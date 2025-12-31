Perú

35 partidos políticos tienen candidatos con sentencias penales: Podemos Perú y Fuerza Popular encabezan la lista

En total, se registran 297 sentencias entre los postulantes a la Presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino para los comicios del 2026

Candidatos con sentencias penales aspiran
Candidatos con sentencias penales aspiran a cargos clave en las Elecciones Generales 2026 en Perú. Foto: Andina / Fuerza Popular / APP / Podemos / Obras

Son 35 organizaciones políticas que participarán en las Elecciones Generales 2026 peruanas que tienen en sus listas a candidatos con sentencias penales. Con base en la relación oficial declarada en las hojas de vida de los aspirantes ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), RPP identificó 252 candidaturas con condenas firmes. Los delitos van desde incumplimiento de obligación alimentaria hasta homicidio culposo y corrupción.

Se contabilizaron 297 sentencias en total entre los postulantes a la Presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino. El análisis de El poder en tus manos excluyó a quienes figuran como absueltos o tienen sentencias anuladas por el Tribunal Constitucional.

Detallaron que 36 candidaturas presentan dos o más sentencias penales. Dentro de las organizaciones políticas con el mayor número de postulantes sentenciados, cuatro ya cuentan con representación en el actual Congreso de la República.

Jurado Nacional de Elecciones. (Foto:
Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)

Distribución de antecedentes penales

El informe resalta que Perú Acción, SíCreo, Ciudadanos por el Perú y Partido Patriótico del Perú son las organizaciones que reportan únicamente un candidato con antecedentes penales. Por otro lado, la alianza electoral Fuerza y Libertad, cuya candidata presidencial es Fiorella Molinelli, y Primero La Gente, liderado por la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, no registran postulantes con condenas. Sobre la agrupación Un camino diferente, RPP informó el 22 de septiembre de 2025 que Arturo Fernández, candidato a la vicepresidencia y exalcalde de Trujillo, fue condenado a un año de prisión efectiva por difamación, fallo no consignado en su hoja de vida.

Las sentencias incluyen los delitos de peculado, violencia familiar, malversación de fondos, resistencia a la autoridad, falsificación de documentos, estafas y lesiones.

ONPE da a conocer la
ONPE da a conocer la cédula oficial de votación: esto cambia para las Elecciones 2026| ONPE

Llamado a reformas

El abogado constitucionalista Heber Joel Campos planteó, en diálogo con RPP, la necesidad de impulsar reformas para fortalecer la calidad de la representación política. “El primer paso es fortalecer la democracia interna de los partidos a través de la figura de las elecciones primarias con voto universal de sus militantes”, afirmó.

El especialista también propuso elevar a nivel constitucional la prohibición de postular para condenados por delitos graves, como terrorismo, narcotráfico o corrupción, incluso si han sido rehabilitados. “Debe establecerse, a nivel de la propia Constitución, que aquellas personas que han sido condenadas por delitos extremadamente graves, como terrorismo, narcotráfico o corrupción, pese a haber sido rehabilitadas, no puedan postular a un cargo de elección popular”, subrayó.

Campos indicó que las organizaciones políticas tienen la responsabilidad de filtrar y conocer el historial de sus representantes. “Son ellos los que eligen a sus representantes y, por tanto, conocen sus antecedentes y trayectoria”, explicó. “Ellos deberían ser el principal filtro para evitar que personas con antecedentes penales graves postulen al Congreso”, agregó.

El medio destaca que, según la encuesta de Proética 2025, el 68% de los encuestados prioriza la honestidad y la integridad como cualidades principales en un candidato, por encima de la experiencia política o la conformación de equipos. En declaraciones recogidas por El Poder en tus Manos, el director ejecutivo de Proética, José Gargurevich, recomendó aplicar filtros de integridad a los aspirantes.

Partidos con más sentenciados

  • Podemos Perú: 19 candidatos
  • Fuerza Popular: 15 candidatos
  • Alianza para el Progreso: 14 candidatos
  • Partido Cívico Obras: 12 candidatos
  • Perú Libre: 12 candidatos
  • Perú Primero: 12 candidatos
  • APRA: 11 candidatos
  • Frente de la Esperanza 2021: 11 candidatos
  • Partido Democrático Federal: 11 candidatos
  • Perú Moderno: 10 candidatos
  • Progresemos: 10 candidatos
  • Somos Perú: 10 candidatos
  • Cooperación Popular: 9 candidatos
  • Juntos por el Perú: 9 candidatos
  • Avanza País: 8 candidatos
  • Renovación Popular: 8 candidatos
  • Unidad Nacional: 8 candidatos
  • Ahora Nación: 7 candidatos
  • Partido del Buen Gobierno: 6 candidatos
  • Partido País para Todos: 6 candidatos
  • Alianza Venceremos: 5 candidatos
  • Libertad Popular: 5 candidatos
  • Partido Demócrata Unido Perú: 5 candidatos
  • Partido Demócrata Verde: 5 candidatos
  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores: 4 candidatos
  • Fe en el Perú: 3 candidatos
  • Frente Popular Agrícola FIA del Perú: 3 candidatos
  • Integridad Democrática: 3 candidatos
  • PRIN: 3 candidatos
  • Partido Morado: 2 candidatos
  • Salvemos al Perú: 2 candidatos
  • Ciudadanos por el Perú: 1 candidato
  • Partido Patriótico del Perú: 1 candidato
  • Partido SíCreo: 1 candidato
  • Partido Perú Acción: 1 candidato

