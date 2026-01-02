Perú

IPD abrió preinscripciones 2026: Link oficial para matricularse en los talleres deportivos gratuitos de verano

La Academia IPD ofrece más de 20 disciplinas deportivas para niñas, niños y adolescentes, incluyendo fútbol, baloncesto, atletismo y boxeo

IPD abre preinscripciones para talleres
IPD abre preinscripciones para talleres de verano 2026.

El inicio del año 2026 suele motivar nuevas metas, entre ellas promover actividades saludables para niñas, niños y adolescentes. En ese marco, el deporte se presenta como una alternativa clave para fomentar hábitos positivos y fortalecer valores desde temprana edad.

Con el objetivo de ampliar el acceso a la actividad física y contribuir a la formación integral de la juventud peruana, el Estado impulsa cada verano programas deportivos gratuitos que buscan descentralizar el acceso, llegar a más regiones y ofrecer oportunidades a miles de familias que no podrían participar en talleres especializados.

Este jueves 2 de enero de 2026, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) abre oficialmente la preinscripción para el programa gratuito “La Academia IPD”, que se desarrollará a nivel nacional y está dirigido a niños y jóvenes de entre 6 y 17 años, tanto de Lima como de las regiones.

Link de preinscripción a los talleres de verano 2026 del IPD

El IPD informó que desde el jueves 2 hasta el lunes 5 de enero se inicia la etapa de preinscripción del Programa Academia IPD. Quienes deseen participar podrán elegir la sede y la disciplina deportiva, así como consultar los pasos necesarios para completar la matrícula, que incluyen la descarga, llenado y presentación de documentos obligatorios. La validación de estos requisitos se realizará entre el 6 y el 8 de enero, y será comunicado al correo electrónico.

Conoce los talleres de verano
Conoce los talleres de verano que se dictarán en La Videna | Fotos: Agencia Andina

El enlace oficial de preinscripción será difundido a través de las redes sociales del IPD desde las 11:00 a. m., por lo que se recomienda estar atentos a los canales institucionales.

Previamente, la institución publicó un enlace que cumple solo con la función informativa y de consulta. Para acceder a esta información referencial se puede ingresar al siguiente link: https://appweb.ipd.gob.pe/academia/web/

¿Cuándo inician las clases y qué talleres hay?

Las clases iniciarán el 9 de enero en Lima y el 15 de enero en las regiones, permitiendo así una implementación progresiva del programa en todo el país.

Para esta edición de verano, La Academia IPD pone a disposición 26 disciplinas deportivas, entre las que destacan ajedrez, atletismo, baloncesto, handball, sóftbol, boxeo, canotaje, fútbol, fútbol para ciegos, futsal, gimnasia, judo, karate, kickboxing, kung fu, levantamiento de pesas, lucha amateur, marcha atlética, paratletismo, rugby, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa y voleibol, entre otras.

El programa tiene como principales objetivos desarrollar las habilidades motrices y técnicas de los participantes, identificar nuevos talentos deportivos con proyección a la alta competencia y promover la masificación del deporte y la recreación en la población peruana, bajo la supervisión de entrenadores capacitados y en espacios adecuados.

¿Dónde se realizan los talleres?

Las actividades se llevarán a cabo en los Complejos Regionales del Deporte (CRD) y en diversas sedes del IPD a nivel nacional, las cuales cuentan con infraestructura y equipamiento necesario para la práctica segura de cada disciplina.

En el caso de Lima, el IPD anunció la incorporación de dos nuevas sedes para este verano 2026: el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, ubicado en Villa María del Triunfo, y el Complejo Deportivo IPD Costa Verde. Estos espacios se suman a sedes ya tradicionales como el Complejo Deportivo Canto Grande, el Estadio Nacional, el Coliseo Eduardo Dibós, entre otros.

Con esta iniciativa, el IPD reafirma su compromiso de acercar el deporte a más peruanos y convertir el verano en una oportunidad para el aprendizaje, la integración y el desarrollo físico de miles de niños y adolescentes en todo el país.

