Youna se despide de su melena tras diagnóstico de cáncer e inicio de quimioterapias: “Es un símbolo de empezar de nuevo”

El padre de Xianna reafirma que su hija es su principal motivación para seguir luchando. Infobae Perú / Captura: IG

La lucha de Youna contra la leucemia ha ingresado a una etapa decisiva. Luego de iniciar formalmente sus quimioterapias, el barbero e influencer decidió dar un paso cargado de simbolismo personal y emocional: despedirse de su característica melena larga, aquella que lo acompañó durante años y que formó parte de su identidad pública. El gesto, lejos de ser superficial, fue presentado por él mismo como un acto profundo de renovación y fortaleza frente al proceso médico que atraviesa.

A través de un emotivo video compartido en su cuenta de Instagram, el influencer mostró el momento exacto en el que corta su cabello, una escena que rápidamente generó impacto entre sus seguidores y en la farándula local. Junto a las imágenes, el ex de Samahara Lobatón explicó con honestidad lo que representaba esa decisión en medio de su batalla contra el cáncer.

“Tuve mi cabello largo durante muchos años y qué mejor momento que el de ahora para empezar de nuevo. Esta vez me tocó cortarlo y para mí esto es un símbolo de volver a nacer”, escribió.

Youna enfrenta la leucemia con esperanza y toma emotiva decisión al comenzar quimioterapias. Infobae Perú / Captura:IG

Decidió cortar su pelo

El mensaje fue directo, sincero y cargado de emoción. Para Youna, el desprenderse de algo tan personal no fue fácil, y así lo expresó sin filtros. “Los que me conocen saben cuánto amo mi cabello y lo que me gusta llevarlo largo, pero ahora tocó y empezaremos un nuevo año con el pie derecho y más fuertes que nunca”, añadió, evidenciando que la decisión estuvo acompañada de sentimientos encontrados, pero también de esperanza.

Detrás de este gesto simbólico hay una historia médica que el propio Youna decidió contar públicamente semanas atrás. El influencer reveló que fue diagnosticado con leucemia luego de atravesar un fuerte malestar físico que lo obligó a acudir a un centro de salud. En ese momento, su estado requirió hospitalización y una serie de exámenes que finalmente confirmaron la enfermedad.

Según explicó, permaneció internado varios días mientras los médicos realizaban una biopsia para determinar el tipo de cáncer que padecía. La incertidumbre de esos días fue uno de los momentos más duros de su vida.

“Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba”, relató en un video previo que conmovió a sus seguidores.

Youna enfrenta la leucemia con esperanza y toma emotiva decisión al comenzar quimioterapias. Infobae Perú / Captura:IG

Finalmente, los especialistas confirmaron que la leucemia que padece es tratable, un diagnóstico que, aunque complejo, le devolvió la esperanza. El tratamiento incluye quimioterapias y medicación oral, lo que le permite continuar parte del proceso desde casa, acompañado de su entorno más cercano. “Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida”, señaló en su momento, una frase que hoy cobra mayor fuerza tras iniciar formalmente el tratamiento.

A pesar del cansancio físico y de los efectos propios de la quimioterapia, Youna se ha mostrado firme y decidido a enfrentar la enfermedad con una actitud positiva. En diversas oportunidades ha reiterado que su principal motivación es su hija, a quien menciona constantemente como el motor que lo impulsa a no rendirse. Para él, cada paso que da en este proceso tiene como objetivo estar presente en su crecimiento y demostrarle que incluso en los momentos más difíciles es posible seguir adelante.

El video del corte de cabello no tardó en viralizarse y generar una ola de reacciones en redes sociales. Cientos de mensajes de apoyo inundaron la publicación, destacando su fortaleza, su fe y su actitud frente a la adversidad. “Siempre positivo y de la mano de Dios, todo de su mano”, “Vas a estar sano, Dios así lo permitirá”, “Mucha fuerza, siempre positivos y con ganas de ganar la batalla”, fueron algunos de los comentarios más repetidos, reflejando el respaldo que ha recibido de parte del público.

Youna enfrenta la leucemia con esperanza y toma emotiva decisión al comenzar quimioterapias. Infobae Perú / Captura:IG

Samahara Lobatón brinda apoyo a Youna

Este respaldo también ha llegado desde su entorno familiar. Días atrás, Samahara Lobatón, madre de su hija, rompió su silencio y se pronunció públicamente para dejar en claro que, más allá de las diferencias del pasado, Youna cuenta con su apoyo y el de su familia en este momento delicado. A través de sus redes sociales, la influencer fue enfática al señalar que el bienestar de su hija es una prioridad y que el padre de la menor no está solo en esta lucha.

“Lo voy a dejar claro una sola vez. Este es un tema que solo él puede y debe comentar. Él sabe que tiene todo mi apoyo y que lo más importante es que esté bien por él y para él, por su mayor motivo de vida: su hija que lo ama y lo adora”, escribió Samahara, cerrando así cualquier especulación sobre un posible distanciamiento frente a la enfermedad.

Además, reveló que actualmente mantienen una relación cordial como padres. “Más allá de todos los problemas que hayamos tenido, él y yo estos últimos meses hemos tenido una muy buena relación de padres y la noticia llegó cuando nos hablábamos muy bien. Mi familia y yo estaremos con él, es el papá de Xianna”, expresó, reforzando la idea de unidad frente a la adversidad.

Samahara Lobatón se pronuncia sobre la enfermedad de Youna y prioriza el bienestar de su hija. Infobae Perú / Captura: IG