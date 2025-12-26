Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, aclara por qué fue visto junto a Ana Lucía Urbina: “No hablen tonterías”

Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, aclara por qué fue visto junto a Ana Lucía Urbina. TikTok

Edwin Guerrero, conocido líder de Corazón Serrano, se convirtió en protagonista de la conversación digital luego de ser visto caminando junto a Ana Lucía Urbina, cantante y su expareja, en compañía de otros miembros de la agrupación.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, desataron especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos, pese a que su relación sentimental concluyó oficialmente hace más de un año.

La rápida viralización del encuentro generó todo tipo de comentarios y rumores entre los seguidores del popular grupo de cumbia, quienes no tardaron en preguntar si existía algo más allá de la amistad profesional entre ambos artistas.

La respuesta de Edwin Guerrero: “No hablen tonterías”

Ante el revuelo, Edwin Guerrero decidió enfrentar los rumores de manera directa. En una transmisión en vivo, visiblemente incómodo por la insistencia de los seguidores, el líder de Corazón Serrano fue tajante al aclarar la naturaleza del encuentro: “No hablen tonterías”, exclamó, dejando entrever su molestia por los comentarios infundados.

Guerrero explicó que la salida no fue un encuentro privado, sino una actividad grupal organizada por la agrupación con motivo de las fiestas navideñas.

“Ese día nosotros tuvimos un compartir navideño con los músicos y varias personas en grupo hemos salido. Hemos salido también juntos, pero la gente al toque vincula”, explicó, buscando poner fin a las versiones que circulaban en redes.

Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, aclara por qué fue visto junto a Ana Lucía Urbina.

Edwin Guerrero: “Nos llevamos muy bien, somos amigos”

El fundador de Corazón Serrano recalcó que su relación con Ana Lucía Urbina, intérprete de “No te preocupes por mí”, se limita estrictamente al plano de la amistad y el trabajo conjunto.

“Déjenla tranquila a la muchacha. Nos llevamos muy bien. Somos amigos”, agregó, pidiendo respeto para la cantante y dejando en claro que no existe ningún vínculo sentimental más allá de la buena relación profesional.

Guerrero aprovechó la ocasión para subrayar que, tras su separación a mediados de 2024 —marcada por momentos difíciles como la pérdida de un bebé—, ambos han logrado mantener una convivencia cordial por el bienestar del grupo y el ambiente laboral.

El evento que desató la polémica

La razón detrás de la presencia de Edwin y Ana Lucía en la calle fue un compartir navideño organizado para el equipo de Corazón Serrano. Varios músicos y colaboradores formaron parte de la actividad, según relató el propio Guerrero. “Solo fue una salida en grupo a un evento que nos invitaron y salimos en grupo. No hay nada, por favor”, reiteró durante el live, enfatizando que la situación fue completamente pública y sin ningún matiz romántico.

A pesar de sus declaraciones, la firmeza y el tono de Edwin sorprendieron a muchos seguidores, quienes comentaron en redes sociales sobre la contundencia de sus palabras y el deseo de evitar malentendidos.

Edwin Guerrero y Ana Lucía Urbina fueron captados juntos. TikTok

El pasado sentimental entre Edwin Guerrero y Ana Lucía Urbina

La relación entre Edwin Guerrero y Ana Lucía Urbina llegó a su fin en 2024, después de atravesar momentos personales complejos. Desde entonces, ambos han optado por mantener una relación basada en el respeto mutuo y la colaboración artística dentro de Corazón Serrano.

Mientras tanto, la agrupación continúa presente en la escena musical, sumando éxitos y manteniendo una sólida base de fans. El profesionalismo demostrado por sus integrantes ha sido clave para superar las situaciones personales y priorizar el bienestar del grupo.

Ana Lucía Urbina y su reacción tras supuestos audios filtrados de Edwin Guerrero de Corazón Serrano.