Ricky Luis, exvocalista de N’Klabe, elige a Perú para iniciar su nueva etapa como solista

Con producciones propias y versiones en formato Live Session, Ricky Luis busca reconectar con sus seguidores y renovar clásicos de la salsa desde la escena musical limeña.

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Ricky Luis, cantautor puertorriqueño y una de las voces más recordadas de la agrupación salsera N’Klabe, ha decidido radicar en el Perú para dar inicio a una nueva fase de su carrera artística. El intérprete, reconocido en la escena internacional por su registro vocal distintivo y su estilo dentro de la salsa, apuesta por Lima como punto de partida para un proyecto musical renovado, con el objetivo de consolidarse como solista y estrechar lazos con la creciente escena salsera peruana.

La llegada de Ricky Luis al Perú marca el inicio de una etapa que no solo incluye su residencia en el país, sino también el lanzamiento de música inédita. El próximo 14 de agosto, el artista estrenará “Amiga”, un sencillo que representa un paso importante en su camino en solitario y que será presentado oficialmente en territorio peruano. Este tema, según el propio cantante, está pensado para conectar con nuevas audiencias y consolidar su propuesta personal, que busca equilibrar la tradición de la salsa con sonidos contemporáneos.

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Durante su tiempo como parte de N’Klabe, Ricky Luis formó parte de una generación que llevó la salsa a nuevos públicos, logrando importantes reconocimientos y nominaciones en premios como Billboard, Grammy y Premio Lo Nuestro. En esa etapa, su voz se hizo conocida a través de éxitos que aún resuenan en el gusto de los seguidores del género. Ahora, como solista, el artista pretende recuperar parte de ese repertorio y reinterpretarlo, adaptándolo a las tendencias actuales y al contexto musical del Perú.

Dentro de las canciones que acompañarán esta nueva etapa figuran clásicos como “I Love Salsa”, compuesta por Víctor Manuelle; “A Punto de Estallar”, tema especialmente recordado en el Perú; “Amor de una Noche”, éxito internacional junto a Julio Voltio; y “Evitaré”, primera colaboración de N’Klabe con Víctor Manuelle. También destacan canciones como “Ella Volvió”, nuevamente junto a Julio Voltio, y “Si Ya No Estás”, colaboración con R.K.M & Ken-Y que nació en un encuentro fortuito entre artistas y que luego se convirtió en una de las piezas más importantes de aquella etapa del grupo.

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El exvocalista de N’Klabe destaca la evolución de la salsa peruana y expresa su deseo de colaborar con figuras locales como Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez y César Vega.

Su interés por Perú

El interés de Ricky Luis por el Perú no es reciente. El músico ha seguido de cerca la evolución del movimiento salsero nacional y reconoce el crecimiento que ha experimentado la salsa peruana en los últimos años. Entre los artistas locales que admira y con quienes espera colaborar en el futuro menciona a Jossimar, Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez y César Vega, figuras que han contribuido a posicionar el género en la escena regional. El cantautor considera que la diversidad y el talento de la nueva generación de salseros peruanos ofrecen un terreno fértil para el intercambio artístico y la creación de nuevos proyectos conjuntos.

Como solista, Ricky Luis ha desarrollado tres producciones discográficas bajo el concepto “Out The Box” (OTB 1, OTB 2 y OTB 3), de donde se desprenden canciones como “Día Soleado”, “Es Tarde Ya” y “Peor”. Asimismo, su versión de “Fuiste Tú”, tema originalmente popularizado por Ricardo Arjona, junto a DLG, tuvo una especial difusión en el mercado peruano y continúa formando parte de su repertorio en vivo, consolidando su vínculo con el público local.

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En la actualidad, el artista también trabaja en nuevas versiones de algunos de los temas que interpretó durante su trayectoria, presentándolos en formato Live Session en su canal oficial de YouTube. Esta propuesta busca mostrar una faceta más actual, íntima y auténtica de su arte, al tiempo que reconecta con canciones que forman parte de la memoria colectiva de los seguidores de la salsa. El formato en vivo permite a Ricky Luis experimentar con arreglos modernos y explorar matices diferentes en cada interpretación, reafirmando su compromiso con la evolución artística.

La apuesta de Ricky Luis por establecerse en el Perú representa, además, una oportunidad para fortalecer los lazos entre la salsa caribeña y la escena local. El artista se ha mostrado entusiasta por colaborar con músicos peruanos y explorar fusiones que enriquezcan tanto su repertorio como la oferta musical del país.

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Ricky Luis inicia una nueva etapa artística en Perú y prepara el estreno de su sencillo “Amiga”, apostando por Lima como base de sus próximos proyectos musicales.