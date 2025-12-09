Edificio de Petroperú en San Isidro sería vendido: Sede central es un “activo no necesario”

Petroperú le diría a su sede emblemática que se ubica en San Isidro. - Crédito Difusión

La petrolera estatal Petroperú ha incluido su sede principal, el legendario edificio ubicado en la avenida Canaval y Moreyra N.° 150, en San Isidro (Lima), dentro de la lista de activos no necesarios y no estratégicos para su operación que actualmente son evaluados con la asistencia técnica de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

En otras palabras, dentro de los activos que se consideran para la venta y así paliar la deuda que la estatal tiene. “Esta acción tiene como objetivo identificar la alternativa de gestión más conveniente desde el punto de vista económico y técnico, priorizando criterios de eficiencia patrimonial, sostenibilidad financiera y alineamiento con la estrategia corporativa de la empresa”, aclara la petrolera.

Así, con la incorporación de su sede principal, Petroperú suma 60 activos en proceso de evaluación a través de Proinversión, como parte de un proceso integral de optimización de su cartera inmobiliaria.

Petroperútiene 60 activos en “evaluación”

Esta evaluación de los 60 activos de Petroperú se realiza en el marco de las competencias de Proinversión para brindar asistencia técnica a entidades públicas, así como del convenio suscrito entre ambas instituciones el 18 de julio de 2025. Así, dicho acuerdo contempla la revisión de la información remitida por Petroperú, la absolución de consultas especializadas y la elaboración de un diagnóstico técnico que permita definir la modalidad de gestión más adecuada para cada inmueble.

“De acuerdo con lo establecido en el Decreto de Urgencia N.° 013-2024, el análisis considerará diversas alternativas, entre ellas la venta, el arrendamiento, la cesión de uso u otras modalidades que resulten viables según la evaluación técnico-económica“, señala la entidad.

De igual manera, Petroperú resalta que esta medida reafirma el compromiso de la empresa con una gestión responsable y eficiente de sus activos, así como con la adopción de decisiones basadas en criterios técnicos, en beneficio de su sostenibilidad y del Estado.

Como se recuerda, es importante apuntar que anteriormente no se estaba considerando prescindir de este activo, según declaraciones que dieron exrepresentantes de la entidad en medios.

Las soluciones que plantean los trabajadores

El Frente sindical de trabajadores petroleros de Petroperú S. A. se pronunció por las recientes declaraciones del presidente José Jerí sobre la gran empresa estatal, las cuales sugerían que podrían privatizar la empresa.

“No es intención ocultar la realidad actual de nuestra empresa, debido a la grave falta de liquidez que afronta, sin embargo, tampoco podemos aceptar que la clase política que ha asumido el poder desde el día 7 de Diciembre del 2022, pretenda consumar sus intenciones privatizadoras en el poco tiempo que falta para el cambio de mando, el día 28 de Julio del 2026″, señalaron.

Asimismo, el sindicato pide que “ante el inminente cambio de gobierno, que se producirá el día 28 de Julio del 2026, se abstengan de tomar determinaciones orientadas a privatizar, transferir o solicitar proceso concursal a nuestra empresa, hasta que asuma la nueva gestión gubernamental en la fecha antes indicada”.

"Conocida la posición oficial de no respaldar una inyección de capital a Petroperú S.A., solicitamos que, el Estado avale o garantice cualquier solicitud de crédito que formule nuestra empresa ante instituciones nacionales o extranjeras, a fin de inyectar la liquidez que, en estos momentos requiere, con el carácter de urgente", añadieron.