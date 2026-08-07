Los gatos son expertos en ocultar el dolor: claves para cuidar su salud y detectar enfermedades a tiempo

Un gato blanco de ojos de diferente color señala la importancia de los controles veterinarios periódicos para detectar enfermedades silenciosas. (Difusión)

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Los gatos tienen una característica que puede dificultar el cuidado de su salud: suelen ocultar los signos de dolor y enfermedad incluso cuando una condición médica ya se encuentra avanzada. Este comportamiento, heredado de sus antepasados como mecanismo de supervivencia, puede retrasar la identificación de problemas y limitar las posibilidades de actuar oportunamente.

En el marco del Mes del Gato, especialistas destacan que el bienestar felino no debe depender únicamente de reaccionar ante síntomas visibles. La prevención, los controles veterinarios y una alimentación adecuada según cada etapa de vida son factores esenciales para favorecer una mayor calidad y expectativa de vida.

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Según especialistas de Royal Canin, solo el 40% de los gatos recibe atención veterinaria periódica. Además, estudios de medicina felina señalan que el 28 % de los tutores acude al especialista únicamente cuando enfrenta una emergencia evidente, mientras que un 7 % nunca ha llevado a su mascota a consulta.

Alerta en Perú por “COVID de los gatos”: veterinaria explica cómo proteger a tu mascota. (Foto: Difusión)

Enfermedades silenciosas en gatos

“Por su naturaleza de cazador y, a la vez, de presa, los gatos son verdaderos expertos en ocultar el dolor. Se trata de un mecanismo de supervivencia heredado de sus ancestros”, explicó Carolina Figueroa, médica veterinaria de Royal Canin.

La especialista señaló que cuando un tutor nota cambios evidentes en la rutina de su mascota, una enfermedad puede encontrarse en una etapa avanzada. Por ello, recomienda prestar atención a variaciones en la conducta del animal y realizar evaluaciones preventivas aunque aparentemente se encuentre saludable.

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A diferencia de otras especies, los gatos pueden mantener sus actividades habituales pese a presentar molestias, lo que convierte la observación diaria en una herramienta fundamental para identificar señales tempranas.

Una persona sostiene a tres gatitos en un consultorio veterinario, ilustrando la importancia del control preventivo en la salud felina temprana.

Controles veterinarios clave

El cuidado preventivo permite reducir riesgos y detectar alteraciones antes de que afecten la calidad de vida del animal. Entre las principales recomendaciones para los tutores se encuentran:

Realizar controles veterinarios periódicos: las consultas permiten evaluar el estado general del gato y detectar posibles problemas mediante revisiones clínicas o exámenes complementarios.

Ofrecer una nutrición adecuada: la alimentación debe responder a la edad, condición física y necesidades específicas de cada felino.

Mantener hábitos saludables: controlar el peso, promover la hidratación y observar cambios en la rutina contribuyen al bienestar del animal.

“En Royal Canin promovemos que cada gato visite al médico veterinario al menos una vez al año, incluso cuando parece completamente sano”, indicó Figueroa.

Un veterinario realiza una revisión bucal a un gato atigrado, un procedimiento fundamental para la detección temprana de enfermedades felinas.

Esterilización y alimentación felina

Las primeras etapas de vida influyen en la salud del gato. Una de las decisiones relevantes es la esterilización temprana, un procedimiento que además de contribuir al control poblacional puede generar beneficios médicos.

La esterilización antes de los seis meses puede reducir hasta en un 91% el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, después de esta intervención ocurren cambios en el metabolismo del animal.

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Tras el procedimiento, las necesidades energéticas del gato disminuyen mientras que su apetito puede aumentar. Por ello, adaptar la alimentación resulta importante para prevenir el sobrepeso y reducir riesgos asociados a problemas urinarios.

Un técnico veterinario rasura el abdomen de un gato atigrado, probablemente en preparación para una cirugía de esterilización, un procedimiento clave en el cuidado preventivo felino.

Cuidados según la edad

Las necesidades de un gato varían durante su vida. Durante el primer año atraviesa diferentes etapas de crecimiento que modifican sus requerimientos nutricionales, mientras que con el paso de los años aparecen cambios biológicos que requieren mayor atención.

Alrededor de los siete años, los felinos comienzan un proceso de envejecimiento que puede incrementar el riesgo de enfermedades renales, pérdida de masa muscular y otros problemas asociados a la edad.

Por ello, los controles veterinarios adquieren mayor relevancia en gatos adultos y mayores, ya que permiten adaptar sus cuidados y establecer medidas para conservar su bienestar durante más tiempo.

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Nutrición y cuidados preventivos: cómo garantizar la longevidad de los gatos según expertos. (Foto: Royal Canin)

Señales de alerta que no deben ignorarse

Debido a que los gatos suelen disimular molestias, pequeños cambios en su comportamiento pueden convertirse en indicadores importantes de salud. Los tutores deben prestar atención a señales como:

Cambios en el apetito: dejar de comer, reducir la cantidad habitual o presentar variaciones repentinas.

Menor actividad o interacción: pérdida de interés por jugar, moverse o relacionarse con las personas.

Alteraciones en la caja de arena: dificultad para orinar, dolor, presencia de sangre o hacer sus necesidades fuera del lugar habitual.

Uno de los problemas frecuentes en gatos son las enfermedades del tracto urinario inferior, que representan cerca del 7 % de las consultas veterinarias. La tendencia natural de los felinos a beber poca agua y producir una orina más concentrada puede favorecer la aparición de estas afecciones.

Virus mortal afecta a gatos jóvenes: veterinaria detalla síntomas y prevención. (Foto: Difusión)

Asimismo, enfermedades como la Enfermedad Renal Crónica suelen identificarse cuando ya existen signos evidentes. Por ello, acudir al veterinario ante cambios inusuales y mantener una vigilancia constante puede marcar la diferencia en el manejo de estos problemas.

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