Cada vez más trabajadores sienten miedo por la IA y el riesgo de ser reemplazados por robots

El avance de la inteligencia artificial está cambiando la manera en que las empresas organizan su trabajo y, al mismo tiempo, la percepción que los trabajadores tienen sobre su futuro profesional. La incorporación de herramientas capaces de automatizar procesos y ejecutar tareas en pocos segundos ha impulsado mejoras en productividad, pero también ha despertado inquietudes sobre la permanencia de determinados puestos y la vigencia de las competencias adquiridas a lo largo de los años.
En este contexto ha cobrado fuerza el concepto de FOBO (Fear of Becoming Obsolete), un fenómeno que comenzó a ganar relevancia en 2025 dentro de las discusiones sobre gestión del talento y el futuro del empleo. Este término describe el miedo de los trabajadores a perder valor profesional frente al desarrollo tecnológico y plantea un nuevo desafío para las organizaciones: ayudar a las personas a adaptarse a un entorno en constante transformación.
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Un temor que muchas veces pasa inadvertido
La inteligencia artificial no solo está modificando la forma de trabajar, sino también la manera en que los profesionales evalúan su propio desempeño. La rapidez con la que estas herramientas resuelven actividades que antes demandaban horas de dedicación ha llevado a muchos trabajadores a cuestionarse si su experiencia seguirá siendo suficiente en los próximos años.
“A este fenómeno se le conoce como FOBO (Fear of Becoming Obsolete), el temor a perder relevancia profesional frente al avance tecnológico. El desafío ya no es competir con la inteligencia artificial, sino desarrollar habilidades que permitan trabajar junto a ella”, afirma María Jesús Lamarca, CMO & Corporate Affairs de Rankmi, software de gestión de talento.
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Según la especialista, este miedo suele confundirse con el estrés cotidiano o con la presión por cumplir objetivos laborales, por lo que no siempre resulta sencillo identificarlo. Sin embargo, detectarlo a tiempo es importante para evitar que afecte la confianza de los colaboradores, su bienestar emocional o su disposición para participar en procesos de cambio dentro de las empresas.
Las señales que pueden revelar el FOBO
Entre los indicios más frecuentes de este fenómeno figura la necesidad permanente de aprender cada nueva herramienta de inteligencia artificial para no quedar rezagado. También aparece la preocupación de que determinadas funciones puedan automatizarse en cualquier momento.
Otras manifestaciones incluyen incrementar la carga de trabajo para demostrar que se sigue siendo indispensable, comparar constantemente el rendimiento propio con la velocidad de las plataformas de IA o sentir que la trayectoria profesional pierde valor conforme avanza la tecnología.
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Estas situaciones reflejan una creciente presión por mantenerse actualizado en un mercado laboral donde la innovación avanza con rapidez. De no gestionarse adecuadamente, esa sensación puede derivar en ansiedad, agotamiento y una percepción de insuficiencia frente a la evolución de las herramientas digitales.
El valor de las capacidades humanas
Ante este escenario, especialistas sostienen que el debate no debería centrarse en una competencia entre trabajadores e inteligencia artificial, sino en la forma en que ambas pueden complementarse. Mientras la tecnología puede asumir tareas repetitivas o de procesamiento de datos, las personas continúan aportando capacidades esenciales para interpretar situaciones complejas, tomar decisiones y construir relaciones.
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“La respuesta no está en competir con la inteligencia artificial, sino en cultivar aquello que la tecnología no puede replicar. El criterio, la intuición, la creatividad y la capacidad de interpretar el contexto seguirán siendo el verdadero diferencial humano. Pensar, dudar e incluso equivocarse continúan siendo capacidades exclusivamente humanas”, sostiene la revista The Human Code by Rankmi.
Desde esta perspectiva, comprender el FOBO permite afrontar la transformación digital con un enfoque más estratégico. Reconocer este temor ayuda tanto a trabajadores como a organizaciones a impulsar procesos de capacitación continua, fortalecer las habilidades que seguirán siendo diferenciales y convertir la incertidumbre en una oportunidad para desarrollar el talento en un entorno donde la tecnología sea un aliado y no una amenaza.
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