Perú

Turismo en Arequipa: Monasterio de Santa Catalina registra repunte de visitantes en 2025

El complejo religioso, fundado en 1579, incorporó cinco nuevas salas museográficas restauradas con documentos originales y piezas patrimoniales del propio monasterio

Visitantes extranjeros lideran afluencia al Monasterio de Santa Catalina durante 2025. (Foto: Agencia Andina)

El Monasterio de Santa Catalina reafirma su posición como uno de los principales atractivos turísticos de Arequipa, tras experimentar un marcado repunte en la cantidad de visitantes. Ubicado a escasas cuadras de la Plaza de Armas y con más de cuatro siglos de historia, este recinto religioso ha logrado acercarse nuevamente a los niveles de afluencia previos a la pandemia, consolidándose como un referente cultural y arquitectónico de la región.

Durante 2025, el monasterio recibió a 233.000 personas, reflejando un proceso de recuperación que, según Javier Velarde Talleri, gerente de Promociones Turísticas del Sur, representa un avance clave para el sector turístico local. El trazado arquitectónico del complejo, que simula una pequeña ciudad con calles, claustros y celdas históricas, sigue cautivando a visitantes nacionales e internacionales.

Santa Catalina refuerza su valor cultural con nuevas salas y planes de mantenimiento para 2026. (Foto: Agencia Andina)

Santa Catalina: conservación y proyección turística

Para el próximo año, la administración del monasterio ha previsto ejecutar trabajos de impermeabilización en el techo de la Pinacoteca, cuya superficie excede los 2.000 metros cuadrados. Estas intervenciones, detalló Velarde Talleri a Agencia Andina, se realizarán con la participación de especialistas en conservación, a fin de garantizar la integridad y continuidad de Santa Catalina.

Además de la impermeabilización, el plan de mantenimiento contempla una serie de acciones orientadas a preservar el valor histórico y arquitectónico del recinto fundado en 1579. Todo ello busca asegurar que el monasterio siga siendo un destino atractivo para viajeros de distintas procedencias.

En 2025, la mayoría de visitantes correspondió a extranjeros, quienes representaron el 63 % del total. Los europeos encabezaron el interés por conocer esta ciudadela religiosa de época colonial, mientras que el 37 % restante estuvo compuesto por turistas provenientes de diversas regiones de Perú. “El flujo turístico se está recuperando lentamente, esperamos alcanzar pronto la cifra de turistas prepandemia, seguiremos trabajando para lograrlo”, afirmó Velarde Talleri, según recogió Agencia Andina.

Monasterio de Santa Catalina recibió 233 mil visitantes en 2025 y se acerca a niveles prepandemia. (Foto: Agencia Andina)

Retos para el turismo: inseguridad y conectividad

Entre los principales desafíos del sector turístico destaca la inseguridad ciudadana, que genera reticencia entre los potenciales visitantes. Muchos reciben alertas en sus países de origen acerca de la situación en Perú, lo que puede influir en sus planes de viaje. La dificultad de acceso a Machupicchu también impacta negativamente en Arequipa, ya que numerosos viajeros suelen combinar rutas que incluyen Cusco, Arequipa y Puno. Las complicaciones para visitar una de las Siete Maravillas del Mundo pueden modificar el itinerario original y desmotivar a otros turistas, advirtió el directivo.

A este escenario se suman las protestas y bloqueos de carreteras en el sur del país, un problema que afecta principalmente a quienes optan por el transporte terrestre. Pese a estas adversidades, el monasterio ha reforzado sus acciones de conservación y renovación durante el último año.

Turismo en Arequipa: Monasterio de Santa Catalina registra repunte de visitantes en 2025. (Foto: Agencia Andina)

Renovación patrimonial y legado histórico

En 2025, el recinto inauguró cinco nuevas salas religiosas, entre ellas la celda de la Beata Sor Ana de los ángeles, donde se reconstruyeron los últimos días de su vida. También se acondicionaron la sala de los dominicos, que ahora exhibe los retratos de Santo Domingo, Santa Rosa de Lima y fray Martín de Porres, así como una sala dedicada al Sagrado Corazón de Jesús.

La restauración de estos espacios se llevó a cabo utilizando documentos originales escritos por las religiosas del convento y piezas patrimoniales pertenecientes al propio monasterio. La apuesta por la autenticidad y el rigor histórico fortalece el atractivo de Santa Catalina y garantiza la transmisión de su legado a las próximas generaciones.

Santa Catalina consolida su recuperación turística y refuerza trabajos de conservación en Arequipa. (Foto: Agencia Andina)

