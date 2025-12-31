Perú

¿Planeas recibir el Año Nuevo en playas del sur de Lima? Así será la cobertura de emergencias del Minsa para estas fiestas

Ambulancias y personal especializado estarán distribuidos en Lurín, Punta Hermosa, San Bartolo y otros balnearios clave para asegurar respuesta rápida ante cualquier emergencia durante las celebraciones

El Servicio de Atención Móvil
El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en coordinación con el Minsa, ha desplegado ambulancias en puntos estratégicos en playas del sur de Lima. Foto: Minsa

Con el inicio del verano y la llegada del Año Nuevo, miles de familias, grupos de amigos y parejas de distintos distritos de Lima se movilizan hacia las playas del sur de la capital. Este flujo masivo de veraneantes transforma la costa en un punto de encuentro, donde la recreación y la convivencia marcan el ritmo de las festividades.

Durante estas semanas, Lurín, Punta Hermosa y San Bartolo reciben a visitantes provenientes de Barranco, Chorrillos, Magdalena del Mar, San Isidro, Jesús María y Miraflores, entre otros distritos. La diversidad de asistentes genera una gran demanda de servicios y refuerza la necesidad de atención inmediata ante cualquier eventualidad.

El Ministerio de Salud (Minsa) ha dispuesto un plan especial para proteger a quienes eligen las playas del sur como destino de celebración, priorizando la seguridad sanitaria y la capacidad de respuesta ante incidentes.

Despliegue especial de ambulancias y cobertura sanitaria en playas del sur de Lima durante Año Nuevo

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en coordinación con el Minsa, ha desplegado ambulancias en puntos estratégicos de Lurín, Punta Hermosa, San Bartolo y principales distritos costeros. Esta estrategia busca garantizar una atención inmediata y eficiente ante emergencias que puedan presentarse durante las celebraciones.

Refuerzo sanitario con ambulancias y
Refuerzo sanitario con ambulancias y personal especializado busca garantizar atención inmediata en playas del sur durante las celebraciones de Año Nuevo. Foto: Agencia Andina

En total, se han habilitado veintiocho ambulancias distribuidas en zonas de alta afluencia, anticipando el incremento de incidentes como atragantamientos, quemaduras por pirotécnicos y caídas, que suelen ser frecuentes en estas fechas. La cobertura especial se suma a las bases permanentes en distritos costeros, ampliando la capacidad de respuesta.

María Inés Quiroz Linares, directora del SAMU, explicó: “Ante la masiva afluencia de veraneantes a las playas del sur por las fiestas de Año Nuevo, hemos priorizado el despliegue de ambulancias en puntos estratégicos, para salvar vidas en minutos críticos”.

Minsa intensifica asistencia médica en balnearios del sur

El SAMU cuenta con más de 400 profesionales de la salud preparados para atender emergencias durante las 24 horas. Este equipo está compuesto por personal de ambulancias y operadores de la línea gratuita 106, quienes permanecerán en estado de alerta máxima a lo largo de la jornada festiva.

Equipos médicos, ambulancias y personal
Equipos médicos, ambulancias y personal adicional permanecen en máxima vigilancia para garantizar una atención eficiente durante las celebraciones. Foto: Minsa

Las ambulancias han sido distribuidas tanto en las playas del sur como en puntos neurálgicos de Lima Metropolitana, lo que permite una cobertura efectiva y rápida ante cualquier eventualidad. La estrategia contempla una respuesta coordinada desde las bases permanentes y los puestos reforzados por el aumento de veraneantes.

Con este despliegue, se busca reducir los tiempos de atención ante emergencias y asegurar que la población reciba asistencia médica oportuna, especialmente en balnearios con alta concurrencia durante el Año Nuevo.

Recomendaciones del Minsa ante emergencias en fiestas de Año Nuevo en la playa

El Ministerio de Salud recomienda a la población adoptar medidas preventivas para evitar incidentes habituales en celebraciones masivas. En caso de quemaduras, es fundamental enfriar la zona afectada solo con agua fría, sin aplicar cremas, yerbas ni extintores, para evitar complicaciones.

Si ocurre una caída, lo más adecuado es no mover a la persona afectada hasta la llegada del personal especializado, para evitar lesiones adicionales. Además, se recuerda que ante cualquier emergencia médica, se debe llamar de inmediato a la Línea 106, disponible de forma gratuita, para recibir orientación o solicitar el envío de una ambulancia.

Municipios de Lima establecen restricciones
Municipios de Lima establecen restricciones para el ingreso a playas este 1 de enero. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: Andina)

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la prevención y la rápida comunicación con los servicios de emergencia, especialmente en contextos de alta concentración de personas y exposición a riesgos.

Números de emergencia

  • Policía Nacional (Seguridad): 105
  • Bomberos (Incendios, rescates): 116
  • SAMU (Emergencias médicas): 106
  • EsSalud (Asegurados): 117
  • Serenazgo de Lima (Seguridad municipal): *5462 (desde Lima)

El sistema unificado 911 sigue en proceso de implementación, por lo que es esencial tener a mano estos números para cualquier emergencia en las playas del sur de Lima.

