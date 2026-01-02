Ex estudio de América Televisión sufre incendio por posible problema eléctrico

El siniestro se produjo aproximadamente a las 15:30 horas. Foto: composición Infobae Perú/difusión

Una situación de riesgo se reportó la tarde del viernes 2 de enero en un inmueble situado en la cuadra de Montero Rosas 1070, en el distrito de Lince, donde anteriormente operaba un estudio de Canal 4. El incidente se originó alrededor de las 15:30 horas y estuvo relacionado con un conato de incendio que se habría iniciado en el tercer nivel del edificio, en un entrepiso donde se concentra infraestructura de cables eléctricos y de fibra óptica.

Hasta el lugar llegaron equipos del COER-EIR, quienes asumieron las labores de atención y control. Aunque no se reportaron llamas de gran magnitud, se indicó que la zona afectada aún presenta altas temperaturas, lo que obliga a mantener acciones de enfriamiento. El área comprometida permanece cubierta por una densa humareda, reduciendo la visibilidad y complicando el trabajo del personal de emergencia. Para enfrentar la situación, inicialmente se desplazaron cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos, número que posteriormente se incrementó a seis, mientras las operaciones continuaban casi dos horas después de iniciado el incidente.

El incidente se originó alrededor de las 15:30 horas y estuvo relacionado con un conato de incendio que se habría iniciado en el tercer nivel del edificio

¿Qué medidas de seguridad tomar frente a un incendio?

Para protegerte frente a un incendio es vital combinar medidas que anticipen, detecten y respondan rápidamente a un fuego. Tener detectores de humo y calor correctamente instalados y en buen estado es fundamental: estos dispositivos avisan antes de que las llamas se propaguen, dándote más tiempo para actuar y escapar. Es importante ubicarlos en lugares clave de la vivienda, como pasillos y zonas de descanso, y comprobar su funcionamiento periódicamente, cambiando las pilas con regularidad o el propio aparato cuando corresponde.

Mantener un plan de evacuación claro y practicado con todos los miembros de tu hogar o lugar de trabajo transforma una situación de pánico en una salida organizada. Esto implica conocer varias rutas de salida desde cada área, establecer un punto de encuentro en el exterior y ensayar esta ruta con cierta frecuencia para que todos recuerden qué hacer en caso de emergencia. En incendios reales, el humo puede dificultar la visibilidad y la respiración rápidamente, por lo que moverse agachado por el suelo, donde el aire es más respirable y el calor menor, puede marcar una enorme diferencia.

Evitar que se produzca un fuego es otra parte clave de la seguridad. Esto significa mantener cables y conexiones eléctricas en buen estado, no sobrecargar enchufes ni dejar aparatos en funcionamiento sin supervisión, especialmente calefactores o estufas, y guardar lejos de fuentes de calor cualquier material que pueda prenderse con facilidad. No descuidar la cocina, evitar fumar dentro de espacios cerrados y apagar completamente cualquier llama abierta reduce considerablemente el riesgo de un inicio de incendio.

Disponer de medios de extinción accesibles como extintores adecuados al tipo de riesgo en tu entorno proporciona la capacidad de controlar un fuego incipiente antes de que crezca. Aprender a usarlos puede ser determinante, pero siempre después de haber llamado a los servicios de emergencia, ya que la prioridad es tu seguridad y la de los demás. En ámbitos laborales o comunidades más grandes, sistemas más complejos como rociadores automáticos, alarmas centralizadas, salidas de emergencia bien señalizadas y brigadas formadas incrementan la resiliencia ante incendios.

Tener un plan de evacuación claro y conocido por todos ayuda a evitar el desorden en una emergencia. Foto: Facebook

Por último, mantener una actitud preventiva constante —como revisar instalaciones habitualmente, no bloquear salidas, cerrar puertas de habitaciones durante la noche para ralentizar la propagación del fuego, y estar siempre atento a indicios de riesgo— construye una cultura de seguridad que puede salvar vidas y bienes cuando ocurre lo inesperado.