¿Desde cuándo los feriados se moverían a los viernes? Esto respondió el ministro Elmer Cuba

El Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, ofrece una declaración en un evento oficial del Gobierno del Perú. Expone medidas de política económica, detallando el aumento del sueldo mínimo en dos etapas. También aborda la propuesta de optimizar los feriados, sin modificar su cantidad, moviéndolos a los viernes para favorecer el turismo interno y la productividad. El ministro habla en un podio con micrófonos, frente a un panel con los escudos del Gobierno del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas.

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El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Elmer Cuba, anunció que el traslado de los feriados nacionales a los días viernes se aplicaría a partir del año 2027, aunque adelantó que se evaluará si algún ajuste pueda aplicarse antes de que termine este 2026.

La medida consiste en mover al viernes todos los feriados que no correspondan al 28 de julio, Navidad ni Año Nuevo. Cuba precisó la fecha de implementación en respuesta a una pregunta durante la conferencia de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la primera de la nueva gestión.

“La idea es que sea aplicable para todo el ejercicio del 2027. O sea, todos los peruanos deberíamos saber durante este año cómo son los feriados del año 2027, para que con anticipación puedan comprar pasajes”, afirmó Cuba ante los medios de comunicación nacionales e internacionales presentes.

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Elmer Cuba - MEF

El ministro indicó que el objetivo es que familias, empresas del sector turismo y compañías de todo tamaño puedan planificar con antelación. “Las empresas también sepan de antemano cuando los gerentes de la compañía de todo tamaño convoquen sus reuniones, vean: oye, por si acaso ese viernes es feriado, ten tus metas del jueves para poder ser más productivo y no tomarse por sorpresa”, agregó.

Sobre la posibilidad de que el cambio rija ya en agosto de este año, Cuba lo descartó. “Para el 26 vamos a evaluar en qué momento lo podemos mover, pero va a ser básicamente aplicable para el próximo año.”

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Los argumentos detrás de la medida

Durante su exposición, el titular del MEF explicó que la medida responde a dos efectos positivos. El primero apunta al turismo interno: al concentrar los feriados en viernes, se generan fines de semana largos que permiten a las familias planificar viajes y a los operadores turísticos organizar mejor su personal, sus compras de alimentos y el uso de sus instalaciones.

El segundo argumento, dijo Elmer Cuba, es de productividad. Cuba citó estudios que indican que un feriado que cae entre martes y jueves genera una caída mayor en la producción que uno ubicado en viernes o lunes. “Los feriados restan producción y productividad. Pero lo que vamos a hacer, dado que ya están ahí, es moverlos a los viernes para que tengan ese doble efecto: menor efecto en productividad y mayor efecto en el turismo”, sostuvo.

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El ministro también aclaró que la medida no implica ni aumento ni reducción del número de feriados vigentes. Los únicos que quedarían fuera del traslado son las fechas de mayor trascendencia: el 28 de julio, Navidad y Año Nuevo.

Confirman aumento de sueldo mínimo

Durante la conferencia, Elmer Cuba también ratificó que el aumento de la remuneración mínima vital de 1.130 a 1.300. Este incrementó se dará en dos tramos.

El primer tramo será de 100 soles y el segundo, de 70 soles, para completar el incremento total de 170 soles prometido por la presidenta Keiko Fujimori en su mensaje del 28 de julio.

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Las fechas exactas de cada tramo aún no están definidas. El ministro indicó que las coordinará con el ministro de Trabajo y que la propuesta pasará por el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) antes de fijar los meses de implementación. “Lo que está claro es que va en dos etapas”, subrayó.