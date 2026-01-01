Perú

La historia de cómo Rossy War escribió la canción ‘Una puñalada en el corazón’ tras revisar el celular de su esposo

Un mensaje leído en un celular cambió una relación y dio origen a uno de los temas más recordados de la ‘ronquita’. La artista convirtió el dolor por una infidelidad virtual en una canción que marcó su carrera

El hallazgo de mensajes entre
El hallazgo de mensajes entre Tito Mauri y otras mujeres no solo inspiró a Rossy War, sino que también remeció la relación con su hija Katia y la dinámica del hogar

La música popular suele nacer de vivencias intensas, pero pocas veces su origen queda tan expuesto como en el caso de ‘Una puñalada en el corazón’.

Rossy War, figura central de la tecnocumbia peruana, reveló que la letra surgió tras descubrir conversaciones comprometedoras de su esposo, Tito Mauri, con otras mujeres. El episodio ocurrió en un contexto de cambios tecnológicos que alteraron la dinámica de la pareja y amplificaron los conflictos.

Lo que comenzó como una escena doméstica marcada por el llanto y la ira terminó convertido en una confesión cantada que conectó con miles de personas y se volvió parte esencial de su repertorio.

Un amor puesto a prueba<b> </b>

Lo que comenzó como una
Lo que comenzó como una historia sólida y familiar cambió con la popularidad y la tecnología, factores que pusieron a prueba el vínculo de Rossy War y Tito Mauri de forma silenciosa.

La historia entre Rossy War y Tito Mauri se construyó mucho antes de que las redes sociales se instalaran en la vida cotidiana. Ella recuerda los inicios de la relación como una etapa de crecimiento compartido, con proyectos familiares y un vínculo que parecía sólido.

Con el paso del tiempo, la notoriedad pública de ambos, en especial la de él, introdujo nuevas tensiones que no existían en los primeros años. La cantante explicó que la popularidad de su esposo generó una cercanía constante con seguidoras que buscaban atención, ayuda o simplemente contacto directo. Esa exposición, que al inicio parecía inofensiva, empezó a erosionar la confianza y a sembrar dudas que antes no estaban presentes.

Rossy War ha señalado que no se trató de un quiebre inmediato, sino de una acumulación de señales que la dejaron emocionalmente vulnerable. La relación, atravesada por el trabajo artístico y la vida familiar, ingresó en un terreno desconocido donde la tecnología comenzó a jugar un papel decisivo.

El celular como detonante y el impacto del hallazgo

Más allá de las imágenes,
Más allá de las imágenes, el uso de términos íntimos en los mensajes fue el detonante que llevó a Rossy War a sentir que su relación se desmoronaba frente a sus ojos.

El episodio que marcó un antes y un después ocurrió cuando la cantante revisó el teléfono de su esposo. Allí encontró intercambios con varias jóvenes, algunos acompañados de fotografías y comentarios que le resultaron inaceptables. Según relató, lo que más la afectó no fue solo el contenido visual, sino el uso de palabras que ella consideraba exclusivas del ámbito íntimo.

“Y en una de esas lo encontré conversando y todavía él había puesto sí, ese está bien bonito mi amor, que no sé qué. ¿Mi amor? Vi la palabra amor, mi amor o bebé, algo así, me encendí todita y di el grito al cielo. Dije se enamoró de otra, me derrumbé como que era para mí el fin del mundo en mi relación y me puse a llorar. Le hice la guerra”, recordó la artista en Trome.

La escena estuvo cargada de tensión y dolor. Rossy War describió ese momento como un quiebre emocional profundo, una sensación de pérdida que la dejó sin palabras durante varios minutos. La discusión fue intensa y no quedó confinada a la pareja.

Una escena familiar que dejó huella

Escuchar a su hija hablar
Escuchar a su hija hablar de mensajes similares obligó a Rossy War a enfrentar una realidad que había evitado, intensificando la sensación de traición y desamparo.

El conflicto no pasó inadvertido dentro del hogar. La hija de ambos, Katia, presenció la discusión y decidió intervenir. Su participación añadió una capa más de impacto a la situación, ya que reveló que no era la primera vez que observaba interacciones similares. Para Rossy War, esa intervención confirmó que el problema tenía raíces más profundas de lo que ella imaginaba.

La cantante explicó que escuchar a su hija hablar del tema la confrontó con una realidad que no había querido aceptar del todo. El dolor dejó de ser solo personal y se transformó en una herida familiar. Ese momento, lejos de calmar el ambiente, intensificó la sensación de traición y desamparo.

Con el tiempo, Rossy War entendió mejor el funcionamiento de las plataformas digitales y la dinámica que generan alrededor de figuras públicas. Sin embargo, aclaró que en ese instante no existía espacio para la reflexión racional. El golpe emocional fue inmediato y devastador, una experiencia que quedó grabada en su memoria.

De la ruptura íntima a la creación de una canción emblemática

El silencio posterior a la
El silencio posterior a la discusión llevó a Rossy War a escribir sin filtros una confesión íntima que luego se transformaría en 'Una puñalada en el corazón'.

Tras la discusión y el llanto, llegó el silencio. En ese espacio, la cantante encontró una salida inesperada: escribir. Rossy War contó que tomó papel y lápiz y volcó todo lo que sentía, sin filtros ni cálculos artísticos. La letra nació como un desahogo personal, no como un proyecto musical.

“Y después me puse a escribir yo también, ‘hoy he sentido una puñalada en el corazón, porque encontré tu conversación con otra mujer en el WhatsApp, tú le decías palabras de amor que solo son mías’”, relató. La escena tuvo un giro inesperado cuando Tito Mauri leyó el texto. “Y él agarra esa letra y me dice ‘mi amor esta letra está bonita para una canción’. Todavía bien payaso…”, añadió con ironía.

Ese comentario marcó el tránsito del dolor privado a la obra pública. La canción mantuvo la crudeza original de las palabras y se convirtió en un relato directo de la experiencia vivida. Con el tiempo, ‘Una puñalada en el corazón’ se consolidó como uno de los temas más reconocidos de Rossy War, no solo por su melodía, sino por la verdad emocional que transmite.

La artista ha explicado que nunca pensó en el impacto que tendría esa composición. Para ella, escribir fue una forma de sobrevivir a una noche que la desbordó. El público, sin saber todos los detalles en ese momento, conectó con la historia de desengaño y la hizo propia, transformando una herida íntima en una canción que sigue resonando en escenarios y radios.

