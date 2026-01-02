“Si no se retracta, lo voy a querellar”: Alcalde de Pataz responde al premier tras ser vinculado con la minería ilegal

El alcalde provincial de Pataz respondió a las acusaciones del premier Álvarez, quien lo señaló por presuntamente defender la minería ilegal y tener familiares en dicha actividad. Mariños advierte que si no hay una rectificación, iniciará una querella. | Video: Exitosa Noticias

Tras el enfrentamiento armado registrado en la bocamina ‘Papagayo’ de la provincia de Pataz, que dejó como saldo tres personas fallecidas y dos detenidos, la respuesta del Ejecutivo ha generado un nuevo foco de controversia.

El incidente, ocurrido en una zona de difícil acceso del anexo de Vijus, motivó un pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) cuestionando la eficacia de la estrategia de seguridad nacional. Ante estas críticas, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló directamente al alcalde provincial de Pataz, Aldo Mariños, vinculando a su entorno familiar con la actividad minera.

En una entrevista con Exitosa Noticias, Mariños respondió a las afirmaciones del premier y exigió pruebas. “Él es el primer ministro y tiene que portarse como tal. La información que él vierta tiene que ser veraz y exacta. Le doy el tiempo prudente a que salga y se pronuncie sobre quiénes son mis familiares en la actividad minera. Si no se retracta, no me queda otro camino que querellarlo”, manifestó la autoridad local, quien calificó de erróneas las declaraciones del ministro.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, vinculó al alcalde de Pataz con la minería, lo que generó demandas de pruebas y rectificación. Foto: Composición Infobae

Las declaraciones del premier

La confrontación se originó luego de que el premier, en declaraciones a RPP Noticias, criticara la postura de los gobiernos regionales y locales frente a la violencia criminal en las zonas mineras. Álvarez deslizó que el Mariños tendría intereses en el sector. “El alcalde de Pataz tiene familiares dedicados a la minería. El tema era por qué defiende él la minería siendo un agricultor”, cuestionó el titular de la PCM.

También atribuyó la crisis que atraviesa la provincia a los gobiernos regionales y restó responsabilidad al Ejecutivo. “No es necesariamente obligación del Estado el control de la pequeña minería y minería artesanal y mucho menos minería ilegal (...) Este Gobierno tiene apenas dos meses”, manifestó.

Pataz despide el año con sangre: denuncian asesinatos en mina pese al estado de emergencia

Ante esto, Mariños defendió su posición y aclaró que su respaldo se dirige exclusivamente a la minería artesanal y no a la ilegal. “Yo a la minería ilegal la rechazo, hay que exterminarla y destruirla. Pero tienen que aprender a definir, no deben confundir los términos. Yo le entrego la lista de todos mis hermanos, sobrinos y tíos a ver si encuentra ahí a un minero”, increpó el alcalde, quien calificó de “apresurada” la información vertida por el alto funcionario.

Tragedia en vísperas de Año Nuevo

El trasfondo de esta disputa es el violento episodio registrado la madrugada del 31 de diciembre, a pocos minutos de Año Nuevo. Según el reporte oficial del Comando Operacional del Norte, un grupo armado intentó ingresar a la concesión de la empresa Poderosa en el sector de Vijus para sustraer material aurífero. El enfrentamiento terminó con el hallazgo de tres cuerpos sin vida con impactos de bala y la incautación de once casquillos de proyectil en la escena del crimen.

El premier Álvarez minimizó las críticas de la ANGR. “Lo que ha sucedido es que un grupo armado ha querido robarle oro a otro grupo de mineros ilegales y se han defendido. No es que el Estado no esté presente, es que es imposible garantizar que nadie vaya a robarle al vecino en zonas donde hay minería ilegal desarrollada por décadas”, argumentó el jefe del Gabinete, destacando que el Ejército y la Policía Nacional intervinieron rápidamente.

Enfrentamiento entre mineros ilegales deja a tres personas muertas