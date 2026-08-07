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Gobierno no reducirá los feriados: Serán movidos a los viernes para crear fines de semana largos

Ministro de Economía, Elmer Cuba, afirma que medida tendrá un impacto positivo en el sector turismo y en las familias

El Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, ofrece una declaración en un evento oficial del Gobierno del Perú. Expone medidas de política económica, detallando el aumento del sueldo mínimo en dos etapas. También aborda la propuesta de optimizar los feriados, sin modificar su cantidad, moviéndolos a los viernes para favorecer el turismo interno y la productividad. El ministro habla en un podio con micrófonos, frente a un panel con los escudos del Gobierno del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas.
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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori no reducirá los días feriados, sino que plantea moverlos a los días viernes para crear fines de semana largos, anunció el ministro de Economía y Finanzas Elmer Cuba.

En conferencia de prensa, Cuba aseveró que el Ejecutivo no planea disminuir ni aumentar los días feriados, sino “optimizarlos en el margen”. “¿Qué cosa quiere decir optimizarlos en el margen? Es mover todos los feriados que no sean ni 28 de julio, ni Navidad, ni Año Nuevo, moverlos a los viernes", apuntó.

Según el titular del MEF, esta modificación traerá mayores ingresos a las empresas dedicadas al sector turismo y mayor bienestar familiar.

“Si ya sabes tú, a principios de año, todos los feriados que pasan a los viernes, después puedes planificar mejor tus descansos familiares, tus descansos laborales, quizá viajes internos y también a todos los sectores del turismo interno que, que viven de ello, pueden también planificar mejor sus compras de alimentos, personal que contratan de manera transitoria para emprender ese fin de semana ara maximizar el uso de las instalaciones sin costos logísticos, porque hoy en día si cae feriado un martes o un jueves, nadie baja por un día”, indicó.

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Elmer Cuba
Elmer Cuba

Elmer Cuba también sostuvo que esta estrategia también impactaría en la productividad de empresas no ligadas al sector turismo. Indicó que existen estudios que arrojan que la productividad cae si es que hay un feriado entre día de semana.

“Moverlos a los viernes para que pueda ser menos dañino el hecho de tener un feriado. Como ustedes saben, a nadie se le ocurre que los feriados al infinito van a mejorar la gran economía. Los feriados cuestan producción y productividad. Lo que le vamos a hacer en el corto plazo es, dado que ya están ahí, moverlos a los viernes para que tengamos ese doble efecto, menor efecto en productividad y mayor efecto en el turismo”, apuntó.

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¿Cuándo se moverían los feriados a los días viernes?

Cuando se le consultó si el cambio regiría en agosto de 2026, Elmer Cuba precisó que la medida no aplicaría para el año en curso, sino para el 2027. Señaló que la idea es que todos los peruanos conozcan durante 2026 cómo quedarán los feriados del año siguiente, para que puedan comprar pasajes y planificarse con anticipación, tanto las familias como el sector turismo y las empresas.

“La idea es que sea aplicable para todo el ejercicio del 27. O sea, todos los peruanos deberíamos saber durante este año cómo son los feriados del año 27, para que con anticipación puedan comprar pasajes, adecuarse, prepararse mejor. Tanto el sector turismo como las familias que lo van a hacer”, indicó.

¿El viernes 7 de agosto es día no laborable? La norma oficial aclara cómo queda el calendario tras el feriado nacional. Visuales IA
¿El viernes 7 de agosto es día no laborable? La norma oficial aclara cómo queda el calendario tras el feriado nacional. Visuales IA

Cuba también indicó que el hecho de esperar hasta 2027 para que los feriados pasen a los días viernes dará oportunidad a los gerentes a garantizar la productividad de su empresa.

“Cuando los gerentes de la compañía de todo tamaño hagan sus reuniones, vean: ‘oye, por si acaso ese viernes es feriado, ten tus metas del jueves para poder ser más productivo y no tomarse por sorpresa’. O sea, todo eso vamos a garantizarlo para todo el 27. Para el 26 vamos a evaluar en qué momento lo podemos mover, pero va a ser básicamente aplicable para el próximo año”, añadió.

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