SER Centro Psicológico rechaza vínculo con bachiller denunciada por agresión a menor con autismo

Psicóloga agrediendo a menor

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El Centro Psicológico SER rechazó cualquier relación profesional con Pamela Almenara Loayza, bachiller en Psicología denunciada por presunta agresión a un niño de 11 años con autismo y epilepsia en Surco, y reafirmó su postura de rechazo absoluto a todo acto de violencia.

Postura institucional ante la denuncia de violencia

El Centro Psicológico SER emitió un comunicado oficial luego de que en redes sociales y medios se asociara a la institución con la denuncia contra Pamela Almenara Loayza, quien fue señalada por la madre del menor como responsable de maltrato. En el documento, firmado por la directora Mariella Huertas del Corral, la clínica expresó su “profunda preocupación y absoluto rechazo frente a cualquier forma de maltrato, violencia o vulneración de los derechos de niños y adolescentes”.

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La institución manifestó solidaridad con el menor afectado y su familia, señalando que respetará las investigaciones actualmente en manos de las autoridades, y evitó emitir conclusiones mientras el proceso se mantenga en curso. Esta declaración surge tras la difusión de imágenes de seguridad en las que se observa a Almenara Loayza golpeando la mano y luego derribando al menor, situación que motivó la denuncia ante la comisaría de Monterrico.

Pamela Mayory Almenara Loayza y un fragmento de las grabaciones de seguridad que forman parte de la investigación en Lima por la presunta agresión a un menor con autismo. (Composición: Infobae Perú)

Desvinculación total de la profesional denunciada

En su pronunciamiento, el Centro Psicológico SER aclaró que Pamela Almenara Loayza “no pertenece ni ha pertenecido al equipo profesional” del centro, y que no existe ningún vínculo laboral o profesional vigente o pasado con la institución. Este deslinde público responde a las declaraciones de la sindicada en medios, donde aludió a la clínica como su lugar de trabajo o referencia.

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El centro también puntualizó que no ofrece servicios de terapia psicológica a domicilio ni acompañamiento de menores en instituciones educativas, y que sus atenciones se realizan únicamente bajo los protocolos y condiciones establecidas en su sede.

Recomendaciones para prevenir riesgos en la atención psicológica

A raíz de lo sucedido, la institución instó a las familias y a la comunidad a verificar cuidadosamente la identidad y acreditación de los profesionales antes de iniciar cualquier proceso terapéutico. En el comunicado, se enfatizó la importancia de confirmar la colegiatura, habilitación profesional y la relación real del terapeuta con el centro, así como conocer quién será responsable del tratamiento y bajo qué condiciones se realizará la atención.

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“La salud mental, y especialmente la atención de niños y adolescentes, debe desarrollarse siempre dentro de un marco de respeto, protección, ética y responsabilidad profesional”, reafirmó la directiva de SER Centro Psicológico.

Una psicóloga sujeta a un niño con espectro autista durante una sesión, en el contexto de una denuncia por presunta agresión.

El contexto del caso y las declaraciones de la implicada

La denuncia se originó cuando la madre del menor, Carol Vázquez, revisó las grabaciones de seguridad de su vivienda y detectó episodios de maltrato de parte de Pamela Almenara Loayza. La profesional, durante una entrevista en RPP Noticias, negó los cargos y argumentó que su reacción fue una forma de defensa y una supuesta técnica para interrumpir una crisis, versión que se contradijo con las imágenes difundidas.

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Almenara sostuvo que no era terapeuta y que no brindaba terapia, aunque reconoció haber fumado cerca del niño y utilizar el humo como “estrategia” para tranquilizarlo. La entrevistada también enfrenta una denuncia previa por actos contra el pudor en agravio de otro menor.

El Centro Psicológico SER, que cuenta con dos décadas de trayectoria, reafirmó en su comunicado su compromiso con una atención ética y respetuosa de los derechos de los pacientes y sus familias. La institución subrayó que la protección de la salud mental infantil requiere la intervención de profesionales calificados y procesos transparentes, e instó a la comunidad a mantenerse alerta ante posibles situaciones de vulneración.

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