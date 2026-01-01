Valentino Palacios sorprendió a Corazón Serrano con su interpretación en vivo: “Vas a destronar a Susana Alvarado”.

Durante una transmisión en vivo, Valentino cantaba con pasión un tema de Corazón Serrano cuando fue sorprendido con la noticia de que sería el nuevo integrante de la orquesta, a modo de broma. Video: TikTok

Valentino Palacios, tiktoker y creador de contenido de 20 años, causó conmoción entre fanáticos y usuarios de redes sociales al audicionar en vivo ante Edwin Guerrero, líder y fundador de Corazón Serrano, durante una transmisión en TikTok realizada el 31 de diciembre en San Juan de Lurigancho.

Palacios interpretó el tema “El estúpido”, lo que generó un impacto inmediato que generó risas; Guerrero, entre broma, comentó: “Vas a destronar a Susana”, en referencia a Susana Alvarado, reconocida cantante del grupo.

Audición de Valentino y reacción de Edwin Guerrero

El encuentro se produjo en una transmisión en TikTok, plataforma en la que Valentino Palacios cuenta con miles de seguidores. Durante el directo, el joven interpretó “El estúpido”, una de las canciones emblemáticas del repertorio del grupo piurano. La inmediata reacción de Edwin Guerrero fue de risas y humor.

Tras escuchar la presentación de Palacios, Guerrero expresó ante la audiencia virtual: “Justo le estaba anunciando a la gente que mañana tenemos nuevo integrante y ya pues, aquí está gente. Acá está celebrando Año Nuevo en San Juan de Lurigancho, va a ir Valentino, nuevo integrante de Corazón Serrano”. Estas palabras, dirigidas entre bromas y aplausos digitales, alimentaron las especulaciones y expectativas sobre una posible incorporación del tiktoker al conocido grupo musical.

En su intervención, Palacios mostró seguridad y entusiasmo, y se autodenominó ‘la nueva Muñequita de oro’, aludiendo a uno de los apodos célebres dentro de Corazón Serrano.

Impacto en redes sociales y decisión de Corazón Serrano

La actuación de Valentino Palacios y los comentarios de Edwin Guerrero provocaron un gran eco en diferentes plataformas digitales. Tras el en vivo, las redes sociales se llenaron de reacciones, memes y debates. Usuarios manifestaron desde sorpresa hasta escepticismo, mientras que otros entendieron el momento como una momento divertido entre bromas y la interacción característica de la orquesta con nuevas figuras de las redes.

La posibilidad de que un influencer llegue a una agrupación musical consolidada se convirtió en el principal detonante de la discusión, lo que amplificó la presencia de Corazón Serrano en TikTok y otros espacios virtuales.

Pese a la euforia y las bromas durante la transmisión, Guerrero aclaró que la decisión sobre el ingreso de Valentino Palacios al grupo no estaba tomada. El líder de la agrupación concluyó: “Aunque lo voy a pensar bien”, manteniendo la expectativa y refiriéndose siempre en un tono humorístico.

Por su parte, Palacios aprovechó el acontecimiento para reforzar su presencia mediática y captar nuevos seguidores. La experiencia demostró el alcance de las plataformas digitales como vitrina para nuevos talentos que buscan trascender en agrupaciones de gran arraigo popular.

La notoriedad de este episodio se vincula a otros hechos recientes en el entorno de la agrupación. Leodan Guerrero Neira, productor de Corazón Serrano, anunció la transmisión del concierto realizado en el estadio San Marcos, que fue transmitido hace uno días por América TV y capturó a toda la audiencia.

Por otra parte, referencia a la relación pasada entre Edwin Guerrero y la cantante Ana Lucía Urbina. Sin embargo, el director musical ha reiterado que mantienen una amistad y ha descartado rumores acerca de una relación sentimental actual.

El fenómeno alrededor de la audición de Valentino Palacios representa un nuevo cruce entre el universo digital y la música popular peruana, posicionando a Corazón Serrano al centro de una conversación que trasciende generaciones. Aunque aún no se ha definido si Palacios será parte del elenco, su participación ya lo ha convertido en un nombre recurrente dentro del círculo de la cumbia y en el mundo de las plataformas digitales.