su programa de talleres gratuitos para niñas, niños, adolescentes y familias durante febrero de 2026. Las inscripciones se realizarán de forma presencial el sábado 17 de enero, de 10:30 a 12:00, o el domingo 18 de enero desde las 10:30, en jirón Áncash 207 en el Centro de Lima.

Es necesario presentar el DNI original y copia del menor; cada participante puede inscribirse en una sola materia. Para el taller virtual, la inscripción será en línea del 5 al 29 de enero, o hasta agotar las vacantes.

A continuación, la lista de talleres, con sus horarios y requisitos principales. Todas las actividades son gratuitas y las vacantes son limitadas.

Taller virtual para adolescentes investigadores

De la página a la pantalla: crea infografías literarias interactivas

  • Dirigido a adolescentes de 13 a 17 años
  • Modalidad: virtual
  • Jueves 5, 12, 19 y 26 de febrero
  • Horario: 16 h a 18 h
  • Cupo: 50 participantes
  • Inscripción: formulario en línea
  • Requisitos: conexión a internet y propuesta de autor o tema literario
Todas las actividades son gratuitas y el acceso se realizará por orden de llegada o hasta completar vacantes - Créditos: Casa de la Literatura.

Talleres presenciales

El pájaro niño II

  • Para familias con niñas y niños de 2 años
  • Sábados 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero
  • Horario: 11 h a 12 h
  • Vacantes: 10 familias

Contar es encantar

  • Para niñas y niños de 6 años
  • Jueves 29 de enero; 5, 12, 19 y 26 de febrero
  • Horario: 11 h a 12 h
  • Vacantes: 18

La casa imaginaria

  • Para niñas y niños de 3 años
  • Grupo A: miércoles 4, 11, 18, 25 y viernes 27 de febrero, 16 h a 17:10 h
  • Grupo B: miércoles 4; viernes 6, 13, 20 y 27 de febrero, 11 h a 12:10 h
  • Vacantes: 15 por grupo
Los pequeños podrán disfrutar de estos talleres durante verano - Créditos: Casa de la Literatura.

Coro de niños de Casa de la Literatura

  • Para niñas y niños de 8 a 10 años
  • Martes y jueves 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de febrero
  • Horario: 10:30 h a 12 h
  • Vacantes: 25
  • Clausura: 28 de febrero, 12:00, auditorio

Cuando los cuentos despiertan

  • Para niñas y niños de 7 a 9 años
  • Martes y jueves 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de febrero
  • Horario: 10:30 h a 12 h
  • Vacantes: 15
  • Clausura: 28 de febrero, 10 h

Taller de narración oral

  • Para niñas y niños de 10 a 12 años
  • Miércoles y viernes 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 de febrero
  • Horario: 15 h a 16:30 h
  • Vacantes: 20
  • Clausura: 28 de febrero, 11 h
Los niños podrán disfrutar sus vacaciones con estos talleres - Créditos: Casa de la Literatura.

Entre viñetas y pliegues

  • Para niñas y niños de 9 a 11 años
  • Miércoles y viernes 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 de febrero
  • Horario: 10:30 h a 12:30 h
  • Vacantes: 20
  • Clausura: 28 de febrero, 15:00

Taller de historietas para adolescentes

  • Para adolescentes de 12 a 14 años
  • Miércoles y viernes 4, 6, 13, 18, 20, 21, 25, 27 de febrero
  • Horario: 15:00 a 16:30
  • Vacantes: 20
  • Clausura: 28 de febrero, 16 h

Vallejo en Movimiento: cuerpo, voz y escenario

  • Para adolescentes de 15 a 17 años
  • Sábados 7, 14, 21, 28 de febrero y 7 de marzo
  • Horario: 10:30 h a 13 h
  • Vacantes: 20

La poesía está en todos lados

  • Para adolescentes de 14 a 17 años
  • Miércoles y viernes 4, 6, 11, 13, 18, 20 y 25 de febrero
  • Horario: 10:30 h a 12:30 h
  • Vacantes: 20

