Perú

Denuncian a 20 exministros ante el Ministerio Público por no cumplir con la asignación del presupuesto educativo

Infobae Perú accedió a la denuncia del congresista Segundo Montalvo contra los extitulares del MEF y PCM ante el fiscal de la Nación. Lista incluye a los actuales ministros Denisse Miralles y Ernesto Álvarez por no otorgar el 6 % del PBI al sector educación

Guardar
Congresista denuncia a 20 exministros
Congresista denuncia a 20 exministros ante el Ministerio Público por no cumplir con la asignación del presupuesto educativo. (Foto: MEF)

Un total de 20 exministros de Economía y Finanzas (MEF) y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), además de los titulares actuales de ambas carteras, han sido denunciados penalmente por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, al no cumplir con la obligación de destinar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) al sector Educación, establecida en la Constitución por decisión del Congreso.

La acusación dirigida hacia el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, y a la que tuvo acceso en exclusiva Infobae Perú, fue presentada por Segundo Montalvo, titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, quien remarcó que el artículo 16 de la Constitución, modificado por la Ley N° 31097 del 29 de diciembre de 2020, emitida por el Congreso; que impone una obligación expresa al Ejecutivo: el presupuesto de Educación no puede ser menor al 6% del PBI.

Para el congresista de Perú Libre, este mandato genera obligaciones jurídicas ineludibles para los funcionarios responsables de la planificación y ejecución presupuestaria, quienes están obligados a asignar el presupuesto establecido por el Congreso dentro de la Constitución para el sector educativo.

Congresista denuncia a 20 exministros
Congresista denuncia a 20 exministros ante el Ministerio Público por no cumplir con la asignación del presupuesto educativo. (Foto: Infobae Perú)

Según la denuncia, las supuestas omisiones se han repetido en cada ejercicio fiscal desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional. Cinco años en los que, en palabras de Montalvo, constituye un delito de naturaleza continuada, ya que “el plazo prescriptorio se computa desde la última conducta típica”.

La acción penal se sustenta en el artículo 454° del Código Procesal Penal, que otorga competencia al Fiscal de la Nación para investigar a ministros de Estado por ilícitos cometidos en funciones.

En el documento oficial de la denuncia, al que accedió Infobae Perú, el congresista Montalvo sostiene que el Estado tenía dinero suficiente para ejecutar este incremento, pero los titulares del MEF y PCM decidieron no hacerlo presuntamente con conocimiento de que era su obligación. De esta forma, se afectó a 3.2 millones de estudiantes a nivel nacional.

Congresista denuncia a 20 exministros
Congresista denuncia a 20 exministros ante el Ministerio Público por no cumplir con la asignación del presupuesto educativo. (Foto: Infobae Perú)

Cada uno de los exfuncionarios denunciados que está listado en el documento incluye un detalle de supuestos perjuicios atribuibles.

Según el congresista, el perjuicio cuantificado atribuido a la ministra Miralles es de S/ 14,800 millones, a raíz del déficit proyectado en el presupuesto para el año 2026. Este monto también aparece como atribuido al ministro Ernesto Álvarez y se afirma como agravante que se tramitó el Proyecto de Presupuesto para el próximo año “sin impulsar modificaciones para alcanzar el 6% del PBI

Entre los exministros señalados del MEF figuran:

  1. Waldo Epifanio Mendoza Bellido
  2. Pedro Francke Ballvé
  3. Óscar Graham Yamahuchi
  4. Kurt Burneo Farfán
  5. Alex Contreras Bautista
  6. José Arista Arbildo
  7. José Salardi Rodríguez
  8. Raúl Pérez-Reyes Espejo
  9. Denisse Miralles Miralles

De la PCM aparecen:

  1. Violeta Bermúdez Valdivia
  2. Guido Bellido Ugarte
  3. Mirtha Vásquez Chuquilin
  4. Héctor Valer Pinto
  5. Aníbal Torres Vásquez
  6. Betssy Chávez Chino
  7. Pedro Angulo Arana
  8. Alberto Otárola Peñaranda
  9. Gustavo Adrianzén Olaya
  10. Eduardo Arana Ysa
  11. Ernesto Álvarez Miranda

El texto indica que es urgente la intervención de la fiscalía para que “garantizar el cumplimiento constitucional en futuros presupuestos”, pero la asignación presupuestal para el 2026 no sería modificada.

Aun así, se solicita al fiscal Tomás Gálvez que se “disponga el inicio de investigación preparatoria contra todos los funcionarios (...)” y se ordenen “pericias técnicas contables, económicas, constitucionales y actuariales especializadas para determinar el perjuicio exacto y la viabilidad del cumplimiento constitucional”.

Temas Relacionados

Segundo MontalvoMinisterio de Economía y FinanzasPresidencia del Consejo de MinistrosCongresoPresupuesto estatalConstituciónMinisterio PúblicoFiscalíaMEFMineduMinisterio de EducaciónTomás GálvezPerú Libreperu-politica

Más Noticias

Contraloría detectó que miles de turistas ingresaron a ruta especial de Machu Picchu sin pagar y el perjuicio supera los S/ 3.6 millones

Nueve funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Cultura fueron señalados por presunta responsabilidad administrativa y civil

Contraloría detectó que miles de

Ministerio de Cultura aprueba nuevos lineamientos para controlar el uso de los recursos del Boleto Turístico de Cusco

La norma precisa criterios técnicos y legales para asegurar que los recursos del BTC se destinen exclusivamente a la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural

Ministerio de Cultura aprueba nuevos

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú EN VIVO: epicentro en Chimbote afectó Trujillo, hay heridos, viviendas y hospitales afectados

El temblor ocurrió a las 21:51 horas frente a la costa de Áncash y tuvo una profundidad de 52 km. Otras dos réplicas mantienen en alerta la costa norte del país. Hospitales La Caleta y Belén son los más afectados por los sismos

Fuerte sismo de 6.0 sacudió

Por qué hacer ejercicio de manera regular hace que una persona tenga más resiliencia

La resiliencia es la capacidad de una persona para afrontar el estrés, la adversidad y los cambios sin quebrarse emocionalmente

Por qué hacer ejercicio de

Pan de masa madre: ¿es más saludable el integral o el blanco?

No todo pan de masa madre es automáticamente saludable. Es importante revisar los ingredientes y evitar azúcares añadidos

Pan de masa madre: ¿es
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

ENTRETENIMIENTO

Imitador de Don Chezina sorprende

Imitador de Don Chezina sorprende en casting de ‘Yo Soy’ y pasa a la siguiente ronda

El emotivo mensaje de Cynthia Martínez a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

DEPORTES

Alianza Lima perdió el invicto

Alianza Lima perdió el invicto y cayó 1-3 ante San Martín: así se jugó punto a punto el partido de la Liga Peruana de Vóley

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima en partido con la San Martín por la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase