Viajeros se preparan para recibir el 2026 en las playas del norte del Perú: ropa amarilla y las 12 uvas son las cábalas preferidas

Las playas del norte peruano viven una intensa temporada festiva (Créditos: Panamericana TV)

Las playas del norte peruano se preparan para recibir el 2026 con una energía renovada y el entusiasmo de miles de visitantes. En Zorritos, Tumbes, y en los balnearios de Pimentel, en Lambayeque, la llegada del fin de año ha transformado la costa en un escenario vibrante, donde familias y turistas de diversas regiones se congregan para disfrutar del sol, la brisa marina y la calidez de la convivencia.

Desde tempranas horas, la actividad en los balnearios es constante. Viajeros provenientes de distintos puntos del país han elegido la costa norte como destino para recibir el nuevo año, motivados por el buen clima y la oportunidad de compartir momentos inolvidables con sus seres queridos

El ambiente festivo, marcado por risas, música y coloridos atuendos, se extiende a lo largo de la orilla, donde adultos y niños participan en juegos, paseos y rituales propios de la temporada.

La expectativa por el año nuevo impulsa a los asistentes a mantener vivas las tradiciones, como las cábalas de las doce uvas, el uso de prendas blancas y sombreros amarillos, y rituales para la prosperidad - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La expectativa por la llegada del 2026 es palpable entre los asistentes. Muchas familias han iniciado sus preparativos para la medianoche, manteniendo vivas las tradiciones y cábalas que, año tras año, acompañan los deseos de prosperidad y bienestar.

“Estamos disfrutando mucho. Vivo aquí, mis hijas trabajan en Cajamarca y han venido a pasar el año nuevo y la Navidad conmigo. Es muy bonito compartir estos días con la brisa y el sol, algo a lo que ellas estaban acostumbradas de pequeñas. Ahora también están mis nietas, así que pasamos un momento hermoso en familia”, expresó una residente de Zorritos.

Las cábalas para atraer la buena fortuna no faltan en las celebraciones del litoral. Entre las más populares destacan el uso de prendas amarillas y la tradicional ingesta de doce uvas a la medianoche.

Las celebraciones en el litoral norteño se ven enriquecidas por la música, los sabores locales y las muestras de afecto familiar - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

“Ya tenemos listas nuestras ropas blancas, los vestidos, los sombreros amarillos y, por supuesto, las doce uvas para cada uno”, comentó sonriente una de las veraneantes. “Siempre tengo mis lentejitas preparadas para recibir el año, porque creo que atraen prosperidad y abundancia”, compartió otra visitante.

El ambiente festivo se nutre de la esperanza de un ciclo nuevo y el deseo compartido de que el 2026 traiga salud, unión y oportunidades. La música, los sabores costeros y las expresiones de afecto llenan las playas, donde el espíritu de celebración se extiende hasta el último rincón del litoral norteño.

Así, mientras el sol cae y las horas avanzan hacia la medianoche, Zorritos y Pimentel se consolidan como destinos privilegiados para recibir el año nuevo, reflejando el optimismo y la alegría con los que miles de peruanos inician una nueva etapa junto al mar.

Otras cábalas para recibir el año

Muchas personas salen a recorrer la cuadra o la playa con una maleta en mano, creyendo que atraerá viajes y nuevas oportunidades para el año entrante.

Se colocan velas de distintos tonos en la mesa o en la entrada del hogar, cada una simbolizando un deseo: rojo para el amor, verde para la salud, azul para la paz y blanco para la armonía.

Al llegar la medianoche, se anotan anhelos o metas en pequeños papeles y se queman, como forma de liberar lo antiguo y abrir paso a lo nuevo.

Además de las lentejas, consumir arroz u otros granos simboliza abundancia y prosperidad en diferentes culturas.

Al realizar el brindis, algunas personas colocan un anillo de oro en la copa para atraer fortuna y estabilidad financiera.