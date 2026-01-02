Rossy War revela que soñó con ser militar, pero su mamá no le dejó: “No pierdo las esperanzas de enlistarme”

Rossy War contó que no pierde las esperanzas de ser militar.

Rossy War, referente de la tecno cumbia en Perú, sorprendió al confesar un aspecto poco conocido de su vida personal: durante su adolescencia, quiso enlistarse en el servicio militar femenino tras llegar a Lima desde Madre de Dios. Esta revelación la hizo en una entrevista para el pódcast Café con la Chévez de Trome, donde detalló cómo ese deseo todavía permanece activo pese a las exigencias de su carrera artística.

Según relató Rossy War, cuando cursaba el último año de secundaria, se abrió la posibilidad para que las mujeres se integraran al servicio militar en Lima. “En esa época que estaba en quinto de secundaria salió para que las mujeres sirvieran a su patria, el servicio militar de las mujeres. Solamente se servía en Lima porque en provincias no había”, recordó la cantante, quien agregó que, aunque su interés era genuino, su madre le pidió que priorizara los estudios.

“‘Mi mamá me dijo ‘no, primero termina de estudiar tu secundaria’, y luego ya no me respondió”, relató.

Rossy War y Tito Mauri. (Facebook)

El deseo de sumarse a las filas militares acompañó a Rossy War durante su juventud y, según sus propias palabras, continúa vigente en la vida adulta. En la entrevista, la artista admitió que la dificultad de cumplir con ese objetivo la marcó. “La verdad, yo soy una militar frustrada porque yo sí lo hubiese sido. En serio, hasta ahora he estado queriendo asimilarme, estoy a punto y todo, pero luego me dicen ‘no puedes, nos ha salido una gira’”, manifestó.

La artista, con más de 25 años de trayectoria en la música, explicó que su agenda profesional y las giras constantes han sido obstáculos para cumplir su anhelo de enlistarse. “Dicen que por lo menos tengo que estar un par de semanas encuartelada y eso es imposible. Nosotros vivimos de la música, es mi trabajo, entonces no puedo darme ese lujo”, expresó la intérprete, quien ha construido una carrera sólida en el género de la tecno cumbia.

Rossy War no ha perdido vigencia pese a los años. (Facebook)

A pesar de los impedimentos logísticos, Rossy War reiteró que mantiene la esperanza de algún día poder cumplir ese reto personal. “Bueno, me digo que algún día, aún no pierdo la esperanza”, dijo entre risas, resaltando el carácter pendiente de este deseo en su vida.

Una creación en medio del dolor

La artista también relató que uno de sus temas más conocidos, ‘Una puñalada en el corazón’, surgió tras descubrir mensajes comprometedores entre su pareja, Tito Mauri, y otras mujeres. “Me puse a escribir”, reveló, describiendo cómo la experiencia personal se tradujo en inspiración para su música.

Lo que comenzó como una historia sólida y familiar cambió con la popularidad y la tecnología, factores que pusieron a prueba el vínculo de Rossy War y Tito Mauri de forma silenciosa. (Facebook)

Según relató, lo que más la afectó no fue solo las imágenes, sino el uso de palabras cariñosas, mucho más emocionales. “Y en una de esas lo encontré conversando y todavía él había puesto sí, ese está bien bonito mi amor, que no sé qué. ¿Mi amor? Vi la palabra amor, mi amor o bebé, algo así, me encendí todita y di el grito al cielo. Dije se enamoró de otra, me derrumbé como que era para mí el fin del mundo en mi relación y me puse a llorar. Le hice la guerra”, recordó la artista en Trome.

La escena estuvo cargada de tensión y dolor. Rossy War describió ese momento como un quiebre emocional profundo, una sensación de pérdida que la dejó sin palabras durante varios minutos. La discusión fue intensa y no quedó confinada a la pareja. Su hija también presenció la pelea.

“Después me puse a escribir yo también,‘hoy he sentido una puñalada en el corazón, porque encontré tu conversación con otra mujer en el WhatsApp, tú le decías palabras de amor que solo son mías’”, dijo. La escena tuvo un giro inesperado cuando Tito Mauri leyó el texto. “Y él agarra esa letra y me dice ‘mi amor esta letra está bonita para una canción’. Todavía bien payaso…”, contó con ironía.

El hallazgo de mensajes entre Tito Mauri y otras mujeres no solo inspiró a Rossy War, sino que también remeció la relación con su hija Katia y la dinámica del hogar (Facebook)