Los peruanos que destacaron el 2025: Mauricio Mesones, Jorge Salinas, Mimy Succar, María Pía Copello y el fenómeno Zaca TV.

El 2025 se consolidó como un año de proyección internacional y logros trascendentes para distintas figuras peruanas de la música, la televisión, el cine, la moda, el streaming y el emprendimiento. Estos hitos pusieron en primer plano la capacidad de artistas y creadores peruanos para dejar huella tanto en escenarios nacionales como globales, según reportes de Infobae Perú y el análisis del tiktoker Diego Flores.

Mauricio Mesones cantó con Dua Lipa

El Estadio San Marcos presenció un hecho sin precedentes: Mauricio Mesones compartió escena con Dua Lipa durante el Radical Optimism Tour, interpretando juntos la icónica cumbia “Cariñito”.

Desde sus redes sociales, Mesones desmintió que el encuentro fuera improvisado y relató que la colaboración surgió de una planificación prolongada: “No, así no fue. Es una conversación que tiene ya desde hace muchos meses… Me fui a Chile a ver el concierto de Dua Lipa”, explicó.

En aquella ocasión, el cantante peruano compartió su divertida anécdota con la artista británica, quien le sorprendió al asegurarle que entendía perfectamente el español.

Inolvidable: Dua Lipa canta “Cariñito” junto a Mauricio Mesones y miles celebran el momentazo en vivo. Infobae Perú / Captura: x

Mimy Succar ganó dos Grammy

Por otra parte, el premio Grammy tuvo por primera vez el nombre de artistas peruanos en su gala principal. A los 65 años, Mimy Succar logró lo que ninguna peruana había conseguido antes: en una sola noche, ganó dos Premios Grammy 2025. fue galardonada por su proyecto musical ‘Alma, Corazón y Salsa’ (Live at Gran Teatro Nacional)y, además, por su participación en Best Global Music Performance con el tema “Bemba Colorá”, junto a Gloria Estefan y Sheila E.

El álbum, lanzado en agosto de 2024 y compuesto por catorce temas, cuenta con colaboraciones como la de Bartola, cuya interpretación de “Bemba Colorá” superó 63 millones de reproducciones en TikTok. La artista también manifestó su alegría: “¡Qué felicidad, Dios mío! Ganamos un Grammy. Tony, Mimy, lo lograron, lo logramos. ¡Cuánto esfuerzo, cuánto trabajo, aún no puedo creerlo! ¡Qué gran felicidad!”.

Mimy Succar posa en la sala de prensa con el premio al mejor álbum tropical latino por "Alma, Corazón y Salsa" y a la mejor interpretación de música global durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Isabella Merced

Durante el año, también se distinguió por la consolidación de mujeres latinas en la escena internacional, como evidenció la distinción “Latina Powerhouse” de la revista Hola, donde brillaron Mimy Succar, Isabella Merced y Alessandra Durand.

Isabella Merced reforzó su presencia en la industria audiovisual estadounidense con papeles relevantes en la serie “Peacemaker”, la película “Superman” dirigida por James Gunn y la segunda temporada de “The Last of Us”. Merced ha mantenido visible su vínculo con el Perú y la representación de la comunidad latina en proyectos de alto impacto.

Isabela Merced debutó en la pasarela junto a la modelo Janick Maceta y la influencer Carolina Braedt.

Alessandra Durand

En la escena artística, Alessandra Durand fue distinguida como promotora del arte amazónico peruano y por sus diseños para Los Mirlos en el festival Coachella.

Al recibir su reconocimiento como parte de “Latina Powerhouse”, Durand declaró a Infobae Perú: “Al nominarme, siento que están nominando a todos los artistas que atesoran el arte ancestral…”.

Alessandra Durand

Diana Sánchez en ‘Yo Soy’

En la televisión, el regreso de “Yo Soy” 2025 fue uno de los eventos destacados. El renovado panel de jurados y los conductores entre ellos Diana Sánchez, quien sorprendió con su participar en ‘El Gran Chef Famosos’.

Como se recuerda, ella estuvo por varios años como chica reality en Combate y luego de ello como panelista en programas de farándula. Después de un tiempo se mudó junto a su pareja a Estados Unidos y este 2025 regresó para participar en el programa de cocina.

Este 2025, su carrera como artista dio un gran saltado al compartir la conducción con Franco Cabrera en el renovado ‘Yo Soy’. Entre los jurados estuvieron Carlos Alcántara, Jely Reategui y Ricardo Morán.

Diana Sánchez en ‘Yo Soy’. IG

Nelly Rossinelli y su programa propio

Luego de ganarse el cariño del público como jurado de 'El Gran Chef Famosos’, Nelly Rossinelli debutó con su primer programa propio, “¿Cuál es tu pedido?”, una propuesta que une la cocina con el entretenimiento donde los famosos preparan platillos especiales para otro personaje conocido.

Aunque tuvo que compartir con ‘Esto es Guerra’, demostró tener maneja de escena y estar frente a un programa. Este 2026, también formará parte de la conducción del magazine de Latina,’Arriba mi Gente’ donde reemplazará a Maju Mantilla.

Nelly Rossinelli tendrá su propio programa en Latina TV.

Christian Meier y ‘Mistura’

En la industria cinematográfica, Christian Meier estrenó la película “Mistura” y celebró la positiva recepción del público. En conversación con Infobae Perú, el actor confesó que el filme logra “tocar el corazón” de la audiencia.

Meier también presentó un sencillo musical y desarrolló videoclips experimentales grabados en una sola toma, mostrando su búsqueda constante de innovación.

En su pronunciamiento, Meier exigió al Estado asumir su deber de brindar paz y resguardar la vida de los trabajadores y artistas del país. (Instagram)

Jorge Salinas

La moda peruana vivió un año histórico con Jorge Salinas, quien ganó el premio “Proyecto Artesanal del Año” en los Latin American Fashion Awards 2025.

Tal como destacó para Infobae Perú, Salinas recordó la emoción de recibir el reconocimiento en presencia de Donatella Versace, quien elogió la originalidad de sus prendas: “Te das cuenta de que lo imposible sí pasa…”, reflexionó.

Diseñador Jorge Salinas, en su taller ubicado en Gamarra. Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

Natalie Vértiz

El talento de Natalie Vértiz brilló en los escenarios internacionales al ser invitada en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en Nueva York y en la Semana de la Moda de la misma ciudad, donde fue invitada por Michael Kors.

Además, encabezó el desfile de Salinas en Milán, consolidando así la presencia peruana en la alta costura. Sumado a ello es imagen de importante marcas como Carolina Herrera, Dior Beauty, Alo y más.

Antes de SS26, Salinas presentó Huaylarsh en Milán con Natalie Vértiz y figuras de la moda internacional, consolidando su propuesta que fusiona tradición andina y alta costura. (Instagram)

Natalia Salas

La actriz Natalia Salas comunicó la reaparición del cáncer en una de sus vértebras durante el Día Internacional del Cáncer de Mama, mostrando fortaleza en su mensaje difundido en sus redes sociales: “Sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”.

La artista enfatizó la importancia de la prevención médica y el acompañamiento familiar, además de celebrar un nuevo capítulo personal con su matrimonio junto a Sergio Coloma.

Natalia Salas agradece muestras de apoyo tras revelar que el cáncer regresó: “Piénsenme sana y feliz”

Streaming, éxito digital y nuevos negocios

Jorge Luna

El auge del entretenimiento digital llevó a nuevas figuras y estructuras empresariales. El ascenso de Jorge Luna en la industria del entretenimiento peruano ha trascendido el ámbito del humor y ha captado la atención de expertos en finanza

El analista de negocios Diego Flores comentó que el caso de Jorge Luna —conocido por “Hablando Huevadas” y la productora No Somos TV— demostró el potencial de la economía digital.

Según estimaciones de Flores en TikTok, Luna generaría entre 150.000 y 300.000 soles mensuales, superando ingresos típicos en la alta gerencia nacional.

“Lo más interesante es cómo ha sabido crear un negocio sólido partiendo de su marca personal”, analizó Flores.

El ascenso económico de Jorge Luna. Infobae Perú

Zaca TV

Entre los fenómenos emergentes, Zaca TV se consolidó como un referente juvenil en el streaming peruano. El programa “Somos lo que somos”, conducido por los hermanos Giacomo Benavides, Miranda Capurro, Andrea del Aguila, Michelle Onetto y Doménico Benavides, logró reunir hasta 20 mil espectadores simultáneos en vivo y agotó las localidades en sus tres shows presenciales del Zaca Fest, con entradas de hasta 190 soles.

El canal fue destacado por su “creatividad, talento, perseverancia y disciplina”, como expresó Fernanda Ubierna, madre de los conductores. Magaly Medina remarcó el éxito comercial del formato: “Creo que Zaca TV es uno de los streamings que tienen más ingresos en auspiciadores. Tienen muy buenos contratos y no cobran barato”.

Zaca TV - Perú - 2025

Jefferson Farfán

A la expansión digital se sumó Jefferson Farfán, quien anunció la creación de ‘Satélite+’, la evolución de su canal JF10 TV. El exfutbolista reforzó su apuesta por el entretenimiento con nuevos espacios y la integración de creadores reconocidos como Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe.

Desde su retiro del fútbol, Jefferson Farfán ha demostrado tener un olfato especial para el contenido digital. Su programa 'Enfocados’ no solo alcanzó millones de visualizaciones en YouTube, sino que además se convirtió en uno de los espacios más comentados por sus reveladoras entrevistas.

Figuras como Paolo Guerrero, Ricardo Gareca y Christian Cueva pasaron por su set, generando titulares virales y consolidando su posición como uno de los creadores peruanos con mayor alcance orgánico.

Con Satélite+, la ‘Foquita’ busca dar el siguiente paso: convertir su plataforma en un hub de entretenimiento latino, abriendo espacio a nuevos talentos y consolidando una red de producción propia.

Jefferson Farfán oficializa el ingreso de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe a su canal de streaming. IG

María Pía Copello

María Pía Copello consolidó su etapa empresarial con la inauguración de ‘Pía Store’ y el lanzamiento del canal de streaming ‘+QTV’, enfocado en la conexión con nuevas generaciones.

En la presentación, Copello describió la plataforma como “llena de entretenimiento variados para todos”, con alianzas junto a figuras del deporte, la música y la dirección de contenidos de Peter Fajardo.

El proyecto contará con la colaboración de figuras como Paolo Guerrero, Daniela Darcourt y Karina Rivera, e impulsó una estrategia orientada a la convergencia entre televisión y medios digitales, en palabras de Copello: “Es un nuevo comienzo, nuevas ideas y con todo el corazón”.

María Pía Copello convocó al productor Peter Fajardo, quien será el nuevo Director de los contenidos del canal '+QTV'.