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El mensaje de Rodrigo Ureña por los 102 años de Universitario en medio del interés de Sporting Cristal por ficharlo

Antes del nuevo clásico, el volante chileno se expresó en redes sociales y generó diversas reacciones entre los hinchas ‘merengues’

Rodrigo Ureña le dedicó mensaje a Universitario en medio de los rumores que lo acercan a Sporting Cristal.
Rodrigo Ureña le dedicó mensaje a Universitario en medio de los rumores que lo acercan a Sporting Cristal.
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Este viernes 7 de agosto, Universitario de Deportes conmemora 102 años desde su fundación, consolidándose como el club más ganador del fútbol peruano con 29 títulos nacionales. En la jornada, exjugadores y figuras públicas utilizaron sus redes sociales para felicitar a la institución.

Rodrigo Ureña, actual volante de Millonarios en Colombia, fue uno de los que dedicó un mensaje al equipo. “Felices 102 años de pasión y garra, Universitario. Y dale U TLPV”, publicó en sus historias de Instagram, acompañando el texto con una imagen de su etapa como jugador del club.

La publicación de Ureña generó diversas reacciones, ya que en los últimos días se ha especulado sobre un posible interés de Sporting Cristal en incorporarlo.

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El mediocampista chileno dejó Universitario tras la última temporada, después de lograr el tricampeonato en la Liga 1. La salida del jugador se produjo, según trascendió, por desacuerdos con miembros de la directiva, quienes no le ofrecieron el trato esperado.

La publicación de Rodrigo Ureña sobre los 102 años de Universitario de Deportes.
La publicación de Rodrigo Ureña sobre los 102 años de Universitario de Deportes.

¿Qué se sabe del fichaje de Rodrigo Ureña por Cristal?

En las últimas horas, el posible fichaje de Rodrigo Ureña por Sporting Cristal volvió a ser tema de discusión tras la información difundida por el periodista Paul Pérez. Según detalló en el programa Modo Fútbol, la directiva ‘celeste’ mantiene el interés en el mediocampista chileno, actualmente en Millonarios de Colombia, y planea realizar un nuevo intento para sumarlo a su plantel.

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“Sporting Cristal hará esfuerzos hoy y a más tardar mañana define quién es el ‘6’. Al futbolista que apunta Sporting Cristal van a intentar, porque saben que es complicado, pero quieren insistir es Rodrigo Ureña”, aseguró Pérez.

A raíz de estos comentarios, el técnico Roberto Mosquera fue consultado sobre la posibilidad de incorporar a Ureña. “En las redes un poco más y dicen que Alfredo Quesada ha regresado al fútbol. Acá puede pasar cualquier cosa, la gente por un like pone ‘a Mosquera le creció el pelo’. Entonces, entran todos y al final dicen ‘pero se lo volvió a cortar’”, respondió entre risas. Posteriormente, descartó el interés directo por el jugador: “No hemos ido por ese lado de Ureña, que es un tremendo jugador”.

La versión del entrenador fue respaldada por información proveniente del entorno directivo de Millonarios. El periodista Gustavo Peralta afirmó: “He visto mucha gente señalar, informar en redes o en programas donde dicen que Sporting Cristal ha hecho una propuesta a Ureña a Millonarios. Desde Millonarios de Colombia, y no desde el lado de Fabián Bustos sino desde el lado directivo. No ha llegado ninguna propuesta de Cristal a Millonarios como tiene que ser, no al jugador directamente porque tiene contrato. No ha llegado ninguna propuesta de Cristal por Ureña. Es totalmente falso. No ha llegado ninguna propuesta”.

Por el momento, no existe una oferta formal de Sporting Cristal por Rodrigo Ureña y tanto el cuerpo técnico como la directiva de Millonarios han negado contactos oficiales.

El cuadro colombiano reveló detalles de la posible llegada del 'Pitbull' al Rímac, según Gustavo Peralta. (Modo Fútbol)

Universitario y Cristal se enfrentan esta noche

El saludo de Rodrigo Ureña por el aniversario 102 de Universitario de Deportes y las versiones sobre el posible interés de Sporting Cristal en ficharlo coincidieron con la previa de un nuevo clásico entre ambos equipos en la Liga 1.

Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán este viernes desde las 20:30 (hora de Perú) por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El partido tendrá lugar en el estadio Monumental de Ate.

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