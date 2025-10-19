Subió a un colectivo en Javier Prado, fue secuestrado por tres delincuentes y le robaron 30 mil soles: PNP capturó a uno de los implicados

Falsos colectiveros secuestran a joven y le roban más de S/ 30 mil. Fuente: 24 Horas de Panamericana

Un viaje rutinario se convirtió en pesadilla para un joven de 29 años cuando abordó un colectivo informal en la avenida Javier Prado con destino a Magdalena. Lo que parecía un trayecto común se tornó en un secuestro y robo planificado: tres delincuentes lo amenazaron con un arma, lo obligaron a entregar sus claves bancarias y se llevaron más de 30 mil soles.

El vehículo, que había sido reportado como robado desde septiembre y contaba con placas falsas, sirvió como instrumento para un crimen meticulosamente organizado. Los falsos colectiveros aprovecharon la apariencia de normalidad del servicio de transporte para acercarse a la víctima, subir las lunas polarizadas y ejecutar el robo sin levantar sospechas hasta que ya era demasiado tarde.

La rápida intervención policial transformó un delito que pudo haber terminado en tragedia en un operativo exitoso. Tras una persecución de veinte minutos que atravesó Surco y Chorrillos, uno de los sospechosos fue capturado, mientras se busca a los otros dos cómplices que lograron escapar.

Un joven fue secuestrado por falsos colectiveros en la Av. Javier Prado y le robaron más de 30 mil soles. Foto: Composición Infobae Perú

Joven es secuestrado por tres sujetos en colectivo informal

El joven abordó el vehículo confiado, sin sospechar que detrás de la ventanilla oscurecida se escondían tres delincuentes. Apenas avanzaron unas cuadras, subieron las lunas polarizadas, mostraron un arma y lo obligaron a entregar información bancaria. Con esos datos, vaciaron más de 30 mil soles de sus cuentas y continuaron su huida.

La coronel Rocío Mayhua Rivera, jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial, explicó que la intervención comenzó cuando un efectivo policial detectó el vehículo realizando maniobras temerarias en Surco. Al acercarse, vio que había tres personas en la parte trasera y que una hacía gestos de auxilio, lo que confirmó la sospecha de un delito en curso.

“Realiza la intervención policial, detiene el vehículo e indica al conductor que baje las lunas y entregue los documentos correspondientes. El conductor se niega, pero mi compañero logra observar que hay tres personas en la parte trasera del vehículo, y una de ellas empieza a hacer gestos de auxilio”, sostuvo a 24 Horas de Panamericana Televisión.

Los delincuentes utilizaban vehículos con lunas polarizadas, se hacían pasar por pasajeros o colectiveros y exigían claves bancarias a sus víctimas. Foto: Composición Infobae Perú

El vehículo, identificado rápidamente gracias al sistema Sic-Pic, había sido robado meses antes y usaba placas falsas, lo que evidenciaba que la banda operaba con preparación y conocimiento delictivo previo.

Sospechosos huyen a pie tras ser interceptados por la Policía

Tras la señal de alerta, comenzó una persecución de veinte minutos que cruzó varias calles de Surco hasta Las Delicias de Villa, en Chorrillos. Los tres delincuentes abandonaron el vehículo y huyeron a pie. Uno de ellos, atrapado por un agente, llegó a arrojar un arma durante la fuga.

“Después de aproximadamente veinte minutos de persecución, esta culmina en la jurisdicción de Las Delicias. Los sospechosos abandonan el vehículo y tres personas salen corriendo. Mi compañero persigue a uno de ellos y, durante el trayecto, logra observar que uno de los fugitivo”, indicó.

La coronel Mayhua destacó que la coordinación rápida entre los agentes de Tránsito y las patrullas móviles fue clave para lograr la captura. Además, señaló que este tipo de operativos muestra cómo la fiscalización de tránsito puede ser determinante para frenar delitos graves y proteger a los ciudadanos.

El vehículo quedó asegurado y se continúa con la búsqueda de los dos cómplices que lograron escapar.

Secuestrador detenido tenía antecedentes por múltiples delitos

Daniel Ocños, detenido por la PNP, registra antecedentes por abuso de autoridad y conducción en estado de ebriedad. Foto: Composición Infobae Perú

El detenido fue identificado como Daniel Ocños y portaba un arma de fuego al momento de su captura. Según la coronel Mayhua, registra antecedentes por abuso de autoridad y conducción en estado de ebriedad, además de haber estado involucrado en otros delitos.

Ocños ha sido denunciado por secuestro, robo agravado y delitos contra la seguridad pública. Las autoridades continúan la investigación para ubicar a los cómplices y determinar si esta banda participó en otros robos similares.

La Policía recomienda a la ciudadanía extremar precauciones al abordar servicios de transporte informal y reportar cualquier irregularidad para facilitar intervenciones rápidas y efectivas.