Pasaje de alimentadores del Metropolitano sube de S/1,50 a S/ 3,50 sin importar el paradero final en tres rutas

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó que esta tarifa entra en vigencia desde el lunes 5 de enero de 2026. Se trata de tres rutas con destinos largos

Metropolitano: aumentan a S/ 3.50
Metropolitano: aumentan a S/ 3.50 los pasajes en tres rutas alimentadoras sin importar el destino| ATU

A partir del lunes 5 de enero, la tarifa de los servicios alimentadores Bertello, Milagros de Jesús y Puente Piedra del Metropolitano subirá a S/ 3,50, según confirmó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Esta actualización aplica tanto a quienes utilicen estos recorridos para conectar con el terminal Naranjal como a los pasajeros que viajen solo dentro de las rutas alimentadoras, sin llegar al corredor principal.

Asimismo, se precisó que la nueva tarifa unificada permitirá a los usuarios trasladarse desde Puente Piedra, Comas o Los Olivos hasta Villa El Salvador realizando un solo pago de S/ 3.50, siempre que el viaje se efectúe en un tiempo máximo de dos horas con dos minutos entre ambos servicios.

Ruta alimentadora desvía su ruta
Ruta alimentadora desvía su ruta por trabajos. (Foto: Metropolitano/gob.pe)

Al abordar cualquiera de los tres alimentadores y validar la tarjeta en el terminal Naranjal, no se descontará un monto adicional. Mientras que si el pasajero decide bajar paraderos antes de la estación Naranjal, el precio será el mismo.

Es decir, el monto se descontaría desde el primer momento que se tome el alimentador de estas tres rutas. Cabe precisar que, si tomabas algunas de estas rutas, el precio era de S/ 1.50 (sin usar el troncal).

“En ese sentido, la ATU recuerda que este sistema de transporte masivo ha sido diseñado para viajes largos e integrados (alimentador + troncal) y no para trayectos cortos”, se lee en la misiva.

El serivicio solo del alimentador
El serivicio solo del alimentador es de 1.50 soles.

Conexión con Villa El Salvador será de S/3.50

De la misma manera, podrán realizar conexiones en los terminales Naranjal y Matellini para llegar a Villa El Salvador sin pagar un costo adicional. Este beneficio aplica exclusivamente para quienes inicien su viaje en los distritos de Puente Piedra, Comas o Los Olivos a través de alguna de estas tres rutas alimentadoras.

Los pasajeros deberán abonar la tarifa habitual de S/ 3.50al abordar el primer bus alimentador empleando su tarjeta Metropolitano o Lima Pass. Posteriormente, al llegar al terminal Naranjal y validar la tarjeta para ingresar al bus de la red troncal, el sistema no descontará ningún monto adicional. El mismo mecanismo se aplicará en el terminal Matellini al acceder al bus alimentador para completar el trayecto hasta Villa El Salvador.

En sentido inverso, es decir, de sur a norte, los pasajeros abonarán S/ 3.20 al ingresar a una de las estaciones de la red troncal. Luego, al tomar el bus alimentador en el terminal Naranjal, el sistema descontará S/ 0.30 adicionales, sumando un pago total de S/ 3.50 por el viaje completo.

Alimentadores del Metropolitano desviarán recorrido
Alimentadores del Metropolitano desviarán recorrido por obras de ampliación desde este 1 de setiembre

¿Cuánto es el pasaje de rutas cortas?

Las rutas alimentadoras del Metropolitano que mantienen una tarifa de S/ 1.00 corresponden a los recorridos denominados como rutas cortas. De acuerdo con la información oficial, los servicios que conservan este precio son los siguientes:

  • Alisos
  • Bertello
  • Izaguirre
  • Los Olivos
  • Mayolo
  • Payet
  • Tahuantinsuyo
  • Puno
  • Belaunde
  • Cedros de Villa
  • Próceres

Estas rutas continúan siendo una alternativa de transporte económica dentro del sistema Metropolitano para traslados cortos entre barrios y puntos cercanos a sus zonas de influencia. La tarifa de S/ 1.00 se mantiene vigente para todos los usuarios que utilicen estos servicios alimentadores y no realicen conexión con la red troncal.

