¿Plaza Vea, Tottus, Metro y Makro tendrán horario especial de verano 2026? Esto responden los supermercados

En la víspera de Año Nuevo, varias cadenas ampliaron su atención por la alta demanda, mientras que el 1 de enero cerraron o redujeron sus horarios. Foto: difusión

El verano de 2026 se perfila como un periodo especialmente animado para el sector de supermercados en Perú, sustentado en proyecciones económicas que apuntan a una temporada con mayor movimiento comercial y una sólida actividad de consumo. Según estimaciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, el comercio minorista cerró 2025 con cifras alentadoras y anticipa que en los primeros meses de 2026 las ventas podrían superar los S/ 13.110 millones, lo que implica un crecimiento notable frente al mismo lapso del año anterior y refleja una demanda interna más activa.

Este contexto responde a una recuperación del empleo formal y un aumento del poder adquisitivo de los hogares, factores que suelen traducirse en mayor afluencia de compradores y mayor gasto en productos básicos y estacionales en supermercados y otros establecimientos del retail. Además, las tendencias recientes de consumo masivo señalan que la demanda de alimentos, bebidas y productos para el hogar se mantiene en terreno positivo, lo cual puede incentivar a las cadenas de supermercados a intensificar promociones, optimizar el surtido y mejorar la experiencia de compra para captar al público durante la temporada estival.

Aunque la inflación de alimentos se proyecta estable o moderada en 2026, los consumidores peruanos siguen ajustando sus patrones de compra con atención a calidad y ofertas, lo que representa una oportunidad para que los supermercados potencien estrategias de valor agregado, tanto en tiendas físicas como en canales digitales.

¿Habrá horario especial para los supermercados durante el verano 2026?

Durante el verano, los principales supermercados del país aplicaron cambios específicos en sus horarios, concentrados sobre todo en las celebraciones de fin de año. En la víspera de Año Nuevo, varias cadenas ampliaron su atención para responder al aumento de la demanda, mientras que el 1 de enero optaron por cerrar o reducir significativamente sus jornadas, como parte de una planificación orientada tanto al descanso del personal como a la reorganización operativa. Plaza Vea fue la excepción parcial, ya que mantuvo atención en ese feriado, aunque con un horario distinto al habitual.

No se ha informado sobre cambios generales en los horarios de atención para el resto del verano peruano. Foto: Cencosud

Fuera de esas fechas puntuales, no se ha anunciado una modificación general en la programación de atención durante el resto del verano peruano. Las tiendas continúan operando bajo sus horarios regulares, aunque advierten que pueden existir variaciones según la ubicación del local o la cercanía a feriados específicos. Por ello, las cadenas recomiendan a los consumidores verificar previamente la información oficial de cada establecimiento para evitar contratiempos al momento de realizar sus compras.

¿Cuáles son los supermercados más populares del Perú?

En el Perú, las cadenas de supermercados más populares y con mayor recordación entre los consumidores reflejan tanto el alcance geográfico como la preferencia de los clientes. Según encuestas recientes de 2025, Wong lidera con claridad como el supermercado más recordado por los peruanos.

Plaza Vea, parte del grupo peruano Intercorp junto con otras marcas, continúa siendo una de las opciones preferidas a nivel nacional gracias a su amplia red de tiendas y presencia fuera de Lima, aunque con una ligera disminución en preferencia respecto al año previo. Otras cadenas como Makro y Tottus también figuran entre las más mencionadas, con Metro y Vivanda compitiendo en segmentos específicos del mercado moderno y urbano.

Más allá de la preferencia del público, los estudios de reputación corporativa y análisis de mercado colocan a Supermercados Peruanos (que opera Plaza Vea y Vivanda) como la empresa con mejor reputación en el sector, seguida por Cencosud, el grupo chileno que maneja Wong y Metro.

De acuerdo con sondeos realizados en 2025, Wong se posiciona con amplia ventaja como el supermercado más presente en la memoria de los peruanos. Foto: Plaza San Miguel