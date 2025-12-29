Incendio en almacén de Chorrillos fue provocado por extorsionadores: le exigen a dueño ‘cuota inicial’ de 200 mil soles

Un incendio de gran magnitud consumió un almacén de chatarra en el distrito de Chorrillos. El dueño del local asegura que el siniestro fue provocado por extorsionadores a quienes se negó a pagar un cupo de 200 mil soles | Exitosa Noticias

Un incendio de gran magnitud se desató la noche del domingo 28 de diciembre en un almacén de chatarra ubicado en la calle San Isidro, en Villa Nicolás, distrito de Chorrillos. El siniestro, controlado tras varias horas de intensa labor del Cuerpo General de Bomberos, fue provocado deliberadamente por presuntos extorsionadores, según denunció el propietario del predio.

La emergencia, que no dejó heridos pero sí importantes daños materiales, puso en riesgo viviendas aledañas y generó alarma entre los vecinos.

De acuerdo con el testimonio del dueño del almacén, el incendio fue consecuencia directa de un ataque perpetrado por sujetos armados que arrojaron un artefacto explosivo al interior del predio. “Son extorsionadores y a mí me han tirado una granada. Me exigen el pago de una cuota inicial de 200 mil soles y luego una cuota semanal de S/2.000. Como me he negado, han incendiado mi almacén”, afirmó. El propietario detalló que ya había recibido amenazas previas y que había solicitado protección a las autoridades sin obtener respuesta.

Bomberos trabajan intensamente para controlar el incendio en el almacén de chatarra de Chorrillos

Daños materiales

El fuego se propagó rápidamente debido a la naturaleza del material almacenado: metales, cartón, papel y residuos reciclables. Veinte unidades de bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas, enfrentándose a serias dificultades por la falta de agua en la zona. La brigadier mayor Brenda López explicó que el predio, de más de mil metros cuadrados, contenía gran cantidad de elementos combustibles, lo que complicó las tareas de extinción y generó riesgo de explosión por la presencia de balones de gas domiciliario.

El incendio amenazó a viviendas y cocheras colindantes, donde se guardaban vehículos de transporte público. Varios vecinos debieron evacuar de emergencia, algunos ayudando a familiares de la tercera edad a ponerse a salvo. “Esta es la tercera vez que ocurre un incendio aquí. No puedo vivir tranquila; mi madre es anciana y cada vez tengo que sacarla corriendo. Pido a las autoridades que cierren o trasladen este negocio para evitar más desgracias”, relató una vecina afectada, evidenciando el temor de la comunidad.

Veinte unidades de bomberos acudieron al llamado para evitar la expansión del incendio a viviendas colindantes.

Reclamo a las autoridades por falta de atención

Los bomberos trabajaron durante horas para confinar el fuego y evitar que se extendiera a las viviendas vecinas. Sin embargo, reportaron serias dificultades por la escasez de agua y la acumulación de desechos altamente inflamables. “Hemos tenido más de diez máquinas trabajando. El incendio está confinado, pero el entorno es peligroso por el material almacenado y la falta de recursos”, detalló la brigadier López.

Durante la madrugada, maquinaria pesada fue movilizada para remover montículos de residuos y permitir el enfriamiento total del área. Los trabajos de remoción y enfriamiento continuaron hasta la mañana del lunes, mientras los vecinos y el propietario evaluaban las pérdidas.

El dueño del almacén reiteró su pedido de apoyo a las autoridades: “¿Dónde está el presidente Jerí? ¿Dónde están las autoridades? Yo tengo que vivir así, a salvo en mano. Esto es consecuencia de la extorsión y la falta de acción para combatirla”. Exigió mayor presencia policial y acciones concretas para erradicar la delincuencia y proteger a los emprendedores del distrito.

Extorsión, inseguridad y reiterados ataques

La modalidad de extorsión a negocios mediante el uso de explosivos se ha incrementado en distintas zonas de Lima y el país. Los delincuentes exigen pagos iniciales elevados —en este caso, 200.000 soles— y cuotas semanales como “seguro” para no atentar contra la vida o la propiedad de los dueños. La negativa o el retraso en el pago suele traducirse en ataques violentos como incendios, tiroteos o detonaciones.

Vecinos y víctimas denuncian la ineficacia de las estrategias de seguridad y la falta de respuestas rápidas de parte de las autoridades municipales y policiales. “Aquí todos sabemos que si no pagas, te queman el negocio. Ya van tres incendios en este mismo predio y nadie hace nada”, afirmó un residente de la zona.

El propietario denuncia que el incendio fue provocado por extorsionadores tras negarse a pagar cupos.

Urgencia de acción y prevención

La emergencia dejó en evidencia la vulnerabilidad de muchas zonas de la ciudad ante la criminalidad organizada y la falta de servicios básicos como el agua para emergencias. El incendio representa una pérdida económica significativa para el propietario y una amenaza constante para la comunidad.

Las autoridades locales han anunciado que continuarán con la remoción de escombros y la evaluación de los daños, mientras se investigan las circunstancias y se buscan a los responsables del ataque. Los vecinos, por su parte, exigen una intervención integral para frenar la ola de extorsiones, mejorar la seguridad y garantizar condiciones dignas de vida en sus barrios.