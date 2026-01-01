Qué se celebra el 1 de enero en el Perú: claves históricas de una fecha que marcó hitos políticos, sociales y culturales

Hechos ocurridos este día han transformado las estructuras políticas y diplomáticas del país desde acuerdos fundacionales coloniales hasta el liderazgo peruano en organismos internacionales (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 1 de enero reúne hitos decisivos de la historia peruana en ámbitos políticos, culturales, tecnológicos y sociales. En 1535, un acuerdo entre Alvarado, Pizarro y Almagro consolidó la conquista española.

En 1791 apareció El Mercurio Peruano, publicación clave de la Ilustración virreinal. En 1878, el telégrafo pasó a control estatal y fortaleció la integración nacional.

La fecha también recuerda muertes que marcaron época, como la de la actriz radial Lucy Smith en 1950 y la del empresario Luis Banchero Rossi en 1972. En 1982, Javier Pérez de Cuéllar asumió la Secretaría General de la ONU.

Además, nacieron Paolo Guerrero en 1984 y se produjeron hechos trágicos y políticos como la muerte de Sandro Baylón en 2000 y el Andahuaylazo en 2005.

1 de enero de 1535 - se firma el Acuerdo entre Alvarado, Pizarro y Almagro que consolidó la conquista española en el Perú colonial

La negociación entre Alvarado, Pizarro y Almagro frenó un conflicto armado y redefinió el poder en el Perú, consolidando la expansión española en Sudamérica andina. (Redes)

El 1 de enero de 1535 se firmó en Lima un acuerdo decisivo para la conquista del Perú. Pedro de Alvarado, tras arribar desde Centroamérica con naves y soldados, aceptó ceder su expedición a Francisco Pizarro y Diego de Almagro.

La negociación evitó un enfrentamiento armado por territorios y recursos, a cambio de una compensación en oro y tierras. El pacto permitió a Pizarro fortalecer su posición militar y política, neutralizar a un rival influyente y asegurar la continuidad de la campaña española.

El documento selló una alianza estratégica que consolidó el dominio hispano en la región en Sudamérica andina.

1 de enero de 1791 – se publica el primer número de El Mercurio Peruano, dirigido por Hipólito Unanue

Fundado por ilustrados limeños, El Mercurio Peruano se convirtió en la publicación más influyente de su época y en un vehículo de pensamiento moderno. (PUCP)

El Mercurio Peruano fue un periódico bisemanal fundado en Lima en 1791 por miembros de la Sociedad de Amantes del País, entre ellos Hipólito Unanue, José Baquíjano y José Rossi y Rubí, en plena Ilustración.

Circuló hasta 1795 y se convirtió en la publicación más influyente del Virreinato del Perú, difundiendo ideas liberales, noticias y reflexiones que cruzaron fronteras hispanoamericanas. Sus 411 ediciones mostraron pensamiento ilustrado, comentarios sobre Lima, Quito y La Habana y debatieron identidad regional.

Con sus páginas se buscó promover una conciencia geográfica y social del territorio peruano. Más tarde, bajo la república, surgieron publicaciones con el mismo nombre en otros formatos y épocas.

1 de enero de 1878 – El telégrafo se convierte en servicio nacional y moderniza la comunicación del Perú

Al declarar al telégrafo servicio nacional, el Gobierno consolidó una red estratégica que conectó regiones y agilizó la gestión pública (Blogs Kaspery )

El 1 de enero de 1878 el Estado peruano declaró al telégrafo como servicio nacional, asumiendo de manera definitiva su control y administración. La medida consolidó un proceso iniciado décadas antes, luego de experiencias fallidas con concesiones privadas y una nacionalización previa.

Desde la instalación de las primeras líneas entre Lima y el Callao en 1854, el telégrafo se había expandido de forma irregular.

Con esta decisión, el Gobierno integró una red que superaba los 2,500 kilómetros, fortaleciendo la comunicación entre regiones, agilizando la gestión pública y contribuyendo al desarrollo económico y administrativo del país.

1 de enero de 1950 – muere de manera enigmática Lucy Smith, estrella de las radionovelas peruanas

La muerte de Lucy Smith, ocurrida tras una discusión en Año Nuevo, permanece como uno de los episodios más enigmáticos del espectáculo peruano. (BNP)

Lucy Smith, nacida en Bolivia y criada en Perú, fue una de las voces más queridas de la radio en la década de 1940, destacándose en musicales y radionovelas desde niña.

Su carrera ascendente se vio truncada el 1 de enero de 1950 tras un violento altercado con su pareja en una fiesta de Año Nuevo en San Isidro. Después de la discusión, la artista abordó un vehículo con su novio y un chófer; poco después cayó del auto en movimiento y sufrió heridas fatales.

Las versiones oficiales señalaron un accidente al intentar descender, aunque surgieron rumores de intento de suicidio y acusaciones de celos extremados. A pesar de la atención mediática, no hubo culpables procesados por su muerte, que permanece rodeada de misterio y evocada en homenajes y canciones populares.

1 de enero de 1972 – Luis Banchero Rossi, impulsor de la industria pesquera peruana y empresario clave, es asesinado

La muerte violenta de Banchero Rossi marcó un quiebre en el empresariado peruano y permanece como uno de los crímenes más recordados. (GEC)

Luis Banchero Rossi fue un destacado hombre de negocios peruano, nacido en 1929 en Tacna, que transformó la industria de harina y aceite de pescado en el país y creó un vasto emporio con decenas de plantas y cientos de barcos. Ingeniero químico de formación, diversificó sus actividades hacia sectores como minería, aviación, medios de comunicación y fútbol, y fundó periódicos como Correo y Ojo.

En 1968 fue elegido presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería y promovió investigación científica y proyectos sociales relacionados con el sector.

El 1 de enero de 1972 fue asesinado en su casa de campo en Chaclacayo, un hecho que conmocionó a la sociedad peruana y permanece entre los crímenes más notorios de la historia empresarial del país.

1 de enero de 1982 - Javier Pérez de Cuéllar asume la Secretaría General de la ONU y marca un hito diplomático peruano

La llegada de Javier Pérez de Cuéllar a la ONU representó un hito diplomático para el Perú y América Latina en el escenario internacional. (ONU)

Javier Pérez de Cuéllar asumió el cargo de secretario general de las Naciones Unidas el 1 de enero de 1982, convirtiéndose en el primer latinoamericano en liderar el organismo internacional.

Diplomático de carrera, sucedió a Kurt Waldheim y fue el quinto en ocupar el puesto. Su gestión estuvo marcada por una diplomacia prudente y constante, orientada a la mediación y al diálogo en contextos de alta tensión internacional.

Durante sus dos mandatos, que se extendieron hasta 1991, intervino en conflictos como la guerra entre Irán e Irak, la crisis de las Malvinas, la situación en Afganistán y la liberación de rehenes en Líbano. Su estilo sobrio y negociador consolidó un legado de búsqueda de consensos y fortalecimiento del multilateralismo.

1 de enero de 1984 – nace Paolo Guerrero, leyenda del fútbol peruano y máximo goleador histórico de la selección

Paolo Guerrero llegó al mundo un 1 de enero y décadas después se transformó en símbolo del fútbol peruano dentro y fuera del país. (Andina)

Paolo Guerrero, nacido el 1 de enero de 1984 en Lima, es un delantero peruano considerado uno de los mejores de su generación. Debutó profesionalmente en Bayern Múnich y forjó una carrera destacada en Europa y Sudamérica, con pasos por clubes como Hamburgo, Corinthians, Flamengo e Internacional, entre otros, y actualmente juega en Alianza Lima.

Con más de 128 partidos y 40 goles, es el máximo artillero en la historia de la selección peruana y figura central en varias ediciones de la Copa América, alcanzando subcampeonatos y siendo goleador del torneo.

Sus logros individuales incluyen reconocimientos continentales y una sólida presencia internacional, consolidándolo como ícono del fútbol peruano.

1 de enero de 2000 – Sandro Baylón, promesa del fútbol peruano, muere trágicamente en accidente automovilístico

La muerte de Sandro Baylón truncó una carrera prometedora y dejó una profunda huella en el fútbol peruano y en la hinchada aliancista. (Andina)

Sandro Paulo Baylón Capcha fue un futbolista peruano nacido el 11 de abril de 1977, formado en las divisiones menores de Alianza Lima y sobrino del también jugador Julio Baylón.

Integró el primer equipo del club victoriano con notable desempeño, contribuyendo al título nacional de 1997 y destacándose en campañas posteriores. Fue capitán de la selección sub-23 y considerado un joven con proyección tanto en Perú como en el extranjero.

Su carrera y vida se truncaron la madrugada del 1 de enero de 2000 cuando falleció en un accidente de tránsito en la Costa Verde, al estrellar su vehículo contra un poste a los 22 años, lo que marcó profundamente a la afición aliancista y al fútbol peruano.

1 de enero de 2005 – ocurre El Andahuaylazo, sublevación etnocacerista en Andahuaylas que sacudió al Perú

El Andahuaylazo expuso un desafío directo al Estado y dejó muertos y heridos en un hecho que estremeció al Perú. (EFE)

El 1 de enero de 2005 se produjo en la ciudad de Andahuaylas, en Apurímac, uno de los levantamientos militares más recordados de la historia reciente del país.

Un grupo de reservistas liderados por el mayor retirado Antauro Humala tomó por asalto la comisaría local aprovechando la festividad de Año Nuevo y la escasa presencia policial, con el objetivo de desafiar al gobierno de Alejandro Toledo y exigir su renuncia.

La acción incluyó la captura de armas y personal, y se prolongó hasta el 4 de enero, día en que las fuerzas del orden retomaron el control y Humala fue detenido. El enfrentamiento dejó varios muertos y heridos entre policías y sublevados, marcando un episodio clave en las tensiones político-militares del país.