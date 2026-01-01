Oleajes anómalos impactarán playas del Perú del 2 al 4 de enero en pleno feriado largo por Año Nuevo

Las alertas por mareas preocupan en playas del norte peruano. (Marina de Guerra del Perú)

La Marina de Guerra del Perú ha emitido una alerta sobre la presencia de oleajes anómalos en el litoral durante el fin de semana largo de Año Nuevo. El aviso, realizado a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, advierte que el fenómeno se presentará desde el viernes dos hasta el domingo cuatro de enero, afectando principalmente a las playas orientadas hacia el noroeste. La autoridad marítima recomienda extremar precauciones ante el incremento del nivel de marea, que podría complicar la seguridad en zonas costeras.

Muchas familias y grupos de amigos han organizado actividades para aprovechar el feriado por la llegada del 2026. El fin de semana largo motiva desplazamientos hacia la costa, donde los balnearios suelen recibir gran afluencia de visitantes. Sin embargo, el pronóstico de oleajes irregulares genera preocupación por la seguridad de quienes eligen el mar como destino para celebrar.

El flujo masivo de personas hacia las playas incrementa el riesgo de accidentes y situaciones peligrosas. Por ello, tanto autoridades como organizaciones vinculadas a la actividad acuática reafirman la importancia de informarse y acatar las disposiciones oficiales antes de planificar cualquier actividad en la costa.

Las playas abiertas son las más expuestas a oleajes

El reporte de la Dirección de Hidrografía y Navegación detalla que el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, experimentará oleaje ligero de dirección noroeste a partir de la madrugada del viernes dos de enero. En contraste, las zonas del litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, y el litoral sur, de San Juan de Marcona hasta Tacna, mantendrán condiciones normales durante el mismo periodo. Las áreas más vulnerables serán las playas abiertas o semiabiertas expuestas al noroeste, donde el impacto de los oleajes podría ser mayor.

Prepárate para acampar entre cuevas y formaciones rocosas en Tuquillo, con aguas cristalinas que invitan a la exploración y el descanso. (Andina)

La situación demanda prudencia, ya que el incremento del nivel de marea puede provocar cambios súbitos en la dinámica costera. Los expertos advierten que quienes frecuenten las zonas afectadas estarán expuestos a mareas elevadas y corrientes impredecibles, incrementando el riesgo tanto para bañistas como para embarcaciones menores.

La fase lunar actual, correspondiente al cuarto creciente, influye directamente sobre el nivel de las mareas. Desde el sábado tres de enero, la proximidad de la luna llena potenciará el aumento del nivel del mar en diversas áreas costeras. Este fenómeno natural, combinado con los oleajes anómalos, exige atención especial a las condiciones marítimas antes de ingresar al agua.

El monitoreo de la fase lunar forma parte de los parámetros que la Dirección de Hidrografía y Navegación utiliza para anticipar cambios en el comportamiento oceánico. De este modo, la autoridad marítima busca ofrecer información precisa y oportuna para preservar la seguridad en todo el litoral.

Restricciones en las playas por oleajes anómalos

El evento se mantendrá hasta el domingo 4 de enero, con especial énfasis en la vigilancia durante el periodo de mayor concurrencia a las playas. Las autoridades han solicitado a los Gobiernos Regionales, Locales, Capitanías de Puerto y empresas vinculadas al sector acuático implementar medidas de prevención para evitar accidentes y daños tanto personales como materiales.

En los últimos años, la costa peruana ha registrado oleajes anómalos debido a sismos intensos originados a grandes distancias. (Andina)

Entre las acciones sugeridas figuran la restricción del ingreso a playas con alto riesgo, la suspensión temporal de actividades náuticas recreativas y la supervisión constante de zonas frecuentadas por bañistas. Se recomienda a las empresas dedicadas a deportes acuáticos y pesca artesanal mantenerse informadas a través de los canales oficiales y ajustar sus operaciones a las condiciones del mar.

Cómo mantenerse seguro ante los oleajes anómalos

La Marina de Guerra del Perú exhorta a la población costera y a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas a cumplir las medidas de seguridad establecidas para salvaguardar la vida humana. Acatar las disposiciones oficiales resulta fundamental ante oleajes imprevistos y variaciones del nivel del mar que pueden presentarse de manera repentina.

La Dirección de Hidrografía y Navegación desempeña un papel esencial en el monitoreo continuo del estado del mar. Mediante el análisis de sistemas atmosféricos y oceánicos, la institución difunde reportes actualizados que permiten anticipar riesgos y fortalecer las estrategias de prevención. Este trabajo permanente busca proteger a los habitantes y visitantes de las zonas costeras, así como a los actores de la comunidad acuática.

Oleajes anómalos se extenderá por varios días. (Foto: Andina)

Playas saludables aptas para celebrar la llegada del 2026, según Digesa

Con la proximidad del Año Nuevo, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) han actualizado el estado sanitario de las playas de Lima Metropolitana. Según la plataforma oficial Verano Saludable, solo diecinueve balnearios han sido calificados como aptos y saludables para la temporada, mientras que cincuenta y cuatro no cumplen los requisitos mínimos para su uso recreativo. Esta situación supone un riesgo adicional en una de las celebraciones de mayor afluencia del año.

Las playas calificadas como saludables se distribuyen en los distritos de Ancón, Barranco, Chorrillos, Miraflores, Punta Hermosa, Punta Negra y Santa María del Mar. La evaluación considera factores como la calidad microbiológica del agua, la limpieza del entorno y el funcionamiento adecuado de los servicios higiénicos. El listado se actualiza de manera permanente y puede consultarse en la plataforma Verano Saludable, que detalla la autorización sanitaria vigente de cada balneario.