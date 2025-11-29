Valentino Palacios preocupa a sus seguidores tras sufrir grave intoxicación: así evoluciona su estado de salud.

El tiktoker peruano Valentino Palacios, conocido por su presencia constante en redes y su participación en 'Esto es Guerra’, volvió a generar preocupación luego de que se confirmara que su ausencia en el reality se debió a una delicada intoxicación que terminó afectando gravemente su salud.

La alarmante hinchazón en su rostro, sumada a una venda colocada en su cabeza por especialistas, provocó inquietud inmediata entre sus seguidores, quienes comenzaron a viralizar su caso e intentar conocer su estado en tiempo real.

La noticia corrió rápidamente por redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su apoyo, pero también su sorpresa por la severidad del cuadro. Las imágenes difundidas mostraban al influencer acompañado de su abuela ‘Candela’ y de su madre, Fiorella, un detalle que aumentó la preocupación debido al fuerte vínculo familiar que siempre lo ha caracterizado.

La aparición de Valentino que encendió las alarmas

La preocupación por Valentino se intensificó cuando el propio tiktoker publicó un mensaje que dejaba entrever lo grave que había sido su situación. Sin poder hablar con normalidad y visiblemente afectado, el joven escribió:

“Un poco más y no la cuento. Qué horrible estar así. Regresaré más fuerte que nunca, ya verán, y callaré bocas”.

Sus palabras fueron interpretadas como un pedido de ayuda y una muestra del miedo que atravesó durante su crisis de salud. Además, su expresión facial evidenciaba dolor, inflamación extrema y dificultad para gesticular, lo que llevó a su familia a actuar con rapidez y trasladarlo a un centro médico.

La versión de la familia: “Fue por un cambio de tratamiento”

En una transmisión en vivo realizada en TikTok, la abuela de Valentino —conocida como ‘Candela’— detalló cómo se desencadenó el problema que terminó alejando al tiktoker de ‘Esto es Guerra’.

Según explicó, Valentino llevaba varios días bajo medicación, pero no estaba respondiendo bien al tratamiento. Fue entonces cuando acudió nuevamente al médico y se le recetaron nuevos medicamentos, entre jarabes y pastillas, que habrían provocado la severa reacción.

“Fue por el cambio de tratamiento. El lunes acude al médico y le dan otro tratamiento. Ya venía con antecedentes de siete días tomando medicinas, pero no le había hecho bien. Mandaron jarabe y pastillas, pero no le hizo efecto. Ya estaba haciendo una faringitis”, relató.

Este nuevo tratamiento habría generado una intoxicación que desencadenó la hinchazón visible en las imágenes, además de dolor, malestar y la imposibilidad de hablar con normalidad.

Valentino llora por las burlas en redes sociales

La situación no solo afectó la salud física del influencer, sino también su estabilidad emocional. En uno de los videos difundidos por su propia familia, se ve a Valentino llorando desconsolado tras leer comentarios crueles sobre su apariencia.

“Están que se burlan diciendo que mi boca se va a quedar así, estoy feo, ma”, expresó entre sollozos.

Estas imágenes generaron indignación entre sus seguidores, quienes rápidamente salieron a defenderlo y pidieron respeto por el delicado estado que atravesaba.

Minutos más tarde, el joven intentó tranquilizar a sus fans, asegurando que confía en recuperarse pronto y que, pese a su angustia inicial, mantiene una actitud de lucha.

Traslado a clínica y primeros cuidados médicos

Luego de evaluar la severidad de la inflamación y los síntomas reportados, los especialistas optaron por colocarle una venda en la cabeza para estabilizar la zona afectada mientras continuaba el tratamiento médico.

Los médicos también evaluaron posibles alergias, reacciones cruzadas de medicamentos e infecciones adicionales asociadas a la faringitis inicial. Su familia, especialmente su madre y su abuela, permaneció vigilante durante todo el proceso.

Aunque aún no se ha revelado un diagnóstico definitivo, fuentes cercanas señalan que Valentino ya estaría respondiendo favorablemente al nuevo tratamiento impuesto en la clínica.

¿Regresará a ‘Esto Es Guerra’?

Si bien no se ha confirmado una fecha exacta para su regreso al reality, Valentino dejó en claro que su ausencia será temporal. Su prioridad actual es recuperarse completamente y evitar riesgos que puedan agravar su cuadro.

Su mensaje final a sus seguidores marcó un tono de esperanza: “Qué horrible estar así, pero saldré de esta. Regresaré más fuerte”.

La comunidad digital continúa pendiente de cada actualización sobre su salud. Sus fans han llenado las redes con mensajes de apoyo, cadenas de oración y muestras de cariño para el joven influencer, quien se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Su recuperación ya genera expectativas, y muchos esperan que esta experiencia marque un punto de reflexión sobre la salud mental y física de los creadores de contenido.

