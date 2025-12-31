Perú

Samahara Lobatón ofrece su total apoyo a Youna tras diagnóstico de leucemia: “Siempre estaremos con él”

La exchica reality compartió momentos familiares mientras su expareja enfrenta una dura enfermedad

La noticia sobre el delicado estado de salud de Youna, quien reveló que fue diagnosticado con cáncer a la sangre, específicamente leucemia, generó un fuerte impacto en la opinión pública y en el mundo del espectáculo peruano. La confesión del influencer despertó una inmediata ola de mensajes de apoyo y, al mismo tiempo, puso la atención sobre Samahara Lobatón, madre de su hija Xianna, ante la expectativa de conocer cuál sería su postura frente a este difícil momento.

En un primer momento, Samahara Lobatón llamó la atención por mantenerse enfocada en su vida familiar y continuar activa en redes sociales compartiendo momentos junto a sus hijas. A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer publicó videos de una salida recreativa, donde se la vio disfrutando de un momento de diversión con las pequeñas en una piscina de pelotas, acompañando las imágenes con mensajes breves como “Mis chicas” y “Mis chinis”. En los clips se la escuchó reír y mostrarse relajada, transmitiendo una imagen de calma y cercanía maternal.

Estas publicaciones generaron diversas interpretaciones. Para algunos seguidores, se trató de una forma de priorizar el bienestar emocional de sus hijas, evitando exponerlas indirectamente a una situación cargada de preocupación y tensión. Para otros, fue una señal de que la influencer prefería manejar el tema desde la privacidad, sin pronunciamientos apresurados.

Se pronunció

Cabe recordar que la relación entre Samahara Lobatón y Youna estuvo marcada por múltiples conflictos tras el fin de su vínculo sentimental. Sin embargo, en los últimos meses ambos lograron establecer una relación cordial como padres, enfocándose en la crianza de Xianna, quien ya cumplió cinco años de edad.

Días después, la hija de Melissa Klug decidió romper su silencio y pronunciarse públicamente sobre el diagnóstico de su expareja. A través de sus historias de Instagram, Samahara Lobatón dejó en claro que, más allá de las diferencias del pasado, Youna cuenta con su apoyo incondicional en este momento delicado de su vida.

El mensaje surgió luego de que fuera consultada directamente sobre si estaba respaldando al padre de su hija. En su respuesta, la influencer marcó un límite claro respecto a la exposición pública del tema, señalando que se trata de una situación que solo le corresponde comunicar a él. Aun así, fue enfática al expresar su respaldo. “Lo voy a dejar claro una sola vez. Este es un tema que solo él puede y debe comentar. Él sabe que tiene todo mi apoyo y que lo más importante es que esté bien por él y para él, por su mayor motivo de vida: su hija que lo ama y lo adora”, escribió.

Con estas palabras, Samahara Lobatón evidenció que su prioridad es el bienestar de Xianna, remarcando que la estabilidad emocional de su hija está por encima de cualquier diferencia personal. El mensaje fue recibido con reacciones mayoritariamente positivas, ya que muchos destacaron el tono maduro y empático de su pronunciamiento.

La influencer también se refirió al vínculo actual que mantiene con Youna, asegurando que atraviesan una etapa de entendimiento como padres. “Más allá de todos los problemas que hayamos tenido, él y yo estos últimos meses hemos tenido una muy buena relación de padres y la noticia llegó cuando nos hablábamos muy bien. Mi familia y yo estaremos con él, es el papá de Xianna”, expresó.

Asimismo, Samahara Lobatón señaló que desde el inicio de esta situación ha demostrado su disposición a estar presente para lo que su expareja necesite, y dio por cerrado el tema públicamente. “Desde el día uno, como se lo he demostrado, sabe que estoy para lo que él necesite. Fin. No lo tocaré más”, concluyó.

Youna habla de su enfermedad

Youna fue quien dio a conocer su diagnóstico a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video en el que relató con detalle cómo se enteró de que padecía leucemia, un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea. Según explicó, recibió la noticia el 21 de noviembre, luego de presentar problemas de salud mientras se encontraba trabajando, lo que lo llevó a acudir a un centro médico.

Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba”, relató, visiblemente afectado.

El influencer contó que fue sometido a una biopsia y permaneció internado varios días hasta que los médicos lograron determinar el tipo de cáncer que padecía. Finalmente, recibió una noticia alentadora: la enfermedad puede ser tratada mediante quimioterapias y medicamentos orales. “Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida”, señaló, destacando que su hija se convirtió en su principal motivación para afrontar esta etapa.

