Nelly Rossinelli causa furor en redes con las respuestas más divertidas acerca de la cena de Año Nuevo: “Llamas a Maritere”

Las redes sociales respondieron con entusiasmo al anuncio de la cena de Año Nuevo de Nelly Rossinelli. La exjurado de El Gran Chef Famosos potenció su perfil de creadora viral al protagonizar una ronda de intercambios que, mezclando ironía y sarcasmo, mantuvieron en vilo a sus seguidores durante su transmisión en vivo y los días previos.

Las respuestas sarcásticas y virales de Nelly Rossinelli

En diálogo directo con su audiencia a través de TikTok, Rossinelli comunicó su menú especial: “Para los que se están preguntando qué vamos a hacer en la cena de Año Nuevo de mañana (hoy) es: chancho crocante, que ya está la receta subida desde la salmuera hasta toda la preparación del chancho crocante. Arroz a las finas hierbas, que también ya le subí las recetas. Papas al perejil, que pueden conectarse al live, que más o menos va a ser a partir del mediodía, como la vez pasada en Navidad, para hacer nuestra cena de Año Nuevo juntos”, precisó Nelly Rossinelli en su video que compartió con sus seguidores en todas sus redes sociales.

El intercambio con los usuarios desbordó humor. Ante la pregunta sobre si las papas cóctel debían ser de pisco sour o chilcano, Rossinelli aseguró: “Cualquier cóctel funciona, pero doble”. Cuando un seguidor sugirió reemplazar el perejil por pasto, la respuesta fue: “Pero que sea de Casuarinas”. La consulta sobre si podía usarse el chancho completo en vez de panceta disparó: “Puedes poner todo el camal”.

La interacción escaló con un comentario puntual: “Y si las hierbas que consigo no son finas”, a lo que Rossinelli indicó: “Llamas a Maritere para un par de charlas”, referencia directa a la conductora conocida por su enfoque en buenos modales y etiqueta social, lo que generó el mayor número de reacciones en la comunidad.

La ironía se mantuvo en nuevas respuestas virales. Consultada sobre la deshidratación del chancho, agregó: “Full spinning, cuesta arriba”, acompañada de un meme. Sobre el calefaccionamiento del animal en el refrigerador, su sugerencia fue: “Dale Panadol antigripal saliendo”, y ante la posibilidad de usar un peluche de Peppa Pig en vez de carne real, reiteró: “Claro, pero le afeitas el peluche antes de la salmuera”.

En otra intervención, dejó en claro que el chancho debía estar preferiblemente muerto en el momento de la cocción, mientras que sobre el aceite de oliva aseguró: “¿Quiénes somos nosotros para juzgar?” al bromear sobre su estado de “virginidad” o experiencia.

Nelly Rossinelli confirmó que responde personalmente a los comentarios de los usuarios

Durante su transmisión en vivo, la creadora aclaró dudas sobre la identidad de la persona detrás de cada respuesta. Ante los rumores sobre la intervención de un community manager, Rossinelli confirmó ante su público que ella personalmente responde a todos los comentarios críticos o bromistas: “A los que me siguen desde hace años, saben que siempre les he contestado a mis heaters sarcásticamente, nunca les he contestado peleándome, siempre les contesto sarcásticamente, ya sea heaters o que ponen un comentario por fregar, siempre ha sido así todos los años”, afirmó la cocinera.

El efecto viral también se trasladó a otras cuentas influyentes. José Pastor reconoció el fenómeno generado por la “mamá de los pericotitos” y compartió: “¿Y cómo es esto que Nelly Rossinelli nos va a volver a salvar en estas fiestas? Sí, pero ahora en Año Nuevo. Ella ha anunciado que va a hacer un chanchito por Año Nuevo y que va a dar la verdadera receta el día de hoy”, contó Pastor en su perfil de TikTok.

En paralelo, el tiktoker Kiwi aportó su perspectiva sobre el efecto que produjeron tanto los comentarios como las réplicas de Rossinelli: “Son la una de la mañana. Estoy viendo a Nelly y entro en los comentarios y solamente me estoy riendo”, confesó en su video, mientras destacaba la serie de respuestas que definieron la tendencia.