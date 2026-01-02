Perú

“Si no se retracta, lo voy a querellar”: Alcalde de Pataz responde al premier tras ser vinculado con la minería ilegal

Aldo Mariños rechazó las acusaciones del jefe del Gabinete, quien vinculó a su entorno cercano con la minería ilegal tras el asesinato de tres personas en una mina

Guardar
El alcalde provincial de Pataz respondió a las acusaciones del premier Álvarez, quien lo señaló por presuntamente defender la minería ilegal y tener familiares en dicha actividad. Mariños advierte que si no hay una rectificación, iniciará una querella. | Video: Exitosa Noticias

Tras el enfrentamiento armado registrado en la bocamina ‘Papagayo’ de la provincia de Pataz, que dejó como saldo tres personas fallecidas y dos detenidos, la respuesta del Ejecutivo ha generado un nuevo foco de controversia.

El incidente, ocurrido en una zona de difícil acceso del anexo de Vijus, motivó un pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) cuestionando la eficacia de la estrategia de seguridad nacional. Ante estas críticas, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló directamente al alcalde provincial de Pataz, Aldo Mariños, vinculando a su entorno familiar con la actividad minera.

En una entrevista con Exitosa Noticias, Mariños respondió a las afirmaciones del premier y exigió pruebas. “Él es el primer ministro y tiene que portarse como tal. La información que él vierta tiene que ser veraz y exacta. Le doy el tiempo prudente a que salga y se pronuncie sobre quiénes son mis familiares en la actividad minera. Si no se retracta, no me queda otro camino que querellarlo”, manifestó la autoridad local, quien calificó de erróneas las declaraciones del ministro.

El presidente del Consejo de
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, vinculó al alcalde de Pataz con la minería, lo que generó demandas de pruebas y rectificación. Foto: Composición Infobae

Las declaraciones del premier

La confrontación se originó luego de que el premier, en declaraciones a RPP Noticias, criticara la postura de los gobiernos regionales y locales frente a la violencia criminal en las zonas mineras. Álvarez deslizó que el Mariños tendría intereses en el sector. “El alcalde de Pataz tiene familiares dedicados a la minería. El tema era por qué defiende él la minería siendo un agricultor”, cuestionó el titular de la PCM.

También atribuyó la crisis que atraviesa la provincia a los gobiernos regionales y restó responsabilidad al Ejecutivo. “No es necesariamente obligación del Estado el control de la pequeña minería y minería artesanal y mucho menos minería ilegal (...) Este Gobierno tiene apenas dos meses”, manifestó.

Pataz despide el año con
Pataz despide el año con sangre: denuncian asesinatos en mina pese al estado de emergencia

Ante esto, Mariños defendió su posición y aclaró que su respaldo se dirige exclusivamente a la minería artesanal y no a la ilegal. “Yo a la minería ilegal la rechazo, hay que exterminarla y destruirla. Pero tienen que aprender a definir, no deben confundir los términos. Yo le entrego la lista de todos mis hermanos, sobrinos y tíos a ver si encuentra ahí a un minero”, increpó el alcalde, quien calificó de “apresurada” la información vertida por el alto funcionario.

Tragedia en vísperas de Año Nuevo

El trasfondo de esta disputa es el violento episodio registrado la madrugada del 31 de diciembre, a pocos minutos de Año Nuevo. Según el reporte oficial del Comando Operacional del Norte, un grupo armado intentó ingresar a la concesión de la empresa Poderosa en el sector de Vijus para sustraer material aurífero. El enfrentamiento terminó con el hallazgo de tres cuerpos sin vida con impactos de bala y la incautación de once casquillos de proyectil en la escena del crimen.

El premier Álvarez minimizó las críticas de la ANGR. “Lo que ha sucedido es que un grupo armado ha querido robarle oro a otro grupo de mineros ilegales y se han defendido. No es que el Estado no esté presente, es que es imposible garantizar que nadie vaya a robarle al vecino en zonas donde hay minería ilegal desarrollada por décadas”, argumentó el jefe del Gabinete, destacando que el Ejército y la Policía Nacional intervinieron rápidamente.

Enfrentamiento entre mineros ilegales deja
Enfrentamiento entre mineros ilegales deja a tres personas muertas

Temas Relacionados

PatazAldo MariñosErnesto ÁlvarezMinería ilegalperu-noticiasCrimen organizado

Más Noticias

Aumento de sueldo a trabajadores públicos en 2026: ¿De cuánto es el monto y cómo se pagará?

Atento al Banco de la Nación. Las fechas en que se verá este aumento a diferentes regímenes del sector público ya han sido confirmadas

Aumento de sueldo a trabajadores

Eclipse solar del siglo en 2026: fecha, hora y por qué es considerado extremo este nuevo ‘anillo de fuego’

El fenómeno ocurrirá porque la Luna se encontrará cerca de su apogeo, lo que hará que su tamaño aparente sea menor al del Sol

Eclipse solar del siglo en

Pánico en minimarket de Ancón: el preciso instante en el que sujeto detona explosivo con clientes dentro del local

Los propietarios del negocio denuncian que las amenazas de extorsión iniciaron tan solo horas antes del estallido, exigiendo una mensualidad para no atentar contra sus vidas

Pánico en minimarket de Ancón:

INPE confirma fuga de interno condenado por violación sexual del penal de Huánuco

El interno Rolando Gerónimo Mateo logró burlar la seguridad penitenciaria y escapó por un torreón desprotegido, según detalló el INPE en un comunicado oficial

INPE confirma fuga de interno

¿Mario Vizcarra pagó o no la reparación civil de su sentencia por corrupción? PJ la declaró prescrita

Jugada. Hermano de expresidente Martín Vizcarra asegura que “honró” la deuda con el Gobierno Regional de Moquegua, pero en diciembre pidió la prescripción de la misma. El Poder Judicial accedió al pedido porque nadie reclamó dicho pago durante más de 20 años

¿Mario Vizcarra pagó o no
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Mario Vizcarra pagó o no

¿Mario Vizcarra pagó o no la reparación civil de su sentencia por corrupción? PJ la declaró prescrita

Perú cerca de aprobar tratado con Costa Rica sobre criminalidad: ¿De qué trata el convenio?

Perú Primero pide al JEE inaplicar Ley 30717 y permitir que Mario Vizcarra siga en carrera

Tres muertos en Pataz: alcalde cuestiona versión de minera Poderosa y eficacia del estado de emergencia

Ernesto Alvarez asegura que Petroperú no será privatizada: “Debe mantenerse como una empresa pública”

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luna sorprendió a su

Jorge Luna sorprendió a su madre con el regalo de una casa y recordó el préstamo que inició su carrera en la comedia

BTS confirma gira mundial y nuevo álbum para este 2026: Anuncio entusiasma a fans peruanos que esperan concierto en Lima

Rossy War revela que soñó con ser militar, pero su mamá no le dejó: “No pierdo las esperanzas de enlistarme”

Carlos Miguel cuenta detalles del atentado y habla sobre la gravedad de sus compañeros heridos: “Es una pesadilla”

‘Carlos Miguel y Orquesta’ exige seguridad tras ataque armado en concierto: “La indiferencia de las autoridades nos hiere profundamente”

DEPORTES

Paolo Guerrero renovó con Alianza

Paolo Guerrero renovó con Alianza Lima por todo el 2026: plantel listo para iniciar pretemporada

Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugará la segunda etapa del torneo nacional

Universitario puntero de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿qué beneficios se le otorga al ganador de la Fase 1?

Qué resultados necesita Alianza Lima para quedar líder de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

2025, el año de la raqueta peruana: clasificación a la Copa Davis y los nuevos talentos con proyección internacional