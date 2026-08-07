Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares del duelo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

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Hoy, viernes 7 de agosto, el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal destaca como el partido central de la cuarta fecha del Torneo Clausura. Ambos equipos llegan igualados en 6 puntos en la tabla, luego de haber perdido su invicto en la jornada anterior, lo que incrementa la presión por sumar de a tres y no perder terreno frente a los líderes del campeonato.

Héctor Cúper y Roberto Mosquera preparan sus mejores alineaciones de cara a un compromiso que suele marcar tendencia en la temporada. La expectativa por los onces titulares crece entre los hinchas, que aguardan por ver a sus figuras más importantes en acción y por las decisiones tácticas que puedan inclinar la balanza.

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Posible alineación de Universitario

Un ambiente de incertidumbre se vive en Ate por conocer al equipo que eligirá Héctor Cúper para enfrentar a Sporting Cristal. Una de las interrogantes es el uso de línea de tres o cuatro en el fondo, pero mientras el DT define los detalles de su alineación, se pudo conocer la ausencia de tres jugadores claves para el choque.

Según Gustavo Peralta; Piero Quispe, Edison Flores y Bryan Reyna no estarán en la lista de convocados. La exclusión de Quispe parece vinculada a su estado físico y ritmo de competencia, ya que recién esta semana retomó los entrenamientos con balón, tras jugar por última vez el 23 de mayo con Sydney FC.

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En contraste, el ‘Orejas’ sí fue citado frente a Cusco FC el 24 de julio, pero no sumó minutos. Por su parte, la ausencia de Reyna obedece a cuestiones médicas, ya que su presencia más reciente fue el 30 de mayo ante Sport Huancayo, en el cierre del Torneo Apertura.

Por lo tanto, el once de los ‘cremas’ con el regreso al sistema 3-5-2: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, César Inga; Juan Requena, Adrián Quiroz, Jairo Concha, Adrián Quiroz; Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Posible alineación de Universitario. (ESPN)

Posible alineación de Sporting Cristal

Se vive un buen ambiente en La Florida ya que la ofensiva de Sporting Cristal podría sumar una variante con el regreso de Juan Manuel Cuesta. El colombiano, que aún no ha participado en el Clausura, fue parte del último partido de práctica y dejó buenas sensaciones al cuerpo técnico. Su desempeño físico ha evolucionado favorablemente y se encuentra en condiciones de ser considerado entre los convocados para el próximo encuentro, ampliando las alternativas de ataque para Roberto Mosquera.

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El DT afrontará el duelo con su plantel principal, apostando por sus figuras más experimentadas. Entre los titulares estará Hernán Barcos, delantero con experiencia y antecedentes de haber marcado goles a Universitario en enfrentamientos previos.

Los ‘cerveceros’ se pararían de la siguiente manera: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún, Ian Wisdom; Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos.

Hernán Barcos se hizo cargo de la apertura del score contra Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026. - Crédito: RZ Visuals

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Universitario y Sporting Cristal, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, contará con transmisión en directo por L1 MAX. Esta señal, operada por la Federación Peruana de Fútbol, está disponible en los principales servicios de televisión por suscripción, como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra.

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Para quienes prefieren la opción digital, la plataforma Liga 1 Play permite acceder a todos los partidos bajo un modelo de suscripción mensual desde S/ 22,99, facilitando el seguimiento desde cualquier dispositivo conectado.

Además, los aficionados que buscan información actualizada y contexto adicional podrán recurrir a Infobae Perú. El portal cubrirá el partido en vivo a través de su sitio web, brindando análisis previos, relato minuto a minuto, declaraciones de jugadores y entrenadores, así como detalles relevantes de la jornada. De esta manera, la cobertura mediática ofrece alternativas tanto para quienes quieren ver el encuentro completo como para los que desean seguirlo en tiempo real a través de la información periodística.

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Los 'cremas' recibirán a los 'cerveceros' en el estadio Monumental este viernes 7 de agosto. (L1 Max)