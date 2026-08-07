Comerciante capturó a uno de los presuntos asesinos de un cambista en el Mercado Central de Lima, según videos de seguridad

Imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima captan el preciso instante en que delincuentes siembran el pánico en el Mercado Castilla. La veloz respuesta del Serenazgo y la Policía Nacional del Perú permitió una persecución que culminó con la captura de los implicados. - Municipalidad de Lima

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La captura de uno de los asesinos de un cambista en el Mercado Central fue reconocido por la Municipalidad de Lima como el resultado de la intervención de personal de Serenazgo, a través de la Unidad de Operaciones Especiales, intervino “en tiempo récord” a dos presuntos implicados.

Al menos uno de los sospechosos fue intervenido inicialmente por uno de los comerciantes del mercado, que en medio de la persecusión de los criminales, logró intervenir para facilitar su captura dentro de las instalaciones del mercado, hecho que fue reconocido oficialmente por la comuna, que informó que “uno fue ubicado en los alrededores del ataque y el otro dentro del Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla, con apoyo de un comerciante”.

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La municipalidad también indicó que pondrá a disposición de los investigadores las grabaciones del Centro de Control de Operaciones y las bodycams del personal de la UNOES para contribuir al esclarecimiento del caso. También precisó que los dos intervenidos quedaron en la comisaría de San Andrés, donde continuarán las diligencias policiales.

Entre los detenidos hay una persona de nacionalidad venezolana, según informó el canal. La Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas para establecer el móvil del crimen y determinar si los arrestados tienen vínculos con organizaciones delictivas.

Video revela que comerciante capturó a uno de los presuntos asesinos de un cambista en el Mercado Central de Lima

El ataque alteró de inmediato la actividad en la zona comercial, que a esa hora estaba llena de vendedores y compradores. Testigos describieron escenas de pánico y monedas esparcidas en el suelo después de los disparos, mientras las autoridades acordonaban el área y comenzaban las primeras investigaciones.

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¿Qué pasó en el Mercado Central de Lima?

El cambista Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui fue asesinado este jueves frente al Mercado Central de Lima en un ataque armado en la cuadra seis del jirón Ucayali. El hecho dejó además a una joven herida y dos detenidos, mientras la Policía investiga el móvil del crimen.

Las autoridades hallaron al menos cinco casquillos de bala en la escena y detuvieron a dos personas por su presunta participación, una de ellas de nacionalidad venezolana. Ambos quedaron bajo custodia en la comisaría de San Andrés mientras la Policía Nacional del Perú inició las diligencias para establecer el móvil del crimen y la eventual relación de los arrestados con organizaciones delictivas.

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Según Canal N, el ataque ocurrió minutos antes de las 11:00 a.m., cuando la víctima realizaba labores de cambio de monedas para comerciantes del sector. El hombre tenía 39 años y era conocido entre los vendedores de la zona por ese trabajo.

Video de cobertura periodística en vivo sobre el asesinato de un cambista en los exteriores del Mercado Central de Lima. Muestra a una reportera en el lugar de los hechos, con área acordonada por cinta amarilla, y una ventana con imágenes de cámara de seguridad que captan el suceso. Se observa un vehículo amarillo tipo van en la escena y transeúntes. El ataque dejó una persona fallecida y otra herida por impactos de bala. La policía detuvo a dos sospechosos. La investigación se encuentra en curso para esclarecer los hechos.

Testigos citados por el medio relataron que una motocicleta subió a la vereda e impactó contra la puerta principal del mercado. En ese momento, al menos seis personas armadas abrieron fuego y provocaron que comerciantes, visitantes y transeúntes se lanzaran al suelo para evitar los disparos.

Qué mostraron las cámaras y qué pasó con el taxi

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia del ataque. Durante el tiroteo, los presentes dijeron haber escuchado hasta seis detonaciones.

Un taxi estacionado en el paradero cercano también recibió impactos de bala. El conductor seguía dentro del vehículo cuando comenzaron los disparos y afirmó que no tenía relación con el hecho, de acuerdo con declaraciones recogidas por la publicación.

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Llanos trabajaba como cambista desde hacía más de ocho años, según comerciantes del mercado. Solía desempeñarse en la Casa de la Moneda ubicada en la cuadra siete del jirón Junín.

Tras la balacera, los agresores intentaron huir. Parte de los transeúntes y comerciantes intervino y logró retener a uno de los presuntos atacantes hasta la llegada de personal de Fiscalización de la municipalidad y agentes de la Policía Nacional del Perú.

Víctima llegó sin vida al hospital

El cambista fue trasladado por paramédicos al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde ingresó sin vida. La segunda víctima fue una joven que había acudido al lugar con su madre para hacer compras y recibió un impacto de bala en el brazo derecho.

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El ataque alteró de inmediato la rutina del mercado, que a esa hora concentraba una gran cantidad de comerciantes y compradores. Los testigos describieron escenas de caos y temor, con monedas esparcidas en el suelo después de la agresión.

El caso ha motivado el refuerzo de la investigación en la zona entre comerciantes y autoridades locales por las condiciones de seguridad en los alrededores del Mercado Central. La Policía Nacional mantiene la zona bajo observación y continúa con las investigaciones para determinar las motivaciones del ataque.